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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Казахстан
FIFA #104
 
Позже
Северная Ирландия
FIFA #64
Прогнозы 57
Казахстан 52.6% (30)
X 38.6% (22)
Северная Ирландия 8.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Северная Ирландия
2.80
3.20
2.85
Все Коэффициенты
Новости LiveResult

История личных встреч

Казахстан
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аймбетов Абат 2 0.4
Тагыберген Асхат 2 (1) 0.4
Зайнутдинов Бактиёр 2 (1) 0.4
Вороговский Ян 1 0.2
Самородов Максим 1 0.2
Исламхан Бауыржан 0 0
Кенесов Арман 0 0
Северная Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 2 0.4
Эванс Джонни 1 0.2
Прайс Айзек 1 0.2
Кеннеди Мэттью 0 0
Вашингтон Конор 0 0
Льюис Джамал 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аймбетов Абат 1 1
Тагыберген Асхат 1 0
Куат Исламбек 1 0
Шацкий Игорь 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Быстров Марат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Самородов Максим 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Северная Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккэнн Алистер 2 0
Эванс Джонни 1 0
Сэвилл Джордж 1 0
Макнейр Пэдди 1 0
Чарльз Дион 1 0
Браун Киарон 1 0
Хьюм Трай 1 0
Прайс Айзек 1 0
Чарльз Ши 1 0
Майкл О'Нил 1 0

Результаты матчей

Казахстан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Северная Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Казахстан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Северная Ирландия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Казахстан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Северная Ирландия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Казахстан - Финляндия 0:1 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Казахстан - Дания 3:2
Казахстан - Словения 1:2 ОАЭ - Казахстан 2:1 Узбекистан - Казахстан 2:0 Азербайджан - Казахстан 3:0 Казахстан - Беларусь 2:1 Казахстан - Словакия 2:1 Беларусь - Казахстан 1:1 Словакия - Казахстан 0:1 Казахстан - Азербайджан 2:0 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Казахстан - Таджикистан 1:0 Франция - Казахстан 8:0 Казахстан - Финляндия 0:2 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Северная Ирландия - Италия 0:0 Северная Ирландия - Литва 1:0 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Литва - Северная Ирландия 1:4

Результаты матчей

Казахстан
Северная Ирландия

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Казахстан
Северная Ирландия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Дания
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
3.
Словения
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Казахстан
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5.
Северная Ирландия
 Заявка 5 1 0 4 4 - 7 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словения
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Финляндия
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Казахстан
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Словения
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Северная Ирландия
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
5.
Дания
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Северная Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2023, осталось 2 дня 4 часа 44 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Казахстан 52.6% (30)
    X 38.6% (22)
    Северная Ирландия 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Казахстан
    Ничья
    Северная Ирландия
    2.80
    3.20
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Казахстан - Северная Ирландия онлайн

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    Прогнозы на матч Казахстан - Северная Ирландия

    Исход игры
    Казахстан
    52.6% (30)
    Ничья
    38.6% (22)
    Северная Ирландия
    8.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.96% (18)
    Меньше
    66.04% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    73.58% (39)
    Нет
    26.42% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.8% (21)
    2:1 Казахстан
    19.3% (11)
    1:0 Казахстан
    19.3% (11)
    1:2 Северная Ирландия
    8.8% (5)
    2:0 Казахстан
    5.3% (3)
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