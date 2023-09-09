Тур: 5. Стадион: А. Ле Кок Арена. Главный судья: Феснич Оратиу
0'
14' Желтая карточкаМетс Кароль
0:1
18' ГолДьёкереш Виктор
21' Желтая карточкаХиен Исак
0:2
24' ГолКулушевски Деян
0:3
39' ГолИсак Александр
0:4
75' ГолКайсон Робин
0:5
90' ГолКлассон Виктор
90'+4
Ход матча
14'
18'
21'
24'
39'
0:3
75'
0:4
90'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
3 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 10
-
1 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
295 Количество передач 622
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
11
Оямаа
Хенрик
13
Сема
Кен
20
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Калласте КенПолузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
15 Тамм АлексНападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сема КенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Роден МаркусПолузащитник
-
22 Кайсон РобинПолузащитник
-
Главный тренер: Андерссон Янне
История личных встреч
Эстония
Швеция
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саппинен Рауно
|2
|0.5
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Миллер Мартин
|0
|0
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|2
|0.5
|Форсберг Эмиль
|1
|0.25
|Кулушевски Деян
|1
|0.25
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.25
|Классон Виктор
|1
|0.25
|Кайсон Робин
|1
|0.25
|Исак Александр
|1
|0.25
|Эланга Энтони
|1
|0.25
|Вальквист Линус
|0
|0
|Сема Кен
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|2
|0
|Синявский Василий
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Тунёв Георгий
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Дьёкереш Виктор
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Результаты матчей
Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
4
Эстония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Швеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эстония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0
Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3
Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0
Результаты матчей
Эстония
Швеция
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
5
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Эстония
Швеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эстония 0:5 Швеция
Исход игры
Эстония
3.9% (5)
Ничья
0% (0)
Швеция
96.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
46.28% (56)
Меньше
53.72% (65)
Обе команды забьют
Да
35.54% (43)
Нет
64.46% (78)
Популярный счёт
0:2 Швеция
39.5% (51)
1:2 Швеция
24.8% (32)
0:1 Швеция
10.9% (14)
1:3 Швеция
7% (9)
0:3 Швеция
7% (9)
0:4 Швеция
2.3% (3)
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