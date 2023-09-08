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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Люксембург
FIFA #89
3:1
Конец матча
Исландия
FIFA #67
0'
1:0
9' Пенальти
Шано Максим
13' Желтая карточка
Махмутович Энес
15' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
39' Желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
56' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
2:0
70' Гол
Боргес Санчес Ивандро
73' Вторая желтая карточка
Магнуссон Хёрдур
85' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
2:1
88' Гол
Харальдссон Хакон-Арнар
3:1
89' Гол
Синани Данел
90'+9

Ход матча

9'
Шано Максим
1:0
13'
Махмутович Энес
 
15'
Мартинс Кристофер
 
39'
 
Магнуссон Хёрдур
46'
 
Оскарссон Орри
Магнуссон Сайвар-Атли
56'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
64'
Жанс Лоран
Олесен Матиас
 
64'
Бонерт Флориан
Мартинс Марвин
 
64'
Герсон Ларс
Махмутович Энес
 
70'
Боргес Санчес Ивандро
(Курчи Алессио)
2:0
73'
 
Магнуссон Хёрдур
79'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Торстейнссон Йон
79'
 
Андерсон Микаэль
Финнбогасон Альфред
81'
Тиль Венсан
Курчи Алессио
 
85'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
88'
2:1
Харальдссон Хакон-Арнар
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
89'
Синани Данел
(Боргес Санчес Ивандро)
3:1
90'
Aiman Dardari
Боргес Санчес Ивандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Люксембург 16.9% (22)
X 38.5% (50)
Исландия 44.6% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Морис
Антони
22
Мартинс
Марвин
3
Махмутович
Энес
2
Шано
Максим
17
Пинту
Мика
10
Синани
Данел
8
Мартинс
Кристофер
19
Олесен
Матиас
16
Баррейро
Леандро
5
Курчи
Алессио
6
Боргес
Санчес
Ивандро
1
Рунарссон
Рунар
3
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
4
Палссон
Виктор
23
Магнуссон
Хёрдур
14
Финнссон
Кольбейн
18
Магнуссон
Сайвар-Атли
21
Траустасон
Арнор
7
Гудмундссон
Йоханн
9
Торстейнссон
Йон
11
Финнбогасон
Альфред
10
Харальдссон
Хакон-Арнар
Люксембург
4-4-2
Исландия
4-4-2

История личных встреч

Люксембург
Исландия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.6
Боргес Санчес Ивандро 2 0.4
Родригес Жерсон 1 0.2
Шано Максим 1 (1) 0.2
Баррейро Леандро 0 0
Курчи Алессио 0 0
Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.6
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0.4
Гудьонсен Андри 1 0.2
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.2
Финнбогасон Альфред 1 (1) 0.2
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.2
Торстейнссон Йон 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0

Карточки

Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 0
Жанс Лоран 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Герсон Ларс 1 0
Морис Антони 1 0
Шано Максим 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Махмутович Энес 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0

Результаты матчей

Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Люксембург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Исландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Люксембург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6
Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1
Исландия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1

Результаты матчей

Люксембург
Исландия

Точный счет

0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Люксембург
Исландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
3.
Люксембург
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
5.
Исландия
 Заявка 5 1 0 4 9 - 9 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 16 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Словакия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
5.
Исландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Турция Демирал Мерих 3
Весь список
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    Прогнозы 130
    Люксембург 16.9% (22)
    X 38.5% (50)
    Исландия 44.6% (58)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Люксембург 3:1 Исландия

    Исход игры
    Люксембург
    16.9% (22)
    Ничья
    38.5% (50)
    Исландия
    44.6% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.83% (43)
    Меньше
    64.17% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (90)
    Нет
    25% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (47)
    1:2 Исландия
    17.7% (23)
    0:2 Исландия
    10.8% (14)
    2:1 Люксембург
    10% (13)
    0:1 Исландия
    8.5% (11)
    1:3 Исландия
    4.6% (6)
    2:0 Люксембург
    1.5% (2)
    1:0 Люксембург
    1.5% (2)
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