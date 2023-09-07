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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Северная Македония
FIFA #68
 
Позже
Италия
FIFA #8
Прогнозы 56
Северная Македония 0% (0)
X 1.8% (1)
Италия 98.2% (55)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Италия
9.60
5.40
10.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Северная Македония
Италия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМ
0:1
ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
2:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 2 0.67
Барди Энис 1 (1) 0.33
Чурлинов Дарко 1 0.33
Ристовски Стефан 0 0
Миовски Боян 0 0
Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 2 1
Пессина Маттео 1 0.5
Тонали Сандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 1 1
Бейтулаи Эгзон 2 0
Благоя Милевски 0 1
Ристовски Стефан 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Миовски Боян 1 0
Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Результаты матчей

Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Северная Македония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Италия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
0
Северная Македония
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Италия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0 Северная Македония - Мальта 2:1
Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0
Италия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2
Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0

Результаты матчей

Северная Македония
Италия

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

7:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Северная Македония
Италия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
Украина
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Северная Македония
 Заявка 3 1 0 2 4 - 11 3
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Украина
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Северная Македония
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Италия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Италия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Украина
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Северная Македония
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 56
    Северная Македония 0% (0)
    X 1.8% (1)
    Италия 98.2% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Италия
    9.60
    5.40
    10.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Северная Македония - Италия онлайн

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    Прогнозы на матч Северная Македония - Италия

    Исход игры
    Северная Македония
    0% (0)
    Ничья
    1.8% (1)
    Италия
    98.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (29)
    Меньше
    46.3% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (27)
    Нет
    50% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Италия
    33.9% (19)
    1:2 Италия
    30.4% (17)
    1:3 Италия
    12.5% (7)
    0:1 Италия
    8.9% (5)
    0:3 Италия
    5.4% (3)
    2:3 Италия
    3.6% (2)
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