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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Украина
FIFA #24
 
Позже
Англия
FIFA #4

История личных встреч

Украина
Англия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
0:4
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
Е2
1:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.67
Конопля Ефим 1 0.33
Забарный Илья 1 0.33
Мудрик Михаил 0 0
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (3) 1.25
Сака Букайо 4 1
Александер-Арнольд Трент 1 0.25
Филлипс Кэлвин 1 0.25
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Райс Деклан 1 0.25
Уилсон Каллум 1 (1) 0.25
Хендерсон Джордан 0 0
Уокер Кайл 0 0
Шоу Люк 0 0

Карточки

Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 2 0
Довбик Артём 1 0
Ванат Владислав 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоу Люк 1 1
Райс Деклан 2 0
Уокер Кайл 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0

Результаты матчей

Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
75%
2
14%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Пропущено

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2
Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1

Результаты матчей

Украина
Англия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Украина
Англия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
2
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
Украина
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 4 - 11 3
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Украина
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Северная Македония
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Италия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Италия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Северная Македония
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 4 часа 38 минут.



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    • Прогнозы 58
    Украина 3.4% (2)
    X 5.2% (3)
    Англия 91.4% (53)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Украина
    Ничья
    Англия
    8.60
    4.80
    8.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Украина - Англия

    Исход игры
    Украина
    3.4% (2)
    Ничья
    5.2% (3)
    Англия
    91.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (42)
    Меньше
    22.22% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    46.6% (27)
    1:3 Англия
    19% (11)
    0:2 Англия
    10.3% (6)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
    0:1 Англия
    5.2% (3)
    0:3 Англия
    3.4% (2)
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