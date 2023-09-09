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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: .
Румыния
FIFA #48
1:1
Конец матча
Израиль
FIFA #76
0'
1:0
27' Гол
Алибек Денис
1:1
53' Гол
Глух Оскар
56' Желтая карточка
Марин Мариус
61' Желтая карточка
Дрэгушин Раду
85' Желтая карточка
Пушкаш Георге
89' Желтая карточка
Каничовски Габи
90'+5

Ход матча

27'
Алибек Денис
1:0
53'
1:1
Глух Оскар
(Лави Нета)
56'
Михэйлэ Валентин
Коман Флоринел
 
56'
Марин Мариус
 
56'
Моруцан Олимпиу
Сореску Деян
 
61'
Дрэгушин Раду
 
62'
 
Вайссман Шон
Тургеман Дор
64'
Олару Дариус
Марин Мариус
 
64'
Пушкаш Георге
Алибек Денис
 
73'
 
Каничовски Габи
Джехезкель Сагив
73'
 
Абу-Фани Мохаммад
Перец Дор
77'
 
Лемкин Став
Гольдберг Шон
85'
Пушкаш Георге
 
87'
Чикылдэу Александру
Станчу Николае
 
89'
 
Каничовски Габи

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 139 Количество передач 225
  • 42 Владение мячом, % 58
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Румыния 68.7% (92)
X 22.4% (30)
Израиль 9% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Молдован
Хорациу
4
Маня
Кристьян
3
Дрэгушин
Раду
15
Бурка
Андрей
23
Сореску
Деян
11
Банку
Никусор
6
Марин
Мариус
18
Марин
Рэзван
10
Станчу
Николае
20
Коман
Флоринел
7
Алибек
Денис
18
Глазер
Омри
2
Даса
Элазар
4
Витор
Мигел
13
Гольдберг
Шон
19
Ревиво
Рой
8
Перец
Дор
6
Лави
Нета
15
Глух
Оскар
17
Джехезкель
Сагив
14
Тургеман
Дор
10
Манор
Соломон
Румыния
5-3-1-1
Израиль
4-3-3

История личных встреч

Румыния
Израиль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
2:2
ТМС
1:2
ТМС
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 2 0.4
Михэйлэ Валентин 2 0.4
Станчу Николае 1 0.2
Бурка Андрей 1 0.2
Ман Деннис 1 0.2
Моруцан Олимпиу 0 0
Марин Рэзван 0 0
Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.4
Манор Соломон 1 0.2
Перец Дор 1 0.2
Шломо Раз 1 0.2
Вайссман Шон 1 (1) 0.2
Лави Нета 0 0

Карточки

Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Дрэгушин Раду 2 0
Станчу Николае 1 0
Хаджи Янис 1 0
Марин Рэзван 1 0
Чикылдэу Александру 1 0
Сореску Деян 1 0
Марин Мариус 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шломо Раз 2 0
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Даса Элазар 1 0

Результаты матчей

Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Израиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Израиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Румыния
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0 Румыния - Беларусь 2:1
Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1
Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1
Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4

Результаты матчей

Румыния
Израиль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Румыния
Израиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2.
Румыния
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Израиль
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
5.
Косово
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
6.
Андорра
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Израиль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Румыния
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Андорра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Беларусь
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 53'
      Г О О О О Л - Глух Оскар бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Г О О О О Л - Алибек Денис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 134
    Румыния 68.7% (92)
    X 22.4% (30)
    Израиль 9% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Румыния 1:1 Израиль

    Исход игры
    Румыния
    68.7% (92)
    Ничья
    22.4% (30)
    Израиль
    9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (60)
    Меньше
    50% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (84)
    Нет
    30% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    36.6% (49)
    1:0 Румыния
    19.4% (26)
    1:1 Ничья
    18.7% (25)
    1:2 Израиль
    5.2% (7)
    2:0 Румыния
    4.5% (6)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    0:1 Израиль
    1.5% (2)
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