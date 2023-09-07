Тур: 5. Стадион: Далга Арена.
Позже
История личных встреч
Азербайджан
Бельгия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Азербайджан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|1
|0.33
|Кривоцюк Антон
|1
|0.33
|Алиев Азер
|0
|0
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|6
|2
|Бакайоко Жоан
|1
|0.33
|Лукебакио Доди
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Вранкс Астер
|0
|0
|Теате Артур
|0
|0
Карточки
Азербайджан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|2
|0
|Махмудов Эмин
|1
|0
|Паскуаль Эдди
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Исаев Алексей
|1
|0
|Дадашов Ренат
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
Результаты матчей
Азербайджан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
2
Азербайджан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бельгия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Азербайджан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Азербайджан - Эстония 1:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Австрия - Азербайджан 4:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3
Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0 Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1
Бельгия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3 Швеция - Бельгия 0:3
Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3
Результаты матчей
Азербайджан
Бельгия
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Азербайджан
Бельгия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Азербайджан - Бельгия
Исход игры
Азербайджан
0% (0)
Ничья
1.8% (1)
Бельгия
98.2% (56)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (29)
Меньше
48.21% (27)
Обе команды забьют
Да
37.5% (21)
Нет
62.5% (35)
Популярный счёт
0:2 Бельгия
43.9% (25)
1:2 Бельгия
17.5% (10)
1:3 Бельгия
15.8% (9)
0:3 Бельгия
12.3% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!