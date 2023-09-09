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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Эстония
FIFA #111
0:5
Конец матча
Швеция
FIFA #23
0'
14' Желтая карточка
Метс Кароль
0:1
18' Гол
Дьёкереш Виктор
21' Желтая карточка
Хиен Исак
0:2
24' Гол
Кулушевски Деян
0:3
39' Гол
Исак Александр
0:4
75' Гол
Кайсон Робин
0:5
90' Гол
Классон Виктор
90'+4

Ход матча

14'
Метс Кароль
 
18'
0:1
Дьёкереш Виктор
(Вальквист Линус)
21'
 
Хиен Исак
24'
0:2
Кулушевски Деян
(Форсберг Эмиль)
39'
0:3
Исак Александр
(Сема Кен)
46'
Зенёв Сергей
Аниер Хенри
 
46'
Сорга Эрик
Оямаа Хенрик
 
46'
Пикк Артур
Синявский Василий
 
46'
 
Старфельт Карл
Хиен Исак
64'
 
Кайсон Робин
Дьёкереш Виктор
64'
 
Классон Виктор
Исак Александр
69'
Кууск Мяртен
Пеэтсон Расмус
 
75'
0:4
Кайсон Робин
(Кулушевски Деян)
79'
 
Хольм Эмиль
Вальквист Линус
79'
 
Карлссон Йеспер
Форсберг Эмиль
84'
Поом Маркус
Васильев Константин
 
90'
0:5
Классон Виктор
(Карлссон Йеспер III)

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 295 Количество передач 622
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Эстония 3.9% (5)
X 0% (0)
Швеция 96.1% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хейн
Карл-Якоб
13
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
6
Пеэтсон
Расмус
17
Миллер
Мартин
4
Кяйт
Маттиас
11
Оямаа
Хенрик
23
Синявский
Василий
14
Васильев
Константин
8
Аниер
Хенри
1
Ольсен
Робин
2
Вальквист
Линус
4
Хиен
Исак
3
Линделоф
Виктор
13
Сема
Кен
21
Кулушевски
Деян
20
Каюсте
Йенс
18
Густафссон
Самуэль
10
Форсберг
Эмиль
17
Дьёкереш
Виктор
9
Исак
Александр
Эстония
3-5-1-1
Швеция
4-4-2

История личных встреч

Эстония
Швеция

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

1.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.5
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0
Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 0.5
Форсберг Эмиль 1 0.25
Кулушевски Деян 1 0.25
Карлссон Йеспер III 1 0.25
Классон Виктор 1 0.25
Кайсон Робин 1 0.25
Исак Александр 1 0.25
Эланга Энтони 1 0.25
Вальквист Линус 0 0
Сема Кен 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 2 0
Синявский Василий 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Паскочи Максим 1 0
Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиен Исак 1 0

Результаты матчей

Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Эстония
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Швеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1 Венгрия - Эстония 1:0
Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3
Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0

Результаты матчей

Эстония
Швеция

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
5
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Эстония
Швеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Швеция
 Заявка 4 2 0 2 10 - 5 6
4.
Азербайджан
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
5.
Эстония
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Бельгия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Австрия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эстония
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Азербайджан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
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Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
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    Прогнозы 129
    Эстония 3.9% (5)
    X 0% (0)
    Швеция 96.1% (124)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эстония 0:5 Швеция

    Исход игры
    Эстония
    3.9% (5)
    Ничья
    0% (0)
    Швеция
    96.1% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.28% (56)
    Меньше
    53.72% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    35.54% (43)
    Нет
    64.46% (78)
    Популярный счёт
    0:2 Швеция
    39.5% (51)
    1:2 Швеция
    24.8% (32)
    0:1 Швеция
    10.9% (14)
    1:3 Швеция
    7% (9)
    0:3 Швеция
    7% (9)
    0:4 Швеция
    2.3% (3)
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