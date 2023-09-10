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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Финляндия
FIFA #55
0:0
Перерыв
Дания
FIFA #19
0'
13' Желтая карточка
Кристенсен Расмус
19' Желтая карточка
Иванов Роберт

Ход матча

12'
Уронен Йере
Нисканен Ильмари
 
13'
 
Кристенсен Расмус
19'
Иванов Роберт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 218 Количество передач 407
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 134
Финляндия 14.9% (20)
X 27.6% (37)
Дания 57.5% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Дания
7.50
3.90
6.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
2
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
16
Пелтола
Матти
17
Алхо
Николай
21
Нисканен
Ильмари
9
Кялльман
Беньямин
11
Шуллер
Расмус
14
Кайринен
Каан
6
Камара
Глен
10
Пукки
Теэму
1
Шмейхель
Каспер
14
Кристенсен
Расмус
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
15
Норгор
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
11
Сков-Ольсен
Андреас
10
Эриксен
Кристиан
12
Линдстрём
Йеспер
19
Винд
Йонас
Финляндия
5-4-1
Дания
4-2-3-1

История личных встреч

Финляндия
Дания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
3:1
Е2
0:1
ММ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 3 0.5
Хоканс Даниэль 3 0.5
Кялльман Беньямин 2 0.33
Пукки Теэму 1 0.17
Похьянпало Йоэль 1 0.17
Камара Глен 1 0.17
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 6 1
Винд Йонас 2 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.17
Поульсен Юссуф 1 0.17
Меле Йоаким 1 0.17
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Иванов Роберт 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Норгор Кристиан 1 0
Меле Йоаким 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Финляндия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Финляндия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Финляндия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Дания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
36%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1
Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2
Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4

Результаты матчей

Финляндия
Дания

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Финляндия
 0:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Казахстан
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
3.
Дания
 0:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
4.
Словения
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5.
Северная Ирландия
 Заявка 6 1 0 5 4 - 8 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 5 0 0 5 0 - 17 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Финляндия
 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 0 7
3.
Словения
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Финляндия
 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Словения
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
5.
Дания
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Пукки приближается к штрафной соперника, не увидел другого продолжения и решил пробить, но мяч попал в Меле.
  • Дополнительное время
    45'
    Шимон Марциняк добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.
  • Угловой
    43'
    Винд после навеса Эриксена с углового снова добрался до верхового мяча, но удар нападающего гостей заблокировал Иванов.
  • 42'
    Линдстрём врывается в штрафную соперника, Уронен опережает Йеспера и сильно бьет по мячу, который попадает в Пелтолу и уходит на угловой.
  • 41'
    Всё ближе перерыв в нашем матче, пока держится сборная Финляндии, не желая отдавать лидерство датчанам.
  • Угловой
    39'
    Эриксен с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Винд добрался до верхового мяча, однако исполнить адресную скидку не смог.
  • 38'
    Новая атака сборной Дании завершается подачей Меле с левого фланга - Иванов опережает Винда и выбивает мяч на угловой.
  • 36'
    Эриксен отмечается ударом из центральной зоны из-за пределов штрафной - мяч проходит немного правее створа.
  • 34'
    Сохраняется у нас преимущество сборной Дании, самый опасный удар также нанесли они, но пока до голов далеко.
  • 32'
    Ответная атака сборной Дании завершается дальним ударом Хейбьерга - на пути мяча возникает Иванов.
  • 31'
    Пукки входит в штрафную с левого края и пытается пробить в дальний угол, однако Кристенсен блокирует попытку лидера хозяев.
  • Офсайд
    30'
    Нашлась работа для лайнсмена на правой половине поля, Винд оказался в положении "вне игры".
  • 28'
    Снова завязывается у нас позиционная борьба, крайне редко соперники сегодня дают друг другу свободу и создают остроту.
  • Угловой
    26'
    Эриксен подает угловой с правого фланга, однако партнерам по команде выиграть верховую борьбу не удается.
  • Бонусы букмекеров
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    • 25'
      Подачу с левого фланга исполняет Меле, Винд стремился к мячу на дальней штанге, но его опередил Пелтопа.
    • 23'
      Еще одна атака сборной Финляндии завершается ударом Алхо, однако мяч проходит мимо створа. Это первый удар хозяев сегодня.
    • 22'
      Атакуют финны через правый фланг, Шмейхель вынужден выскакивать за пределы штрафной и выбивать мяч за пределы поля.
    • 21'
      57 процентов игрового времени мячом владеют датчане, правда, в последние минуты инициатива уже на стороне финнов.
    • 19'
      Эриксен со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, однако мяч успешно накрывает Градецки.
    • Желтая карточка
      18'
      Иванов жестко играет против Винда неподалеку от своей штрафной и получает желтую карточку. Штрафной в 27 метрах от чужих ворот зарабатывают датчане.
    • Угловой
      16'
      Первый датский угловой получился не самым опасным, после навеса Эриксена мяч никого не коснулся.
    • Опасный момент
      15'
      Линдстрём отмечается плотным ударом с дальней дистанции - Градецки кончиками пальцев цепляет мяч и переводит его в перекладину!
    • Желтая карточка
      13'
      Сразу же Уронен ловит на себе фол Расмуса Кристенсена, получает карточку защитник "Ромы".
    • Замена
      12'
      Йере Уронен появляется на поле вместо Ильмари Нисканена.
    • Травма, повреждение
      11'
      Снова Нисканен оказывается на газоне, встречу латераль сборной Финляндии продолжить явно не сможет.
    • 10'
      Камара получает мяч на левом краю штрафной, но не бьет сразу, а дальше завозился и атака остроту утратила.
    • 9'
      Атака хозяев через правый фланг завершается прострелом в штрафную, однако оборона датчан с угрозой справляется.
    • 7'
      Пока никаких событий на старте матча не происходит, постепенно команды втягиваются в игру.
    • 5'
      Пока побольше атакует сборная Дании, однако дойти до штрафной площади Градецки гостям пока не удается.
    • 4'
      В группе Н на первом месте пока сборная Финляндии, Казахстан после сегодняшней победы над Северной Ирландией догнал "суоми" по очкам, но провел на игру больше.
    • 3'
      В матче первого круга сборная Дании благодаря хет-трику Хейлунна обыграла соседей со счётом 3:1, а вот на Евро-2020 финны неожиданно обыграли датчан с минимальным счётом.
    • Травма, повреждение
      2'
      Нисканен фолит против Сков-Ольсена на фланге и сам же оказывается пострадавшим, помощь врачей требуется финну.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Финляндия 0:0 Дания

    Исход игры
    Финляндия
    14.9% (20)
    Ничья
    27.6% (37)
    Дания
    57.5% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.74% (68)
    Меньше
    44.26% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    81.15% (99)
    Нет
    18.85% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    36.6% (49)
    1:1 Ничья
    23.1% (31)
    0:1 Дания
    11.9% (16)
    2:1 Финляндия
    9% (12)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    1:0 Финляндия
    3% (4)
    1:3 Дания
    1.5% (2)
    2:0 Финляндия
    1.5% (2)
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