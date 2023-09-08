Тур: 5. Стадион: Стад де Люксембург.
3:1
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиШано Максим
13' Желтая карточкаМахмутович Энес
15' Желтая карточкаМартинс Кристофер
39' Желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
56' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
2:0
70' ГолБоргес Санчес Ивандро
73' Вторая желтая карточкаМагнуссон Хёрдур
85' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
2:1
88' ГолХаральдссон Хакон-Арнар
3:1
89' ГолСинани Данел
90'+9
Ход матча
9'
1:0
13'
39'
70'
73'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пинту
Мика
10
Синани
Данел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
-
14 Корач СеидЗащитник
- Защитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
-
11 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
История личных встреч
Люксембург
Исландия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|3
|0.6
|Боргес Санчес Ивандро
|2
|0.4
|Родригес Жерсон
|1
|0.2
|Шано Максим
|1 (1)
|0.2
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Курчи Алессио
|0
|0
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.6
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0.4
|Гудьонсен Андри
|1
|0.2
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.2
|Финнбогасон Альфред
|1 (1)
|0.2
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.2
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Карточки
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Жанс Лоран
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Результаты матчей
Люксембург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Исландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Люксембург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Исландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Люксембург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Исландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Люксембург
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1 Люксембург - Португалия 0:6
Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1
Исландия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1
Результаты матчей
Люксембург
Исландия
Точный счет
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Люксембург
Исландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
14
14
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|5.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 9
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 16
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|6.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
|Турция
|Демирал Мерих
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Люксембург 3:1 Исландия
Исход игры
Люксембург
16.9% (22)
Ничья
38.5% (50)
Исландия
44.6% (58)
Тотал 2.5
Больше
35.83% (43)
Меньше
64.17% (77)
Обе команды забьют
Да
75% (90)
Нет
25% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (47)
1:2 Исландия
17.7% (23)
0:2 Исландия
10.8% (14)
2:1 Люксембург
10% (13)
0:1 Исландия
8.5% (11)
1:3 Исландия
4.6% (6)
2:0 Люксембург
1.5% (2)
1:0 Люксембург
1.5% (2)
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