Зинченко теперь с правого края пасовал в центр на Судакова, который попытался пробить в касание левой ногой метров с 23, но мяч полетел намного левее цели.

Неплохой по активности отрезок выдали украинцы, но сейчас уже всем составом отошли на свою половину, готовясь снова действовать на разрушение игры соперника.

Передача на Саку прошла на правый край штрафной площади хозяев, но Букайо сделал неточный пас в центр, да ещё и офсайд у него судьи зафиксировали.

ОПАСНО! А вот сейчас пас на Саку уже прошёл по всем правилам, после чего 7-й номер гостей с 15 метров мощной выстрелил по воротам - перекладина спасла ворота сборной Украины.

На повторе было видно, что после мощного выстрела Саки мяч летел точно в цель, но Бущан совершил спасение кончиками пальцев, так что украинцы продолжают удерживать ничью благодаря своему вратарю.

Сака с правого края ворвался в штрафную площадку с сильно пробивал по воротам, однако попал в защитника. Англичане жестикулируют, что была игра рукой, но свисток судьи молчит.

Судьи на VAR также не смогли найти повода для назначения пенальти в ворота сборной Украины, так что встречу можно продолжать.

Аплодисментами от кромки поля поддерживает своих подопечных главный тренер сборной Англии. Пока что Саутгейт вроде бы всем доволен, разве что не счётом на табло.

Кейн в борьбе с Кривцовым заработал штрафной удар метрах в 32 от ворот соперника, немного левее центральной оси. Будет ли удар со столь приличной дистанции?

Нет, англичане решили разыграть мяч накоротке, после чего следовал мягкий заброс в штрафную площадь гостей, откуда Магуайр в борьбе пробил головой - мяч полетел выше ворот.

Мудрик на чужой половине поля неудачно попытался сыграть на опережении, попав по ноге Магуайру. Михаил извинился перед оппонентом и сумел избежать жёлтой карточки.

Хендерсон забежал на правый фланг атаки гостей, получил пас от Сака, после чего простреливал вдоль ворот - Бущан на перехвате не лучшим образом отбил мяч, но Конопля тут же отбил игровой снаряд на угловой.

Подача углового с левого фланга следовала на дальний край вратарской площади, откуда Магуайр пытался пробить в падении ногой, но лишь "зажёг свечку", после чего Бущан на выходе отбил мяч кулаком.

Заброс вперёд у украинцев следовал на Цыганкова, который головой пытался выполнить скидку на Яремчука, но получилось неудачно. Игра головой является не самой сильной стороной Виктора.

Мудрик прорывался на правый край штрафной площади англичан, но там оказался в окружении трёх соперников, из-за чего уже не сумел ничего сделать.

Снова стартовые минуты тайма проходят в относительно невысоком темпе. Хотя украинцы после возобновления игры уже так не зажимаются на одной трети тайма, как было час назад.

Хендерсон с правого фланга из глубины поля выполнил навес в район 11-метровой отметки на Беллингема, но тот головой пробил слишком слабо, так что никаких проблем для Бущана.

Запрессинговали сейчас англичане соперников у чужой штрафной площади, заставив украинцев выбить мяч за боковую линию. Постепенно команда Гарета Саутгейта будет добавлять в агрессии.

Видеоассистенты главного арбитра пересмотрели предыдущий эпизод на предмет возможного офсайду у Уокера, но на одной линии был Кайл с двумя защитниками украинской сборной, так что всё чисто.

Яремчук получил жёлтую карточку, в пылу борьбы шипами наступив на ногу Хендерсону. Извинился после этого перед оппонентом Роман, признав свою вину.

В спокойном темпе доигрывают первый тайм англичане, пасуясь поперёк поля. Согласна команда Гарета Саутгейта на ничью в первом тайме.

Первый тайм окончен! Ничья 1:1 на табло городского стадиона во Вроцлаве. Отдыхаем...

41' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Кайл Уокер!!!

Кейн получил мяч у центрального круга, после чего выполнил гениальный заброс на правый край штрафной площади на забегание Уокеру, который мастерски обработал мяч и реализовал выход 1 на 1 с под углом с Бущаном.

40' Под конец первого тайма англичане перестали пытаться прессинговать соперников на чужой половине поля, просто опускаясь на свою половину, ожидая, когда соперник начнёт пытаться продвигаться вперёд.

38' Яремчук на своей половине поля подобрал мяч, но прежде чем он попытался начать контратаку "жёлто-синих", его аккуратно уложил на газон соперник.

37' В контратаке англичан передача к полукружию штрафной площади прошла на Мэддисона, но 11-й номер гостей плохо обработал мяч, из-за чего не сумел выйти на ударную позицию.

36' Удалось сейчас перейти в позиционное наступление украинцам. Но они сейчас не столько настроены на обострение игры, сколько на простой контроль мяча.

35' Мэддисон получил жёлтую карточку, грубо на левом фланге атаки срубив в подкате Забарного. Примерно так же самого Джеймса недавно скосил Степаненко.

34' Видно, как украинцы сосредоточены на том, чтобы не отбивать мяч на угловой, понимая, насколько опасными могут быть стандартные положения в исполнении "трёх львов".

33' Тяжело украинцам сейчас отбиваться под жёстким прессингом, так что приходится играть просто на отбой. Мяч стабильно выносится в аут.

32' Цыганков на правом фланге обороны хозяев успешно сработал на подборе, после чего заработал на себе штрафной удар в единоборстве с Беллингемом.

31' Уокер с правого фланга нашёл возможность для подачи в центр чужой штрафной площади, но защитникам сборной Украины удалось не пустить мяч до Кейна.

30' Сейчас англичане явно будут играть куда более агрессивно, чем делали это до пропущенного гола. С поражением команда Гарета Саутгейта вряд ли будет мириться.

29' Мэддисон с левого фланга сместился в центр, обыгрался в пас с Сакой, после чего из полукружия штрафной площади пробил правой ногой - мяч полетел над перекладиной.

28' Несмотря на гол украинцев, букмекеры пока что номинальных хозяев поля не считают фаворитами матча. По 30% вероятности они дают победе сборной Украины и ничьей, а 40% в пользу сборной Англии.

26' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Александр Зинченко!!!

Быструю контратаку по правому краю разогнали украинцы, Конопля от лицевой линии здорово прострелил в центр штрафной площади, откуда Зинченко ударом в касание пробил в противоход Пикфорду.

25' Конопля с правого фланга выполнил короткий пас на ближний край штрафной площади на Цыганкова, но вот Виктору уже не позволили точно переправить мяч на Яремчука.

24' Украинцы начали работать в прессинге на чужой половине поля. Особой агрессии при этом не наблюдается, но игра благодаря этому всё равно смотрится живее.

23' Жестами Сергей Ребров подсказывает своим подопечным, кому и куда стоит двигаться. Также активно себя ведёт и Ярмоленко, который что-то подсказывает партнёрам по команде со скамейки заапасных.

22' Степаненко на чужой половине поля грубо в подкате сзади срезал Мэддисона, за что справедливо получил жёлтую карточку в свой пассив.

21' Наконец-то провели что-то на подобие контратаки украинцы. С левого фланга Миколенко выполнил прострел в штрафную площадку, но там защитники сборной Англии уверенно оттеснили от мяча Мудрика, не позволив ему пробить.

20' Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку сборной Украины, но Матвиенко головой дотянулся до игрового снаряда, выполнив точную скидку на Бущана.

19' Болельщики, которые ждали от этого матча голевой феерии, уже понимают, что ошиблись со своими ожиданиями. По такой игре всё может решить единственный забитый гол.

18' Гарри Кейн начал опускаться практически к центральному кругу, чтобы также иметь возможность пнуть по мячу. У чужой штрафной площади пока что такой возможности нет.

16' Решили сейчас защитники сборной Англии отыграть мяч назад на Пикфорда, чтобы он помнил, что также номинально является участником этого матча.

15' Активно ведут себя болельщики на трибунах стадиона во Вроцлаве. Серьёзная поддержка у украинской сборной, но она пока что не помогает что-то изменить в игре.

14' За середину поля украинцы с мячом сумели выйти за треть тайма всего один раз. Пикфорд может в этот вечер попросту заскучать.

12' Мэддисон прорывался к чужой штрафной площади по центральной оси, но чисто у него из-под ног удалось выбить мяч Степаненко.

11' Капитан "трёх львов" Гарри Кейн пока что на голодном пайке. Максимально плотно его опекают по 2-3 соперника. Также украинцы не позволяют оппонентам выполнять фланговые подачи.

10' Странно, что сборная Украины так закрыто играет в домашнем матче. При Александре Петракове "жёлто-синие" играли куда более смело и интересно.

9' Англичане продолжают планомерно катать мяч поперёк поля. Не пытаются они включать максимальные скорости, дабы растягивать массированные оборонительные порядки соперника.

7' Больно досталось фланговому нападающему сборной Англии по итогам предыдущего эпизода, но он всё же отказался от медицинской помощи, продолжая встречу прихрамывая.

6' Миколенко попытался в глубине поля на своём левом фланге обокрасть соперника на опережении, но попал по ноге Саке.

5' Украинцы всем составом остаются на своей трети поля, не пытаясь организовывать какую-то контригру.

4' Беллингем отдал передачу на левый край штрафной площади на Саку, но тот под прессингом соперника выпустил мяч за лицевую линию поля, не успев нанести удар.

3' Напомню, что в первом туре турнира англичане на классе обыграли украинцев со счётом 2:0. Не исключено, что они постараются провести и выездную встречу по тому же сценарию.

2' Англичане сразу взяли мяч под свой контроль, комбинируя пока что поперёк поля на своей половине, не встречая прессинга. Обе команды здесь явно не настроены на агрессивный старт.