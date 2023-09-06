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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Кипр
FIFA #118
 
Позже
Шотландия
FIFA #30
Прогнозы 51
Кипр 7.8% (4)
X 15.7% (8)
Шотландия 76.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кипр
Ничья
Шотландия
9.80
5.60
1.33
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кипр
Шотландия

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
3:0
Е2
1:2
Е2
2:1
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастанос Григорис 1 0.33
Питтас Яннис 1 (1) 0.33
Христофи Димитрос 0 0
Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 5 1.25
Дайкс Линдон 1 0.25
Маклин Кенни 1 0.25
Макгрегор Каллум 1 0.25
Макгинн Джон 1 0.25
Робертсон Эндрю 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Питтас Яннис 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Каро Андреас 1 0
Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 2 0
Портеус Райан 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Макгинн Джон 1 0
Ганн Энгус 1 0
Тирни Киран 1 0
Хендри Джек 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Дайкс Линдон 1 0
Хикки Аарон 1 0

Результаты матчей

Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шотландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кипр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
7
Кипр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шотландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0
Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2
Шотландия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0
Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0

Результаты матчей

Кипр
Шотландия

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кипр
Шотландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Грузия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Норвегия
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Испания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Норвегия
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Грузия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Кипр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Грузия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Норвегия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
4.
Испания
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Кипр
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 51
    Кипр 7.8% (4)
    X 15.7% (8)
    Шотландия 76.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кипр
    Ничья
    Шотландия
    9.80
    5.60
    1.33
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кипр - Шотландия

    Исход игры
    Кипр
    7.8% (4)
    Ничья
    15.7% (8)
    Шотландия
    76.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Шотландия
    39.2% (20)
    0:1 Шотландия
    11.8% (6)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    0:2 Шотландия
    11.8% (6)
    1:0 Кипр
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    1:3 Шотландия
    3.9% (2)
    0:3 Шотландия
    3.9% (2)
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