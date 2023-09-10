Тур: 6. Стадион: Астана-Арена.
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Шацкий
Игорь
- Основной состав
-
12 Шацкий ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скворцов ЛевПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
-
8 Смит ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прайс АйзекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лэйн ПэддиПолузащитник
-
10 Чарльз ДионНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Казахстан
Северная Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Казахстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аймбетов Абат
|2
|0.4
|Тагыберген Асхат
|2 (1)
|0.4
|Зайнутдинов Бактиёр
|2 (1)
|0.4
|Вороговский Ян
|1
|0.2
|Самородов Максим
|1
|0.2
|Исламхан Бауыржан
|0
|0
|Кенесов Арман
|0
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|2
|0.4
|Эванс Джонни
|1
|0.2
|Прайс Айзек
|1
|0.2
|Кеннеди Мэттью
|0
|0
|Вашингтон Конор
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
Казахстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аймбетов Абат
|1
|1
|Тагыберген Асхат
|1
|0
|Куат Исламбек
|1
|0
|Шацкий Игорь
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Оразов Рамазан
|1
|0
|Самородов Максим
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
Северная Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккэнн Алистер
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Сэвилл Джордж
|1
|0
|Макнейр Пэдди
|1
|0
|Чарльз Дион
|1
|0
|Браун Киарон
|1
|0
|Хьюм Трай
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
|Чарльз Ши
|1
|0
|Майкл О'Нил
|1
|0
Результаты матчей
Казахстан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Казахстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Казахстан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Северная Ирландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Казахстан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2
Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4
Результаты матчей
Казахстан
Северная Ирландия
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Казахстан
Северная Ирландия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
23
23
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Казахстан 0:0 Северная Ирландия
Исход игры
Казахстан
60.3% (88)
Ничья
31.5% (46)
Северная Ирландия
8.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
38.14% (45)
Меньше
61.86% (73)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.3% (37)
2:1 Казахстан
21.9% (32)
1:0 Казахстан
18.5% (27)
1:2 Северная Ирландия
5.5% (8)
2:0 Казахстан
3.4% (5)
3:1 Казахстан
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!