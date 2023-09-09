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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Андорра
FIFA #154
0:0
Второй тайм: 61'
Беларусь
FIFA #98
0'
30' Желтая карточка
Эбонг Макс
49' Желтая карточка
Политевич Сергей
51' Желтая карточка
Пуйоль Марк
57' Желтая карточка
Лисакович Виталий

Ход матча

30'
 
Эбонг Макс
49'
 
Политевич Сергей
51'
Пуйоль Марк
 
57'
 
Лисакович Виталий
59'
Валес Эрик
Пуйоль Марк
 
59'
Ребес Марк
Виейра Марсио
 
59'
Фернандес Рикард
Мартинес Алекс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 161
Андорра 4.3% (7)
X 10.6% (17)
Беларусь 85.1% (137)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Андорра
Ничья
Беларусь
7.00
3.05
5.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Альварес
Икер
15
Сан-Никола
Мойсес
5
Льовера
Макс
20
Алаведра
Альберт
17
Сервос
Жоан
14
Алаез
Жорди
7
Пуйоль
Марк
3
Валес
Марк
16
Мартинес
Алекс
II
8
Виейра
Марсио
11
Росас
Альберт
1
Плотников
Максим
5
Поляков
Денис
20
Волков
Захар
6
Политевич
Сергей
2
Печенин
Кирилл
7
Быков
Артём
Геннадьевич
9
Эбонг
Макс
15
Корзун
Никита
17
Лисакович
Виталий
21
Концевой
Артём
Александрович
8
Савицкий
Павел
Андорра
4-4-2
Беларусь
4-4-2

История личных встреч

Андорра
Беларусь

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМОМ
5:1
ЧМОМ
1:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.4
Виейра Марсио 1 0.2
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 2 0.4
Морозов Владислав 2 0.4
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 1 1
Льовера Макс 2 0
Валес Марк 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Гильен Жоэль 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 3 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0

Результаты матчей

Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Беларусь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Андорра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

1
2
Андорра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Беларусь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Андорра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0 Жирона - Андорра 2:2
Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0 Леганес - Андорра 0:2
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5
Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3

Результаты матчей

Андорра
Беларусь

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Андорра
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2.
Румыния
 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Израиль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
4.
Беларусь
 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
5.
Косово
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
6.
Андорра
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Израиль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Румыния
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Беларусь
 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Андорра
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Андорра
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Беларусь
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Турция Демирал Мерих 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Готовятся замены и у сборной Беларуси, посмотрим, как эти изменения скажутся на игре команд.
  • Замена
    59'
    Вместо Марка Пуйоля на поле появляется Эрик Валес, вместо Марсио Виейры в игру вступает Марк Ребес, а Алекса Мартинеса меняет Рикард Фернандес.
  • 58'
    Штрафной с правого фланга подает Сервос, однако борьба на втором этаже остается за игроками сборной Беларуси.
  • Желтая карточка
    57'
    Лисакович получает желтую карточку за разговоры с арбитром.
  • Судья
    56'
    Савицкий после проникающего паса стремился к штрафной соперника и оказался на газоне - свисток судьи молчит.
  • 55'
    Быков после навеса с левого фланга опередил Сервоса и пробил в створ, но Альварес спокойно забрал мяч.
  • 54'
    Отметим, что сегодня чуть позже лидер группы Швейцария сыграет на выезде против Косово, а претенденты на вторую позицию Румыния и Израиль сойдутся в очном матче.
  • 53'
    И снова на поле некоторое затишье, хотя последние минуты вселили надежду, что голы сегодня могут быть.
  • Желтая карточка
    51'
    Пуйоль получает предупреждение за фол против Корзуна в центре поля.
  • Угловой
    50'
    После розыгрыша углового последовала подача на дальнюю штангу, откуда Поляков головой пробил мимо ворот. В ответной атаке случился первый удар в створ - Плотников забрал мяч после удара Росаса из пределов штрафной.
  • 49'
    Савицкий приближается к штрафной соперника и пробивает по воротам - мяч цепляет Сервоса и уходит на угловой.
  • Желтая карточка
    49'
    Вторую желтую карточку ловит на себе Пуйоль, в этот раз провинился Политевич.
  • 48'
    Глобально никаких изменений у нас не происходит, по-прежнему невысокий темп и отсутствие моментов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      45'
      Волков фолит против Мартинеса у центральной линии, попытались хозяева забросить мяч к воротам, но безуспешно.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет албанский арбитр к основному времени первого тайма.
    • 43'
      Удары в створ сегодня по-прежнему отсутствуют как класс, общее количество ударов не сильно растёт - 2:4.
    • 42'
      69 процентов игрового времени мячом сегодня владеют гости, однако по-прежнему впереди моменты возникают редко и не очень метко.
    • Фол, нарушение
      41'
      Снова хозяева грузят мяч в чужую штрафную, однако в верховой борьбе Алаведра нарушает правила против Волкова.
    • 39'
      Штрафной в центральной зоне хозяева разыграли, доставив мяч на правый фланг, белорусы с подачей справились, а Мартинес с подбора пробил над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Не удается сборной Беларуси довести очередную позиционную атаку до ума, дальше против Пуйоля фолит Савицкий.
    • 35'
      Быков с правого фланга исполняет подачу в чужую штрафную, однако защитники сборной Андорры смахивают мяч в сторону.
    • 34'
      Диагональный перевод на правый фланг в направлении Быкова получается не самым расчётливым, мяч улетает за пределы поля.
    • 33'
      И снова мяч надолго застревает в центре поля, нет никаких попыток обострения от сегодняшних соперников.
    • Травма, повреждение
      31'
      Врачи сборной Андорры появляются на газоне, капитану Пуйолю требуется медицинская помощь.
    • Желтая карточка
      30'
      Эбонг снова грубо играет на левом фланге против Пуйоля и получает предупреждение.
    • Травма, повреждение
      29'
      Сан-Никола получает повреждение после столкновения с Альваресом, небольшая пауза в нашем матче.
    • Угловой
      28'
      Снова Печенин с углового подает практически во вратарскую, однако Альварес успешно играет кулаками на выходе.
    • 27'
      Концевой смещается вдоль линии штрафной и находит возможность для удара, однако Алаведра блокирует эту попытку, мяч проходит мимо створа.
    • Угловой
      26'
      Угловой на правом фланге заработали гости, Печенин закрутил мяч в сторону ворот, однако верховая борьба осталась за хозяевами.
    • 24'
      1:2 по ударам к середине первого тайма, в створ команды попасть не могут. А вот если бы Концевой в начале не забрался в офсайд, могли мы увидеть немного другую игру.
    • 22'
      Снова длинный аут исполняют хозяева поля, но верховая борьба в этот раз остается за гостями.
    • 21'
      Что касается официальных баталий, то команды встречались в отборе на ЧМ-2010, тогда белорусы победили дважды - 5:1 дома и 3:1 на выезде.
    • 20'
      Атака сборной Беларуси завершается ударом Лисаковича метров с 20 в касание - мяч пролетает над перекладиной.
    • 19'
      Отметим, что первая встреча между командами состоялась в 2000 году в рамках контрольных игр, тогда Андорра победила со счётом 2:0. Спустя 6 лет белорусы взяли реванш - 3:0.
    • 18'
      Включение Полякова по правому флангу завершается кроссом в штрафную - Альварес без труда ловит мяч.
    • 17'
      Хорошую атаку через правый фланг провели хозяева поля, однако Алаез прострелил точно в руки Плотникову.
    • 16'
      Треть первого тайма отыграли команды, пока скорости абсолютно не впечатляют, вряд ли мы увидим сегодня много моментов и голов.
    • 14'
      Диагональный перевод на правый фланг в направлении Полякова получается чересчур сильным, мяч покидает пределы поля.
    • 13'
      Концевой протащил мяч по левому флангу и после паузы выдал передачу в центр, однако партнеры решили отдать снаряд назад.
    • 12'
      После длинного аута Валес выиграл верховую борьбу и скинул мяч в центр штрафной, Мартинес пробил в падении, но снаряд прошел немного выше перекладины.
    • 11'
      Чуть больше 60 процентов игрового времени мячом владеет сборная Беларуси, но воплотить преимущество в легитимные голы не удается.
    • Угловой
      10'
      Два угловых кряду с левого фланга подал Лисакович, после второй подачи Альварес на выходе до мяча не добрался, но и никто из полевых его не коснулся.
    • 9'
      Лисакович получает мяч в штрафной, подрабатывает под левую и пробивает по воротам, однако Виейра блокирует попытку форварда "Рубина".
    • Фол, нарушение
      8'
      Эбонг достаточно опасно играет на фланге против Алаеза, первый фол в этой встрече фиксирует арбитр.
    • 7'
      Владеют белорусы мячом в эти минуты, но созидание не является сильной стороной сегодняшних соперников, потому всё происходит достаточно академично.
    • Видеоповтор
      6'
      ВАР проверил предыдущий эпизод и убедился в правоте албанской бригады арбитров, гол отменен.
    • Офсайд
      5'
      Концевой получает мяч на левом фланге атаки и неожиданно перебрасывает Альвареса, однако гол не засчитан по причине офсайда у Артёма!
    • 4'
      Сборная Андорры пока в этом отборе смотрится недурно, смогла команда Кольдо взять одно очко в Косово, а трем лидерам проиграла, но не крупно.
    • Угловой
      3'
      Пуйоль подает угловой с правого фланга, однако оборона белорусской команды справляется с угрозой.
    • 2'
      Напомним, что сборная Беларуси стартовала в отборочном турнире с трех поражений от трех лидеров группы, а вот "домашний" матч против Косово завершился победой - 2:1.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Эбонг Макс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Андорра 0:0 Беларусь

    Исход игры
    Андорра
    4.3% (7)
    Ничья
    10.6% (17)
    Беларусь
    85.1% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.64% (63)
    Меньше
    48.36% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    60.66% (74)
    Нет
    39.34% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Беларусь
    34.8% (56)
    0:1 Беларусь
    16.8% (27)
    0:2 Беларусь
    10.6% (17)
    1:1 Ничья
    6.8% (11)
    1:3 Беларусь
    2.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
    1:0 Андорра
    1.2% (2)
    2:1 Андорра
    1.2% (2)
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