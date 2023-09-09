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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Кабаков Георгий
Украина
FIFA #24
1:1
Второй тайм: 64'
Англия
FIFA #4
0'
22' Желтая карточка
Степаненко Тарас
1:0
26' Гол
Зинченко Александр
35' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
1:1
41' Гол
Уокер Кайл
43' Желтая карточка
Яремчук Роман

Ход матча

22'
Степаненко Тарас
 
26'
Зинченко Александр
(Конопля Ефим)
1:0
35'
 
Мэддисон Джеймс
41'
1:1
Уокер Кайл
(Кейн Гарри)
43'
Яремчук Роман
 
46'
Кривцов Сергей
Матвиенко Николай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 170 Количество передач 402
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 152
Украина 6.6% (10)
X 8.6% (13)
Англия 84.9% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина
Ничья
Англия
9.92
4.70
8.15
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бущан
Георгий
2
Конопля
Ефим
13
Забарный
Илья
22
Матвиенко
Николай
16
Миколенко
Виталий
6
Степаненко
Тарас
17
Зинченко
Александр
15
Цыганков
Виктор
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
9
Яремчук
Роман
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
6
Магуайр
Гарри
5
Гехи
Марк
3
Чилуэлл
Бен
8
Хендерсон
Джордан
4
Райс
Деклан
10
Беллингем
Джуд
7
Сака
Букайо
9
Кейн
Гарри
11
Мэддисон
Джеймс
Украина
4-2-3-1
Англия
4-3-3

История личных встреч

Украина
Англия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
0:4
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
Е2
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.5
Конопля Ефим 1 0.25
Зинченко Александр 1 0.25
Забарный Илья 1 0.25
Мудрик Михаил 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (3) 1
Сака Букайо 4 0.8
Уокер Кайл 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 1 0.2
Филлипс Кэлвин 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Райс Деклан 1 0.2
Уилсон Каллум 1 (1) 0.2
Хендерсон Джордан 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Яремчук Роман 1 0
Довбик Артём 1 0
Ванат Владислав 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Райс Деклан 2 0
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
75%
2
14%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2
Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1

Результаты матчей

Украина
Англия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Украина
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1:1 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Украина
 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 4 - 11 3
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1:1 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Украина
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Италия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 1:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Северная Македония
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Турция Демирал Мерих 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Судьи на VAR также не смогли найти повода для назначения пенальти в ворота сборной Украины, так что встречу можно продолжать.
  • Судья
    64'
    Сака с правого края ворвался в штрафную площадку с сильно пробивал по воротам, однако попал в защитника. Англичане жестикулируют, что была игра рукой, но свисток судьи молчит.
  • 63'
    На повторе было видно, что после мощного выстрела Саки мяч летел точно в цель, но Бущан совершил спасение кончиками пальцев, так что украинцы продолжают удерживать ничью благодаря своему вратарю.
  • Штанга
    62'
    ОПАСНО! А вот сейчас пас на Саку уже прошёл по всем правилам, после чего 7-й номер гостей с 15 метров мощной выстрелил по воротам - перекладина спасла ворота сборной Украины.
  • Офсайд
    61'
    Передача на Саку прошла на правый край штрафной площади хозяев, но Букайо сделал неточный пас в центр, да ещё и офсайд у него судьи зафиксировали.
  • 60'
    Неплохой по активности отрезок выдали украинцы, но сейчас уже всем составом отошли на свою половину, готовясь снова действовать на разрушение игры соперника.
  • 59'
    Зинченко теперь с правого края пасовал в центр на Судакова, который попытался пробить в касание левой ногой метров с 23, но мяч полетел намного левее цели.
  • 58'
    Мудрик прорывался на правый край штрафной площади англичан, но там оказался в окружении трёх соперников, из-за чего уже не сумел ничего сделать.
  • 57'
    Заброс вперёд у украинцев следовал на Цыганкова, который головой пытался выполнить скидку на Яремчука, но получилось неудачно. Игра головой является не самой сильной стороной Виктора.
  • Угловой
    56'
    Подача углового с левого фланга следовала на дальний край вратарской площади, откуда Магуайр пытался пробить в падении ногой, но лишь "зажёг свечку", после чего Бущан на выходе отбил мяч кулаком.
  • Опасный момент
    55'
    Хендерсон забежал на правый фланг атаки гостей, получил пас от Сака, после чего простреливал вдоль ворот - Бущан на перехвате не лучшим образом отбил мяч, но Конопля тут же отбил игровой снаряд на угловой.
  • Фол, нарушение
    54'
    Мудрик на чужой половине поля неудачно попытался сыграть на опережении, попав по ноге Магуайру. Михаил извинился перед оппонентом и сумел избежать жёлтой карточки.
  • Опасный момент
    53'
    Нет, англичане решили разыграть мяч накоротке, после чего следовал мягкий заброс в штрафную площадь гостей, откуда Магуайр в борьбе пробил головой - мяч полетел выше ворот.
  • Фол, нарушение
    52'
    Кейн в борьбе с Кривцовым заработал штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника, немного левее центральной оси. Будет ли удар со столь приличной дистанции?
  • 51'
    Аплодисментами от кромки поля поддерживает своих подопечных главный тренер сборной Англии. Пока что Саутгейт вроде бы всем доволен, разве что не счётом на табло.
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    • 50'
      Запрессинговали сейчас англичане соперников у чужой штрафной площади, заставив украинцев выбить мяч за боковую линию. Постепенно команда Гарета Саутгейта будет добавлять в агрессии.
    • 49'
      Хендерсон с правого фланга из глубины поля выполнил навес в район 11-метровой отметки на Беллингема, но тот головой пробил слишком слабо, так что никаких проблем для Бущана.
    • 48'
      Снова стартовые минуты тайма проходят в относительно невысоком темпе. Хотя украинцы после возобновления игры уже так не зажимаются на одной трети тайма, как было час назад.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в перерыве матча в составе сборной Украины: вместо Николая Матвиенко встрече продолжает Сергей Кривцов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Ничья 1:1 на табло городского стадиона во Вроцлаве. Отдыхаем...
    • Дополнительное время
      45'
      1 минута компенсирована.
    • 44'
      В спокойном темпе доигрывают первый тайм англичане, пасуясь поперёк поля. Согласна команда Гарета Саутгейта на ничью в первом тайме.
    • Желтая карточка
      43'
      Яремчук получил жёлтую карточку, в пылу борьбы шипами наступив на ногу Хендерсону. Извинился после этого перед оппонентом Роман, признав свою вину.
    • Видеоповтор
      42'
      Видеоассистенты главного арбитра пересмотрели предыдущий эпизод на предмет возможного офсайду у Уокера, но на одной линии был Кайл с двумя защитниками украинской сборной, так что всё чисто.
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Кайл Уокер!!!
      Кейн получил мяч у центрального круга, после чего выполнил гениальный заброс на правый край штрафной площади на забегание Уокеру, который мастерски обработал мяч и реализовал выход 1 на 1 с под углом с Бущаном.
    • 40'
      Под конец первого тайма англичане перестали пытаться прессинговать соперников на чужой половине поля, просто опускаясь на свою половину, ожидая, когда соперник начнёт пытаться продвигаться вперёд.
    • 38'
      Яремчук на своей половине поля подобрал мяч, но прежде чем он попытался начать контратаку "жёлто-синих", его аккуратно уложил на газон соперник.
    • 37'
      В контратаке англичан передача к полукружию штрафной площади прошла на Мэддисона, но 11-й номер гостей плохо обработал мяч, из-за чего не сумел выйти на ударную позицию.
    • 36'
      Удалось сейчас перейти в позиционное наступление украинцам. Но они сейчас не столько настроены на обострение игры, сколько на простой контроль мяча.
    • Желтая карточка
      35'
      Мэддисон получил жёлтую карточку, грубо на левом фланге атаки срубив в подкате Забарного. Примерно так же самого Джеймса недавно скосил Степаненко.
    • 34'
      Видно, как украинцы сосредоточены на том, чтобы не отбивать мяч на угловой, понимая, насколько опасными могут быть стандартные положения в исполнении "трёх львов".
    • 33'
      Тяжело украинцам сейчас отбиваться под жёстким прессингом, так что приходится играть просто на отбой. Мяч стабильно выносится в аут.
    • 32'
      Цыганков на правом фланге обороны хозяев успешно сработал на подборе, после чего заработал на себе штрафной удар в единоборстве с Беллингемом.
    • 31'
      Уокер с правого фланга нашёл возможность для подачи в центр чужой штрафной площади, но защитникам сборной Украины удалось не пустить мяч до Кейна.
    • 30'
      Сейчас англичане явно будут играть куда более агрессивно, чем делали это до пропущенного гола. С поражением команда Гарета Саутгейта вряд ли будет мириться.
    • Опасный момент
      29'
      Мэддисон с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Сакой, после чего из полукружия штрафной площади пробил правой ногой - мяч полетел над перекладиной.
    • 28'
      Несмотря на гол украинцев, букмекеры пока что номинальных хозяев поля не считают фаворитами матча. По 30% вероятности они дают победе сборной Украины и ничьей, а 40% в пользу сборной Англии.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Александр Зинченко!!!
      Быструю контратаку по правому краю разогнали украинцы, Конопля от лицевой линии здорово прострелил в центр штрафной площади, откуда Зинченко ударом в касание пробил в противоход Пикфорду.
    • 25'
      Конопля с правого фланга выполнил короткий пас на ближний край штрафной площади на Цыганкова, но вот Виктору уже не позволили точно переправить мяч на Яремчука.
    • 24'
      Украинцы начали работать в прессинге на чужой половине поля. Особой агрессии при этом не наблюдается, но игра благодаря этому всё равно смотрится живее.
    • 23'
      Жестами Сергей Ребров подсказывает своим подопечным, кому и куда стоит двигаться. Также активно себя ведёт и Ярмоленко, который что-то подсказывает партнёрам по команде со скамейки заапасных.
    • Желтая карточка
      22'
      Степаненко на чужой половине поля грубо в подкате сзади срезал Мэддисона, за что справедливо получил жёлтую карточку в свой пассив.
    • 21'
      Наконец-то провели что-то на подобие контратаки украинцы. С левого фланга Миколенко выполнил прострел в штрафную площадку, но там защитники сборной Англии уверенно оттеснили от мяча Мудрика, не позволив ему пробить.
    • 20'
      Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку сборной Украины, но Матвиенко головой дотянулся до игрового снаряда, выполнив точную скидку на Бущана.
    • 19'
      Болельщики, которые ждали от этого матча голевой феерии, уже понимают, что ошиблись со своими ожиданиями. По такой игре всё может решить единственный забитый гол.
    • 18'
      Гарри Кейн начал опускаться практически к центральному кругу, чтобы также иметь возможность пнуть по мячу. У чужой штрафной площади пока что такой возможности нет.
    • 16'
      Решили сейчас защитники сборной Англии отыграть мяч назад на Пикфорда, чтобы он помнил, что также номинально является участником этого матча.
    • 15'
      Активно ведут себя болельщики на трибунах стадиона во Вроцлаве. Серьёзная поддержка у украинской сборной, но она пока что не помогает что-то изменить в игре.
    • 14'
      За середину поля украинцы с мячом сумели выйти за треть тайма всего один раз. Пикфорд может в этот вечер попросту заскучать.
    • 12'
      Мэддисон прорывался к чужой штрафной площади по центральной оси, но чисто у него из-под ног удалось выбить мяч Степаненко.
    • 11'
      Капитан "трёх львов" Гарри Кейн пока что на голодном пайке. Максимально плотно его опекают по 2-3 соперника. Также украинцы не позволяют оппонентам выполнять фланговые подачи.
    • 10'
      Странно, что сборная Украины так закрыто играет в домашнем матче. При Александре Петракове "жёлто-синие" играли куда более смело и интересно.
    • 9'
      Англичане продолжают планомерно катать мяч поперёк поля. Не пытаются они включать максимальные скорости, дабы растягивать массированные оборонительные порядки соперника.
    • Травма, повреждение
      7'
      Больно досталось фланговому нападающему сборной Англии по итогам предыдущего эпизода, но он всё же отказался от медицинской помощи, продолжая встречу прихрамывая.
    • Фол, нарушение
      6'
      Миколенко попытался в глубине поля на своём левом фланге обокрасть соперника на опережении, но попал по ноге Саке.
    • 5'
      Украинцы всем составом остаются на своей трети поля, не пытаясь организовывать какую-то контригру.
    • 4'
      Беллингем отдал передачу на левый край штрафной площади на Саку, но тот под прессингом соперника выпустил мяч за лицевую линию поля, не успев нанести удар.
    • 3'
      Напомню, что в первом туре турнира англичане на классе обыграли украинцев со счётом 2:0. Не исключено, что они постараются провести и выездную встречу по тому же сценарию.
    • 2'
      Англичане сразу взяли мяч под свой контроль, комбинируя пока что поперёк поля на своей половине, не встречая прессинга. Обе команды здесь явно не настроены на агрессивный старт.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Украина 1:1 Англия

    Исход игры
    Украина
    7.1% (11)
    Ничья
    8.4% (13)
    Англия
    84.4% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.86% (93)
    Меньше
    23.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    76.86% (93)
    Нет
    23.14% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    35.1% (54)
    1:3 Англия
    18.2% (28)
    0:2 Англия
    11% (17)
    0:1 Англия
    3.9% (6)
    1:1 Ничья
    3.2% (5)
    0:3 Англия
    2.6% (4)
    1:4 Англия
    1.3% (2)
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