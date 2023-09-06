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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Турция
FIFA #41
 
Позже
Армения
FIFA #90

История личных встреч

Турция
Армения

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.25
Кавечи Ирфан 1 0.25
Бардакчи Абдулкерим 1 0.25
Юндер Дженгиз 1 0.25
Найир Умут 1 0.25
Актюркоглу Мухаммед 1 0.25
Гюлер Арда 1 0.25
Булут Онур 0 0
Унал Энес 0 0
Демирал Мерих 0 0
Йылмаз Барыш 0 0
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.67
Ранос Грант-Леон 2 0.67
Тикнизян Наир 1 0.33
Барсегян Тигран 1 (1) 0.33
Дашян Артак 0 0
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0

Карточки

Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челик Мехмет 2 0
Демирал Мерих 2 0
Кавечи Ирфан 1 0
Булут Онур 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Чанчаревич Огньен 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0

Результаты матчей

Турция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Турция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Турция
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Турция
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Турция - Уэльс 2:0 Латвия - Турция 2:3 Турция - Хорватия 0:2 Армения - Турция 1:2
Турция - Чехия 2:1 Турция - Шотландия 2:1 Фарерские острова - Турция 2:1 Турция - Люксембург 3:3 Турция - Литва 2:0 Люксембург - Турция 0:2 Литва - Турция 0:6 Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2 Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Нидерланды - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3
Армения
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2 Армения - Турция 1:2
Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0

Результаты матчей

Турция
Армения

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Турция
Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Армения
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Уэльс
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Армения
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Турция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Хорватия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Латвия
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Армения
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Хорватия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уэльс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Латвия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 53
    Турция 92.5% (49)
    X 1.9% (1)
    Армения 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Армения
    5.65
    5.80
    5.65
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Турция - Армения

    Исход игры
    Турция
    92.5% (49)
    Ничья
    1.9% (1)
    Армения
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    59.18% (29)
    Нет
    40.82% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Турция
    39.6% (21)
    2:0 Турция
    26.4% (14)
    3:1 Турция
    9.4% (5)
    3:0 Турция
    5.7% (3)
    1:0 Турция
    5.7% (3)
    3:2 Турция
    3.8% (2)
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