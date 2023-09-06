Тур: 5. Стадион: АЕК Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Кипр
Шотландия
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастанос Григорис
|1
|0.33
|Питтас Яннис
|1 (1)
|0.33
|Христофи Димитрос
|0
|0
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|5
|1.25
|Дайкс Линдон
|1
|0.25
|Маклин Кенни
|1
|0.25
|Макгрегор Каллум
|1
|0.25
|Макгинн Джон
|1
|0.25
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Питтас Яннис
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Гогич Александрос
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Портеус Райан
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Ганн Энгус
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Дайкс Линдон
|1
|0
|Хикки Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Кипр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шотландия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Кипр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шотландия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
7
Кипр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шотландия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0
Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2
Шотландия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шотландия - Грузия 2:0 Норвегия - Шотландия 1:2 Шотландия - Испания 2:0 Шотландия - Кипр 3:0
Турция - Шотландия 2:1 Украина - Шотландия 0:0 Шотландия - Ирландия 2:1 Шотландия - Украина 3:0 Армения - Шотландия 1:4 Ирландия - Шотландия 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0 Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0
Результаты матчей
Кипр
Шотландия
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кипр
Шотландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кипр - Шотландия
Исход игры
Кипр
7.8% (4)
Ничья
15.7% (8)
Шотландия
76.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
1:2 Шотландия
39.2% (20)
0:1 Шотландия
11.8% (6)
1:1 Ничья
11.8% (6)
0:2 Шотландия
11.8% (6)
1:0 Кипр
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
1:3 Шотландия
3.9% (2)
0:3 Шотландия
3.9% (2)
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