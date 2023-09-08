Тур: 5. Стадион: Билино Поле.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДжеко Эдин
2:0
18' Гол в свои воротаЛюхингер Зимон
2:1
21' ГолВольфингер Сандро
57' Желтая карточкаКолашинац Сеад
60' Желтая карточкаКрунич Раде
66' Желтая карточкаТрабер Ларс
74' Желтая карточкаМалин Андреас
76' Желтая карточкаЛюхингер Зимон
90'+9
Ход матча
3'
1:0
18'
2:0
21'
57'
60'
66'
74'
76'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
520 Количество передач 164
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дедич
Амар
13
Налич
Ади
11
Джеко
Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дедич АмарПолузащитник
-
13 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
-
16 Чивич ЭльдарЗащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кодро КенанНападающий
-
19 Хамулич СаидНападающий
-
Главный тренер: Mehmed Kodro
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бек НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хаас КолинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
4
5.5
Среднее время на гол
22
16
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.6
2.4
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
37
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.4
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|Дедич Амар
|1
|0.2
|Билбия Неманья
|0
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольфингер Сандро
|1
|0.2
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малин Андреас
|2
|0
|Люхингер Зимон
|2
|0
|Визер Сандро
|1
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
0
0
Босния и Герцеговина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лихтенштейн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
3
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0
Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2
Результаты матчей
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
23
14
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|5.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 9
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 16
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|6.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
|Турция
|Демирал Мерих
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 2:1 Лихтенштейн
Исход игры
Босния и Герцеговина
98.4% (121)
Ничья
1.6% (2)
Лихтенштейн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (60)
Меньше
50% (60)
Обе команды забьют
Да
12.5% (15)
Нет
87.5% (105)
Популярный счёт
2:0 Босния и Герцеговина
42.3% (52)
3:0 Босния и Герцеговина
27.6% (34)
1:0 Босния и Герцеговина
5.7% (7)
4:0 Босния и Герцеговина
5.7% (7)
2:1 Босния и Герцеговина
4.9% (6)
3:1 Босния и Герцеговина
4.1% (5)
5:0 Босния и Герцеговина
3.3% (4)
4:1 Босния и Герцеговина
1.6% (2)
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