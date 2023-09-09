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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Эстония
FIFA #111
0:3
Второй тайм: 62'
Швеция
FIFA #23
0'
14' Желтая карточка
Метс Кароль
0:1
18' Гол
Дьёкереш Виктор
21' Желтая карточка
Хиен Исак
0:2
24' Гол
Кулушевски Деян
0:3
39' Гол
Исак Александр

Ход матча

14'
Метс Кароль
 
18'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Вальквист Линус)
21'
 
Хиен Исак
24'
0:2
Кулушевски Деян
(Форсберг Эмиль)
39'
0:3
Исак Александр
(Сема Кен)
46'
Зенёв Сергей
Аниер Хенри
 
46'
Сорга Эрик
Оямаа Хенрик
 
46'
Пикк Артур
Синявский Василий
 
46'
 
Старфельт Карл
Хиен Исак

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 123 Количество передач 313
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 129
Эстония 3.9% (5)
X 0% (0)
Швеция 96.1% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстония
Ничья
Швеция
8.80
8.30
9.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
13
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
6
Пеэтсон
Расмус
17
Миллер
Мартин
4
Кяйт
Маттиас
11
Оямаа
Хенрик
23
Синявский
Василий
14
Васильев
Константин
8
Аниер
Хенри
1
Ольсен
Робин
2
Вальквист
Линус
4
Хиен
Исак
3
Линделоф
Виктор
13
Сема
Кен
21
Кулушевски
Деян
20
Каюсте
Йенс
18
Густафссон
Самуэль
10
Форсберг
Эмиль
17
Дьёкереш
Виктор
9
Исак
Александр
Эстония
3-5-1-1
Швеция
4-4-2

История личных встреч

Эстония
Швеция

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.5
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 0.5
Форсберг Эмиль 1 0.25
Исак Александр 1 0.25
Кулушевски Деян 1 0.25
Эланга Энтони 1 0.25
Карлссон Йеспер III 1 0.25
Вальквист Линус 0 0
Сема Кен 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 2 0
Синявский Василий 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Паскочи Максим 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиен Исак 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Эстония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Швеция
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0
Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3
Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0

Результаты матчей

Эстония
Швеция

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эстония
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Швеция
 3:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
4.
Эстония
 0:3 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1
5.
Азербайджан
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Швеция
 3:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Бельгия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Швеция
 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Австрия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эстония
 0:3 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Азербайджан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Турция Демирал Мерих 3
Весь список
  • 60'
    Исак Александр из команды Швеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 60'
    Контроль мяча: Эстония: 34%, Швеция: 66%.
  • 59'
    Швеция совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Эстония совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Швеция пытается что-то создать.
  • 58'
    Тамм Йоонас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 58'
    Швеция контролирует мяч.
  • 57'
    Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Линделоф Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Сема Кен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      Дьёкереш Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 56'
      Швеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Зенёв Сергей из команды Эстония перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Кулушевски Деян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Метс Кароль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Швеция пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Эстония: 34%, Швеция: 66%.
    • 55'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 129
    Эстония 3.9% (5)
    X 0% (0)
    Швеция 96.1% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эстония
    Ничья
    Швеция
    8.80
    8.30
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эстония 0:3 Швеция онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эстония 0:3 Швеция

    Исход игры
    Эстония
    3.9% (5)
    Ничья
    0% (0)
    Швеция
    96.1% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.28% (56)
    Меньше
    53.72% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    35.54% (43)
    Нет
    64.46% (78)
    Популярный счёт
    0:2 Швеция
    39.5% (51)
    1:2 Швеция
    24.8% (32)
    0:1 Швеция
    10.9% (14)
    1:3 Швеция
    7% (9)
    0:3 Швеция
    7% (9)
    0:4 Швеция
    2.3% (3)
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