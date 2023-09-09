Тур: 5. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
0'
1:0
27' ГолАлибек Денис
1:1
53' ГолГлух Оскар
56' Желтая карточкаМарин Мариус
61' Желтая карточкаДрэгушин Раду
85' Желтая карточкаПушкаш Георге
89' Желтая карточкаКаничовски Габи
90'+5
Ход матча
27'
1:0
53'
1:1
56'
61'
85'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
139 Количество передач 225
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бурка
Андрей
23
Сореску
Деян
18
Марин
Рэзван
18
Глазер
Омри
19
Ревиво
Рой
15
Глух
Оскар
14
Тургеман
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
-
23 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
19 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ревиво РойЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глух ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
14 Тургеман ДорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Барибо ТайНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
-
Главный тренер: Хазан Алон
История личных встреч
Румыния
Израиль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|2
|0.4
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.4
|Станчу Николае
|1
|0.2
|Бурка Андрей
|1
|0.2
|Ман Деннис
|1
|0.2
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|Марин Рэзван
|0
|0
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.4
|Манор Соломон
|1
|0.2
|Перец Дор
|1
|0.2
|Шломо Раз
|1
|0.2
|Вайссман Шон
|1 (1)
|0.2
|Лави Нета
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шломо Раз
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1
Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1
Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1
Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4
Результаты матчей
Румыния
Израиль
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Румыния
Израиль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 1:1 Израиль
Исход игры
Румыния
68.7% (92)
Ничья
22.4% (30)
Израиль
9% (12)
Тотал 2.5
Больше
50% (60)
Меньше
50% (60)
Обе команды забьют
Да
70% (84)
Нет
30% (36)
Популярный счёт
2:1 Румыния
36.6% (49)
1:0 Румыния
19.4% (26)
1:1 Ничья
18.7% (25)
1:2 Израиль
5.2% (7)
2:0 Румыния
4.5% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Израиль
1.5% (2)
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