Тур: 5. Стадион: Фадиль Вокри.
0'
0:1
14' ГолФройлер Ремо
39' Желтая карточкаАлити Фидан
42' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
1:1
65' ГолМурики Ведат
1:2
79' Гол в свои воротаРрахмани Амир
79' Желтая карточкаРрахмани Амир
90' Желтая карточкаВойвода Мергим
2:2
90' ГолМурики Ведат
90'+6
Ход матча
14'
39'
42'
63'
65'
1:1
79'
1:2
79'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
139 Количество передач 341
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
22
Шёр
Фабиан
10
Джака
Гранит
17
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Primoz Gliha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шёр ФабианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Варгас РубенНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Яшари АрдонПолузащитник
-
19 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
История личных встреч
Косово
Швейцария
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.6
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|Рашица Милот
|0
|0
|Кореница Меритон
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|5
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0.6
|Фройлер Ремо
|2
|0.4
|Варгас Рубен
|1
|0.2
|Джака Гранит
|1
|0.2
|Видмер Сильван
|1
|0.2
|Шакири Джердан
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Закария Денис
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
Карточки
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
Результаты матчей
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Косово
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Швейцария
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
5
13
0 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Косово
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1 Израиль - Косово 1:1
Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1
Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5
Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4
Результаты матчей
Косово
Швейцария
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Косово
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Косово 2:2 Швейцария
Исход игры
Косово
0.8% (1)
Ничья
4.7% (6)
Швейцария
94.5% (121)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
62.18% (74)
Нет
37.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Швейцария
48.4% (62)
0:2 Швейцария
17.2% (22)
0:1 Швейцария
14.1% (18)
1:3 Швейцария
3.9% (5)
0:4 Швейцария
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!