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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Азербайджан
FIFA #121
 
Позже
Бельгия
FIFA #5
Прогнозы 57
Азербайджан 0% (0)
X 1.8% (1)
Бельгия 98.2% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Азербайджан
Ничья
Бельгия
15.00
7.20
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Азербайджан
Бельгия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2
1:1
Е2
4:1
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Азербайджан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махмудов Эмин 1 0.33
Кривоцюк Антон 1 0.33
Алиев Азер 0 0
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 6 2
Бакайоко Жоан 1 0.33
Лукебакио Доди 0 0
Карраско Янник 0 0
Вранкс Астер 0 0
Теате Артур 0 0

Карточки

Азербайджан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 2 0
Махмудов Эмин 1 0
Паскуаль Эдди 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Исаев Алексей 1 0
Дадашов Ренат 1 0
Байрамов Турал 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Вранкс Астер 1 0

Результаты матчей

Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
2
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Азербайджан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3
Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Бельгия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3
Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3

Результаты матчей

Азербайджан
Бельгия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Азербайджан
Бельгия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Бельгия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
4.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5.
Азербайджан
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Азербайджан
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Бельгия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Эстония
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Австрия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Эстония
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Швеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Азербайджан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 1 час 38 минут.



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    • Прогнозы 57
    Азербайджан 0% (0)
    X 1.8% (1)
    Бельгия 98.2% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Азербайджан
    Ничья
    Бельгия
    15.00
    7.20
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Азербайджан - Бельгия

    Исход игры
    Азербайджан
    0% (0)
    Ничья
    1.8% (1)
    Бельгия
    98.2% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (29)
    Меньше
    48.21% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (21)
    Нет
    62.5% (35)
    Популярный счёт
    0:2 Бельгия
    43.9% (25)
    1:2 Бельгия
    17.5% (10)
    1:3 Бельгия
    15.8% (9)
    0:3 Бельгия
    12.3% (7)
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