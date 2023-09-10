Эриксен с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Винд добрался до верхового мяча, однако исполнить адресную скидку не смог.

Всё ближе перерыв в нашем матче, пока держится сборная Финляндии, не желая отдавать лидерство датчанам.

Линдстрём врывается в штрафную соперника, Уронен опережает Йеспера и сильно бьет по мячу, который попадает в Пелтолу и уходит на угловой.

Винд после навеса Эриксена с углового снова добрался до верхового мяча, но удар нападающего гостей заблокировал Иванов.

Шимон Марциняк добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.

Пукки приближается к штрафной соперника, не увидел другого продолжения и решил пробить, но мяч попал в Меле.

Эриксен подает угловой с правого фланга, однако партнерам по команде выиграть верховую борьбу не удается.

Снова завязывается у нас позиционная борьба, крайне редко соперники сегодня дают друг другу свободу и создают остроту.

Нашлась работа для лайнсмена на правой половине поля, Винд оказался в положении "вне игры".

Пукки входит в штрафную с левого края и пытается пробить в дальний угол, однако Кристенсен блокирует попытку лидера хозяев.

Сохраняется у нас преимущество сборной Дании, самый опасный удар также нанесли они, но пока до голов далеко.

Эриксен отмечается ударом из центральной зоны из-за пределов штрафной - мяч проходит немного правее створа.

Новая атака сборной Дании завершается подачей Меле с левого фланга - Иванов опережает Винда и выбивает мяч на угловой.

25' Подачу с левого фланга исполняет Меле, Винд стремился к мячу на дальней штанге, но его опередил Пелтопа.

23' Еще одна атака сборной Финляндии завершается ударом Алхо, однако мяч проходит мимо створа. Это первый удар хозяев сегодня.

22' Атакуют финны через правый фланг, Шмейхель вынужден выскакивать за пределы штрафной и выбивать мяч за пределы поля.

21' 57 процентов игрового времени мячом владеют датчане, правда, в последние минуты инициатива уже на стороне финнов.

19' Эриксен со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, однако мяч успешно накрывает Градецки.

18' Иванов жестко играет против Винда неподалеку от своей штрафной и получает желтую карточку. Штрафной в 27 метрах от чужих ворот зарабатывают датчане.

16' Первый датский угловой получился не самым опасным, после навеса Эриксена мяч никого не коснулся.

15' Линдстрём отмечается плотным ударом с дальней дистанции - Градецки кончиками пальцев цепляет мяч и переводит его в перекладину!

13' Сразу же Уронен ловит на себе фол Расмуса Кристенсена, получает карточку защитник "Ромы".