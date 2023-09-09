Отметим, что сегодня чуть позже лидер группы Швейцария сыграет на выезде против Косово, а претенденты на вторую позицию Румыния и Израиль сойдутся в очном матче.

Быков после навеса с левого фланга опередил Сервоса и пробил в створ, но Альварес спокойно забрал мяч.

Савицкий после проникающего паса стремился к штрафной соперника и оказался на газоне - свисток судьи молчит.

Лисакович получает желтую карточку за разговоры с арбитром.

Штрафной с правого фланга подает Сервос, однако борьба на втором этаже остается за игроками сборной Беларуси.

Вместо Марка Пуйоля на поле появляется Эрик Валес, вместо Марсио Виейры в игру вступает Марк Ребес, а Алекса Мартинеса меняет Рикард Фернандес.

Готовятся замены и у сборной Беларуси, посмотрим, как эти изменения скажутся на игре команд.

Глобально никаких изменений у нас не происходит, по-прежнему невысокий темп и отсутствие моментов.

Вторую желтую карточку ловит на себе Пуйоль, в этот раз провинился Политевич.

Савицкий приближается к штрафной соперника и пробивает по воротам - мяч цепляет Сервоса и уходит на угловой.

После розыгрыша углового последовала подача на дальнюю штангу, откуда Поляков головой пробил мимо ворот. В ответной атаке случился первый удар в створ - Плотников забрал мяч после удара Росаса из пределов штрафной.

Пуйоль получает предупреждение за фол против Корзуна в центре поля.

И снова на поле некоторое затишье, хотя последние минуты вселили надежду, что голы сегодня могут быть.

И снова мяч надолго застревает в центре поля, нет никаких попыток обострения от сегодняшних соперников.

Диагональный перевод на правый фланг в направлении Быкова получается не самым расчётливым, мяч улетает за пределы поля.

Быков с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако защитники сборной Андорры смахивают мяч в сторону.

Не удается сборной Беларуси довести очередную позиционную атаку до ума, дальше против Пуйоля фолит Савицкий.

Штрафной в центральной зоне хозяева разыграли, доставив мяч на правый фланг, белорусы с подачей справились, а Мартинес с подбора пробил над перекладиной.

Снова хозяева грузят мяч в чужую штрафную, однако в верховой борьбе Алаведра нарушает правила против Волкова.

69 процентов игрового времени мячом сегодня владеют гости, однако по-прежнему впереди моменты возникают редко и не очень метко.

Удары в створ сегодня по-прежнему отсутствуют как класс, общее количество ударов не сильно растёт - 2:4.

3 минуты добавляет албанский арбитр к основному времени первого тайма.

Волков фолит против Мартинеса у центральной линии, попытались хозяева забросить мяч к воротам, но безуспешно.

31' Врачи сборной Андорры появляются на газоне, капитану Пуйолю требуется медицинская помощь.

30' Эбонг снова грубо играет на левом фланге против Пуйоля и получает предупреждение.

29' Сан-Никола получает повреждение после столкновения с Альваресом, небольшая пауза в нашем матче.

28' Снова Печенин с углового подает практически во вратарскую, однако Альварес успешно играет кулаками на выходе.

27' Концевой смещается вдоль линии штрафной и находит возможность для удара, однако Алаведра блокирует эту попытку, мяч проходит мимо створа.

26' Угловой на правом фланге заработали гости, Печенин закрутил мяч в сторону ворот, однако верховая борьба осталась за хозяевами.

24' 1:2 по ударам к середине первого тайма, в створ команды попасть не могут. А вот если бы Концевой в начале не забрался в офсайд, могли мы увидеть немного другую игру.

22' Снова длинный аут исполняют хозяева поля, но верховая борьба в этот раз остается за гостями.

21' Что касается официальных баталий, то команды встречались в отборе на ЧМ-2010, тогда белорусы победили дважды - 5:1 дома и 3:1 на выезде.

20' Атака сборной Беларуси завершается ударом Лисаковича метров с 20 в касание - мяч пролетает над перекладиной.

19' Отметим, что первая встреча между командами состоялась в 2000 году в рамках контрольных игр, тогда Андорра победила со счётом 2:0. Спустя 6 лет белорусы взяли реванш - 3:0.

18' Включение Полякова по правому флангу завершается кроссом в штрафную - Альварес без труда ловит мяч.

17' Хорошую атаку через правый фланг провели хозяева поля, однако Алаез прострелил точно в руки Плотникову.

16' Треть первого тайма отыграли команды, пока скорости абсолютно не впечатляют, вряд ли мы увидим сегодня много моментов и голов.

14' Диагональный перевод на правый фланг в направлении Полякова получается чересчур сильным, мяч покидает пределы поля.

13' Концевой протащил мяч по левому флангу и после паузы выдал передачу в центр, однако партнеры решили отдать снаряд назад.

12' После длинного аута Валес выиграл верховую борьбу и скинул мяч в центр штрафной, Мартинес пробил в падении, но снаряд прошел немного выше перекладины.

11' Чуть больше 60 процентов игрового времени мячом владеет сборная Беларуси, но воплотить преимущество в легитимные голы не удается.

10' Два угловых кряду с левого фланга подал Лисакович, после второй подачи Альварес на выходе до мяча не добрался, но и никто из полевых его не коснулся.

9' Лисакович получает мяч в штрафной, подрабатывает под левую и пробивает по воротам, однако Виейра блокирует попытку форварда "Рубина".

8' Эбонг достаточно опасно играет на фланге против Алаеза, первый фол в этой встрече фиксирует арбитр.

7' Владеют белорусы мячом в эти минуты, но созидание не является сильной стороной сегодняшних соперников, потому всё происходит достаточно академично.

6' ВАР проверил предыдущий эпизод и убедился в правоте албанской бригады арбитров, гол отменен.

5' Концевой получает мяч на левом фланге атаки и неожиданно перебрасывает Альвареса, однако гол не засчитан по причине офсайда у Артёма!

4' Сборная Андорры пока в этом отборе смотрится недурно, смогла команда Кольдо взять одно очко в Косово, а трем лидерам проиграла, но не крупно.

3' Пуйоль подает угловой с правого фланга, однако оборона белорусской команды справляется с угрозой.

2' Напомним, что сборная Беларуси стартовала в отборочном турнире с трех поражений от трех лидеров группы, а вот "домашний" матч против Косово завершился победой - 2:1.