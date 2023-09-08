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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Фарерские острова
FIFA #129
 
Позже
Молдова
FIFA #164
Прогнозы 57
Фарерские острова 38.6% (22)
X 26.3% (15)
Молдова 35.1% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Молдова
3.25
3.30
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фарерские острова
Молдова

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:1
ОМЧ2Е
2:1
ОМЧ2Е
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феро Одмар 1 0.25
Миккельсен Мадс 1 0.25
Эдмундссон Йоан 0 0
Ольсен Мейнхард 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 (1) 0.75
Бабогло Владислав 1 0.25
Кожокару Максим 0 0

Карточки

Фарерские острова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ролантссон Гилли 2 0
Йоэнсен Рене 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Наттестад Сонни 1 0
Йонссон Видар 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 2 0
Райлян Дорин 1 0
Крачун Артур 1 0
Рябчук Олег 1 0
Николаеску Йон 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Моцпан Никита 1 0

Результаты матчей

Фарерские острова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Фарерские острова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Молдова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Фарерские острова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Молдова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фарерские острова
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Польша - Фарерские острова 2:0 Фарерские острова - Албания 1:3 Фарерские острова - Чехия 0:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0
Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Чехия - Фарерские острова 5:0 Фарерские острова - Турция 2:1 Литва - Фарерские острова 1:1 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Фарерские острова - Литва 2:1 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Турция - Фарерские острова 4:0 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Дания - Фарерские острова 3:1 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Фарерские острова - Австрия 0:2 Фарерские острова - Молдова 2:1
Молдова
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0
Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1

Результаты матчей

Фарерские острова
Молдова

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фарерские острова
Молдова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Албания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Польша
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Молдова
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Албания
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Молдова
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фарерские острова - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Фарерские острова 38.6% (22)
    X 26.3% (15)
    Молдова 35.1% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фарерские острова
    Ничья
    Молдова
    3.25
    3.30
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фарерские острова - Молдова онлайн

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    Прогнозы на матч Фарерские острова - Молдова

    Исход игры
    Фарерские острова
    38.6% (22)
    Ничья
    26.3% (15)
    Молдова
    35.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (24)
    Меньше
    56.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Фарерские острова
    22.8% (13)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    1:2 Молдова
    17.5% (10)
    1:0 Фарерские острова
    12.3% (7)
    0:1 Молдова
    10.5% (6)
    0:2 Молдова
    5.3% (3)
    0:0 Ничья
    3.5% (2)
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