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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Косово
FIFA #109
2:2
Конец матча
Швейцария
FIFA #13
0'
0:1
14' Гол
Фройлер Ремо
39' Желтая карточка
Алити Фидан
42' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
1:1
65' Гол
Мурики Ведат
1:2
79' Гол в свои ворота
Ррахмани Амир
79' Желтая карточка
Ррахмани Амир
90' Желтая карточка
Войвода Мергим
2:2
90' Гол
Мурики Ведат
90'+6

Ход матча

14'
0:1
Фройлер Ремо
(Фернандес Эдимилсон)
39'
Алити Фидан
 
42'
Лосаж Флорьян
 
46'
Муслия Флоран
Фазлии Бетим
 
46'
Жегрова Эдон
Бериша Валон
 
54'
Красники Эрмал
Бериша Бернард
 
63'
 
Ндой Дан
Варгас Рубен
63'
 
Иттен Седрик
Амдуни Зеки
65'
Мурики Ведат
(Рашица Милот)
1:1
68'
Хадергьонай Флорент
Лосаж Флорьян
 
79'
1:2
Ррахмани Амир
79'
Ррахмани Амир
 
81'
Кореница Меритон
Рашица Милот
 
84'
 
Соу Джибрил
Фройлер Ремо
84'
 
Окафор Ноа
Шакири Джердан
90'
Войвода Мергим
 
90'
Мурики Ведат
(Кореница Меритон)
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 139 Количество передач 341
  • 39 Владение мячом, % 61
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Косово 0.8% (1)
X 4.7% (6)
Швейцария 94.5% (121)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
17
Пакарада
Леарт
14
Бериша
Валон
19
Лосаж
Флорьян
5
Фазлии
Бетим
23
Бериша
Бернард
18
Мурики
Ведат
7
Рашица
Милот
1
Зоммер
Янн
2
Фернандес
Эдимилсон
5
Аканджи
Мануэль
22
Шёр
Фабиан
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
6
Закария
Денис
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
7
Амдуни
Зеки
17
Варгас
Рубен
Косово
4-4-2
Швейцария
4-3-3

История личных встреч

Косово
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 3 (1) 0.6
Жегрова Эдон 1 0.2
Рашица Милот 0 0
Кореница Меритон 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 5 1
Штеффен Ренато 3 0.6
Фройлер Ремо 2 0.4
Варгас Рубен 1 0.2
Джака Гранит 1 0.2
Видмер Сильван 1 0.2
Шакири Джердан 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крьезиу Хекуран 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Крюезиу Мирлинд 2 0
Алити Фидан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Войвода Мергим 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0

Результаты матчей

Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

5
13
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1
Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1
Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5
Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4

Результаты матчей

Косово
Швейцария

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Косово
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2.
Румыния
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Израиль
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
5.
Косово
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
6.
Андорра
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Израиль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Румыния
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Андорра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Беларусь
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
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    Прогнозы 128
    Косово 0.8% (1)
    X 4.7% (6)
    Швейцария 94.5% (121)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Косово 2:2 Швейцария

    Исход игры
    Косово
    0.8% (1)
    Ничья
    4.7% (6)
    Швейцария
    94.5% (121)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Швейцария
    48.4% (62)
    0:2 Швейцария
    17.2% (22)
    0:1 Швейцария
    14.1% (18)
    1:3 Швейцария
    3.9% (5)
    0:4 Швейцария
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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