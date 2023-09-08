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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Босния и Герцеговина
FIFA #62
2:1
Конец матча
Лихтенштейн
FIFA #200
0'
1:0
3' Гол
Джеко Эдин
2:0
18' Гол в свои ворота
Люхингер Зимон
2:1
21' Гол
Вольфингер Сандро
57' Желтая карточка
Колашинац Сеад
60' Желтая карточка
Крунич Раде
66' Желтая карточка
Трабер Ларс
74' Желтая карточка
Малин Андреас
76' Желтая карточка
Люхингер Зимон
90'+9

Ход матча

3'
Джеко Эдин
(Билбия Неманья)
1:0
18'
Люхингер Зимон
2:0
21'
2:1
Вольфингер Сандро
57'
Колашинац Сеад
 
60'
Крунич Раде
 
63'
Тахирович Бенджамин
Налич Ади
 
66'
 
Трабер Ларс
69'
 
Майер Ливио
Визер Сандро
73'
 
Fabio Luque Notaro
Саглам Ферхат
74'
 
Малин Андреас
76'
 
Люхингер Зимон
77'
Хаджиахметович Амир
Пьянич Миралем
 
77'
Газибегович Юсуф
Билбия Неманья
 
84'
 
Вольфингер Фабио
Вольфингер Сандро
84'
 
Хаслер Жюльен
Саланович Деннис
84'
 
Нетцер Андрин
Люхингер Зимон
90'
Хамулич Саид
Крунич Раде
 
90'
Кодро Кенан
Демирович Эрмедин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 520 Количество передач 164
  • 67 Владение мячом, % 33
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Босния и Герцеговина 98.4% (121)
X 1.6% (2)
Лихтенштейн 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Шехич
Ибрагим
2
Миличевич
Хрвое
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Колашинац
Сеад
21
Дедич
Амар
13
Налич
Ади
10
Пьянич
Миралем
8
Крунич
Раде
23
Демирович
Эрмедин
15
Билбия
Неманья
11
Джеко
Эдин
1
Бюхель
Бенджамин
22
Бек
Никлас
4
Трабер
Ларс
6
Малин
Андреас
20
Вольфингер
Сандро
7
Люхингер
Зимон
10
Визер
Сандро
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
11
Саланович
Деннис
9
Саглам
Ферхат
Босния и Герцеговина
3-5-2
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Лихтенштейн

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2
0:3
Е2
5:0
ТМС
3:0
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
1:8

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

4
5.5

Среднее время на гол

22
16

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.6
2.4

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
37

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.4
Джеко Эдин 1 0.2
Дедич Амар 1 0.2
Билбия Неманья 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.2

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Крунич Раде 1 0
Дедич Амар 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малин Андреас 2 0
Люхингер Зимон 2 0
Визер Сандро 1 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Босния и Герцеговина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

0
0
Босния и Герцеговина
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Лихтенштейн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
3
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Португалия - Лихтенштейн 4:0
Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2

Результаты матчей

Босния и Герцеговина
Лихтенштейн

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Босния и Герцеговина
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4
2.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
3.
Люксембург
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
5.
Исландия
 Заявка 5 1 0 4 9 - 9 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 16 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Словакия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
5.
Исландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Турция Демирал Мерих 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Колашинац Сеад получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Г О О О О Л - Вольфингер Сандро бьет в цель!
    • 18'
      Г О О О О Л - Люхингер Зимон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 3'
      Билбия Неманья сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Босния и Герцеговина 98.4% (121)
    X 1.6% (2)
    Лихтенштейн 0% (0)
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    Где смотреть матч Босния и Герцеговина 2:1 Лихтенштейн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 2:1 Лихтенштейн

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    98.4% (121)
    Ничья
    1.6% (2)
    Лихтенштейн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (60)
    Меньше
    50% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    12.5% (15)
    Нет
    87.5% (105)
    Популярный счёт
    2:0 Босния и Герцеговина
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    4:0 Босния и Герцеговина
    5.7% (7)
    2:1 Босния и Герцеговина
    4.9% (6)
    3:1 Босния и Герцеговина
    4.1% (5)
    5:0 Босния и Герцеговина
    3.3% (4)
    4:1 Босния и Герцеговина
    1.6% (2)
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