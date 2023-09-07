Тур: 5. Стадион: Городской стадион Вроцлава.
История личных встреч
Украина
Англия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
105
Бомбардиры внутри турнира
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.67
|Конопля Ефим
|1
|0.33
|Забарный Илья
|1
|0.33
|Мудрик Михаил
|0
|0
Англия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (3)
|1.25
|Сака Букайо
|4
|1
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.25
|Филлипс Кэлвин
|1
|0.25
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.25
|Райс Деклан
|1
|0.25
|Уилсон Каллум
|1 (1)
|0.25
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Англия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоу Люк
|1
|1
|Райс Деклан
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
Результаты матчей
Украина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Англия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Англия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
9
Украина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Англия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
67%
2
22%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
14
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
75%
2
14%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Пропущено
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Украина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1
Англия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Англия - Северная Македония 7:0 Мальта - Англия 0:4 Англия - Украина 2:0 Италия - Англия 1:2
Англия - Франция 1:2 Англия - Сенегал 3:0 Уэльс - Англия 0:3 Англия - США 0:0 Англия - Иран 6:2 Англия - Германия 3:3 Италия - Англия 1:0 Англия - Венгрия 0:4 Англия - Италия 0:0 Германия - Англия 1:1 Венгрия - Англия 1:0 Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1
Результаты матчей
Украина
Англия
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Украина
Англия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
22
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогнозы на матч Украина - Англия
Исход игры
Украина
3.4% (2)
Ничья
5.2% (3)
Англия
91.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (42)
Меньше
22.22% (12)
Обе команды забьют
Да
79.63% (43)
Нет
20.37% (11)
Популярный счёт
1:2 Англия
46.6% (27)
1:3 Англия
19% (11)
0:2 Англия
10.3% (6)
1:1 Ничья
5.2% (3)
0:1 Англия
5.2% (3)
0:3 Англия
3.4% (2)
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