Моцпан на газоне. Досталось ему по ногам. Небольшая пауза.

Очередной аут, Ревенко бросает аут, перевод к линии штрафной площади, пробил Моцпан, но неудачно, одним касанием обработал мяч, а вторым левой ногой пробил в "землю".

Удары в сторону ворот 4:4. А по угловым 7:2 в пользу Фарерских островов.

Николаеску подобрал мяч, вошёл в чужую штрафную площадь, пробил, в защитника угодил. Корнер исполнил Раца, но неудачно.

Пенальти?! Раца включил прессинг, отобрал мяч, отдал на Николаеску, который ворвался в штрафную площадь, но в момент удара получил по ногам! Рефери немного подумал, но пенальти не заметил!

Моцпан подобрал мяч, отдал на левый край, где игровым снарядом завладел Раца, но затем он зачем-то выполнил длинный заброс. Так передачи не проходят.

Ревенко набрал ход, но потерял мя в центре поля, под шум трибун побежали в атаку Фарерские острова, Андреасен подобрал игровой снаряд, с левой ноги пробил, выше ворот вышло.

Ревенко бросил аут, сильно вперёд, но эти передачи и забросы не проходят. Молдова заметно отодвинула игру от своих ворот.

Десять минут до перерыва. Темп заметно упал. Молдова стала заметно активнее. Похоже, что всё решит один мяч. Который будет забит случайно.

Марандич бросил аут на левом фланге, перевод по краю пошёл, но подбор за хозяевами. В атаке Йохансен, тот сыграл на правый край, подача... Оборона Молдовы на высоте. Во всех смыслах слова.

Двухходовка на левом фланге завершилась тем, что Давидсен неудачную передачу отдал. Хотя как неудачно. Корнер заработал.

Бьярталид пошёл подавать. Закрутил в дальний угол и мог сухой лист получиться! Однако дотянулся до мяча Райлян и перевёл за лицевую.

Пять минут до перерыва. По правому краю атака хозяев, подача Ольсена... Очень высоко. Аут для Молдовы. Ревенко бросает аут.

Райлян пробил стандарт, назначенный за то, что Андреасен нарушил правила на Домашкане. Прям рядом с штрафной площадью Молдовы было нарушение.

Ещё один стандарт для Молдовы. До ворот соперника порядка 27 метров, под углом к воротам, ближе к правому флангу атаки Молдовы. Неудачная подача вышла у Штиня.

Угловой удар для хозяев. Подача от Бьярталида, в ближнего защитника соперника попал мяч, ещё один корнер для Фарерских островов.

Йохансен исполнил стандарт, головой Андреасен пытался переправить мяч в ворота. Не вышло.

Вторая подряд подача хозяев с угла поля, снова исполнял Бьярталид, но в этот раз оборона Молдовы выбила игровой снаряд за пределы своих владений.

Йохансен принял передачу на левом фланге, одним касанием ушёл от одного соперника, вторым оказался в чужой штрафной площади. Угловой заработал.

Марандич бросил аут на левом фланге, но не удалось далеко выйти за свои пределы Молдове.

Ролантссон получил по ногам от Штиня. Стандарт для Фарерских островов. Подача в район 11-метровой отметки, мяч низко пошёл, никто не сумел из хозяев им завладеть.

Момент у Молдовы! Быстрая атака гостей, скидка Николаеску на Штиня, который пробил в касание в нижний угол, но Ламхауге перевёл на угловой.

21' Марандич исполнил подачу, Николаеску головой хотел переправить в дальний угол. Не вышло. От ворот пробил Ламхауге.

20' Ревенко одним касанием принял мяч на правом фланге, правой ногой он это сделал, левой хотел отдать передачу, но накрыли его соперники.

19' Хочется уже увидеть удары по воротам. Вратари Ламхауге и Райлян скоро могут бежать разминаться в второну от ворот.

17' Ревенко бросил аут, в центре поля мяч у Молдовы, передача на Марандича, тот увидел рывок Николаеску, но передача не прошла.

16' Штиня набрал хороший ход, по левому краю у него появилось пространство, но не удалось ему обыграть набежавшего сзади защитника Фарерских островов.

15' Бьярталид исполнил стандарт, подача неплохая пошла, только подправить некому было.

14' Моцпан нарушил правила. Грубая игра. Первая жёлтая карточка в матче.

13' Без ворот играют команды. Фарерские острова ведёт атаку, передача на левый край на Давидсена, подача... Сильно...

12' Ролантссон перевёл на правый край, сам же на подборе сыграл после отскока. Передача на край ещё раз пошла.

10' Николаеску набрал ход, отдал на Ревенко, который набрал ход, получил по ногам. Судья ничего не заметил. Негодует наставник Молдовы Сергей Клещенко.

9' Молдова пока что пытается в себя прийти. Но Фарерские острова выглядят очень уверенно. Полностью они контролируют ход встречи.

8' Бьярталид у мяча. Подача на ближнюю штангу пошла подача, скидка дальше к линии вратарской, но подправить некому.

7' В центре поля перехватили мяч игроки Фарерских островов. Ролантссон нашёл передачей Ольсен а, удар которого к угловому привёл.

6' С мячом на правом фланге Йохансен, подача... "Воздух" остался за игроками Молдовы.

5' Райлян в игре! Дальний удар по воротам Молдовы, голкипер среагировал на удар с разворота с 25-ти метров Йохансена, но голкипер кончиками пальцев мяч коснулся и в перекладину перевёл игровой снаряд!

3' Продолжают давление на ворота соперника хозяева. Заброс от Ольсена, отскок мяча к линии штрафной площади на Ролантссона, тот пробил в дальний угол. Неточно. Райлян ситуацию контролировал.

2' Йохансен аут бросает на левом фланге. Сильно в штрафную площадь забросил игровой снаряд, на подборе Андреасен, головой протолкнул игровой снаряд дальше, но неудачно.