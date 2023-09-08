Тур: 6. Стадион: Торсволлюр.
История личных встреч
Фарерские острова
Молдова
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Фарерские острова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феро Одмар
|1
|0.25
|Миккельсен Мадс
|1
|0.25
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3 (1)
|0.75
|Бабогло Владислав
|1
|0.25
|Кожокару Максим
|0
|0
Карточки
Фарерские острова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Йоэнсен Рене
|1
|0
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Йонссон Видар
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Андреасен Якуп
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|2
|0
|Райлян Дорин
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
Результаты матчей
Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Фарерские острова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0
Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1
Молдова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0
Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1
Результаты матчей
Фарерские острова
Молдова
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фарерские острова
Молдова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Группа E
Группа E
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогнозы на матч Фарерские острова - Молдова
Исход игры
Фарерские острова
38.6% (22)
Ничья
26.3% (15)
Молдова
35.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (24)
Меньше
56.36% (31)
Обе команды забьют
Да
67.27% (37)
Нет
32.73% (18)
Популярный счёт
2:1 Фарерские острова
22.8% (13)
1:1 Ничья
22.8% (13)
1:2 Молдова
17.5% (10)
1:0 Фарерские острова
12.3% (7)
0:1 Молдова
10.5% (6)
0:2 Молдова
5.3% (3)
0:0 Ничья
3.5% (2)
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