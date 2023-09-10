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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #129
0:0
Перерыв
Молдова
FIFA #164
0'
11' Желтая карточка
Моцпан Никита

Ход матча

11'
 
Моцпан Никита

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 136
Фарерские острова 30.9% (42)
X 30.9% (42)
Молдова 38.2% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Молдова
3.35
3.05
4.50
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ламхауге
Маттиас
14
Ролантссон
Гилли
15
Феро
Одмар
16
Ванхамар
Гуннар
3
Давидсен
Вильормур
7
Бьярталид
Йоаннес
8
Ольсен
Брандур
22
Андреасен
Якуп
21
Йохансен
Андрасс
11
Ольсен
Клеминт
9
Эдмундссон
Йоан
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
4
Бабогло
Владислав
5
Посмак
Вячеслав
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
6
Марандич
Денис
8
Моцпан
Никита
22
Раца
Вадим
10
Домашкан
Виталий
16
Штиня
Виктор
9
Николаеску
Йон
Фарерские острова
4-4-2
Молдова
5-2-2-1

История личных встреч

Фарерские острова
Молдова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.2
Миккельсен Мадс 1 0.2
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 (1) 0.6
Бабогло Владислав 1 0.2
Кожокару Максим 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ролантссон Гилли 2 0
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Наттестад Сонни 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 2 0
Моцпан Никита 2 0
Райлян Дорин 1 0
Крачун Артур 1 0
Рябчук Олег 1 0
Николаеску Йон 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Фарерские острова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0
Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1
Молдова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0
Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1

Результаты матчей

Фарерские острова
Молдова

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Албания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Польша
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Молдова
 0:0 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
5.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Молдова
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Албания
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Фарерские острова
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Молдова
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
5.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
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Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
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Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Опасный момент
    45'
    Пенальти?! Раца включил прессинг, отобрал мяч, отдал на  Николаеску, который ворвался в штрафную площадь, но в момент удара получил по ногам! Рефери немного подумал, но пенальти не заметил!
  • Угловой
    44'
     Николаеску подобрал мяч, вошёл в чужую штрафную площадь, пробил, в защитника угодил. Корнер исполнил Раца, но неудачно. 
  • Дополнительное время
    44'
    2 минуты добавил судья.
  • 43'
    Удары в сторону ворот 4:4. А по угловым 7:2 в пользу Фарерских островов.
  • 42'
    Очередной аут, Ревенко бросает аут, перевод к линии штрафной площади, пробил  Моцпан, но неудачно, одним касанием обработал мяч, а вторым левой ногой пробил в "землю".
  • Травма, повреждение
    41'
     Моцпан на газоне. Досталось ему по ногам. Небольшая пауза. 
  • 40'
    Пять минут до перерыва. По правому краю атака хозяев, подача  Ольсена... Очень высоко. Аут для Молдовы. Ревенко бросает аут. 
  • Угловой
    38'
     Бьярталид пошёл подавать. Закрутил в дальний угол и мог сухой лист получиться! Однако дотянулся до мяча  Райлян и перевёл за лицевую.
  • 37'
    Двухходовка на левом фланге завершилась тем, что Давидсен неудачную передачу отдал. Хотя как неудачно. Корнер заработал.
  • 36'
     Марандич бросил аут на левом фланге, перевод по краю пошёл, но подбор за хозяевами. В атаке  Йохансен, тот сыграл на правый край, подача... Оборона Молдовы на высоте. Во всех смыслах слова.
  • 35'
    Десять минут до перерыва. Темп заметно упал. Молдова стала заметно активнее. Похоже, что всё решит один мяч. Который будет забит случайно.
  • 34'
    Ревенко бросил аут, сильно вперёд, но эти передачи и забросы не проходят. Молдова заметно отодвинула игру от своих ворот. 
  • 33'
     Ревенко набрал ход, но потерял мя в центре поля, под шум трибун побежали в атаку Фарерские острова,  Андреасен подобрал игровой снаряд, с левой ноги пробил, выше ворот вышло.
  • 32'
     Моцпан подобрал мяч, отдал на левый край, где игровым снарядом завладел  Раца, но затем он зачем-то выполнил длинный заброс. Так передачи не проходят.
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    • Угловой
      31'
      Подача на дальний угол, пробить некому окзалось. Фарерские острова развивают атаку.
    • 30'
      Момент у Молдовы! Быстрая атака гостей, скидка  Николаеску на  Штиня, который пробил в касание в нижний угол, но  Ламхауге перевёл на угловой.
    • 29'
       Ролантссон получил по ногам от Штиня. Стандарт для Фарерских островов. Подача в район 11-метровой отметки, мяч низко пошёл, никто не сумел из хозяев им завладеть.
    • 28'
      Марандич бросил аут на левом фланге, но не удалось далеко выйти за свои пределы Молдове.
    • 27'
      Йохансен принял передачу на левом фланге, одним касанием ушёл от одного соперника, вторым оказался в чужой штрафной площади. Угловой заработал.
    • 26'
      Вторая подряд подача хозяев с угла поля, снова исполнял  Бьярталид, но в этот раз оборона Молдовы выбила игровой снаряд за пределы своих владений.
    • 26'
       Йохансен исполнил стандарт, головой  Андреасен пытался переправить мяч в ворота. Не вышло.
    • Угловой
      25'
      Угловой удар для хозяев. Подача от  Бьярталида, в ближнего защитника соперника попал мяч, ещё один корнер для Фарерских островов. 
    • 23'
      Ещё один стандарт для Молдовы. До ворот соперника порядка 27 метров, под углом к воротам, ближе к правому флангу атаки Молдовы. Неудачная подача вышла у  Штиня. 
    • 22'
       Райлян пробил стандарт, назначенный за то, что  Андреасен нарушил правила на  Домашкане. Прям рядом с штрафной площадью Молдовы было нарушение.
    • 21'
      Марандич исполнил подачу,  Николаеску головой хотел переправить в дальний угол. Не вышло. От ворот пробил  Ламхауге. 
    • 20'
       Ревенко одним касанием принял мяч на правом фланге, правой ногой он это сделал, левой хотел отдать передачу, но накрыли его соперники. 
    • 19'
      Хочется уже увидеть удары по воротам. Вратари Ламхауге и  Райлян скоро могут бежать разминаться в второну от ворот. 
    • 17'
       Ревенко бросил аут, в центре поля мяч у Молдовы, передача на  Марандича, тот увидел рывок  Николаеску, но передача не прошла.
    • 16'
       Штиня набрал хороший ход, по левому краю у него появилось пространство, но не удалось ему обыграть набежавшего сзади защитника Фарерских островов. 
    • 15'
       Бьярталид исполнил стандарт, подача неплохая пошла, только подправить некому было.
    • Желтая карточка
      14'
       Моцпан нарушил правила. Грубая игра. Первая жёлтая карточка в матче.
    • 13'
      Без ворот играют команды. Фарерские острова ведёт атаку, передача на левый край на  Давидсена, подача... Сильно... 
    • 12'
      Ролантссон перевёл на правый край, сам же на подборе сыграл после отскока. Передача на край ещё раз пошла.
    • 10'
       Николаеску набрал ход, отдал на Ревенко, который набрал ход, получил по ногам. Судья ничего не заметил. Негодует наставник Молдовы Сергей Клещенко.
    • 9'
      Молдова пока что пытается в себя прийти. Но Фарерские острова выглядят очень уверенно. Полностью они контролируют ход встречи.
    • 8'
       Бьярталид у мяча. Подача на ближнюю штангу пошла подача, скидка дальше к линии вратарской, но подправить некому. 
    • 7'
      В центре поля перехватили мяч игроки Фарерских островов.  Ролантссон нашёл передачей  Ольсен а, удар которого к угловому привёл.
    • 6'
      С мячом на правом фланге  Йохансен, подача... "Воздух" остался за игроками Молдовы.
    • Штанга
      5'
       Райлян в игре! Дальний удар по воротам Молдовы, голкипер среагировал на удар с разворота с 25-ти метров  Йохансена, но голкипер кончиками пальцев мяч коснулся и в перекладину перевёл игровой снаряд!
    • 3'
      Продолжают давление на ворота соперника хозяева. Заброс от  Ольсена, отскок мяча к линии штрафной площади на  Ролантссона, тот пробил в дальний угол. Неточно.  Райлян ситуацию контролировал.
    • 2'
       Йохансен аут бросает на левом фланге. Сильно в штрафную площадь забросил игровой снаряд, на подборе  Андреасен, головой протолкнул игровой снаряд дальше, но неудачно. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. С центра разыграли Фарерские острова. 
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 11'
      Моцпан Никита получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Молдова

    Исход игры
    Фарерские острова
    30.9% (42)
    Ничья
    30.9% (42)
    Молдова
    38.2% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.21% (47)
    Меньше
    61.79% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (82)
    Нет
    33.33% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.5% (36)
    2:1 Фарерские острова
    16.9% (23)
    1:2 Молдова
    14.7% (20)
    0:1 Молдова
    11.8% (16)
    1:0 Фарерские острова
    10.3% (14)
    0:2 Молдова
    3.7% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (5)
    1:3 Молдова
    1.5% (2)
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