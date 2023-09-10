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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 32571 Главный судья: Марциняк Шимон
Финляндия
FIFA #55
0:1
Конец матча
Дания
FIFA #19
0'
13' Желтая карточка
Кристенсен Расмус
19' Желтая карточка
Иванов Роберт
53' Желтая карточка
Уронен Йере
62' Желтая карточка
Норгор Кристиан
73' Желтая карточка
Поульсен Юссуф
79' Желтая карточка
Похьянпало Йоэль
0:1
86' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
90' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
90'+6

Ход матча

12'
Уронен Йере
Нисканен Ильмари
 
13'
 
Кристенсен Расмус
19'
Иванов Роберт
 
46'
 
Хёйлунн Расмус
Линдстрём Йеспер
53'
Уронен Йере
 
62'
 
Норгор Кристиан
62'
Соири Пюрю
Алхо Николай
 
62'
Похьянпало Йоэль
Пукки Теэму
 
62'
Антман Оливер
Шуллер Расмус
 
66'
 
Поульсен Юссуф
Винд Йонас
73'
 
Поульсен Юссуф
75'
 
Дилейни Томас
Норгор Кристиан
79'
Похьянпало Йоэль
 
80'
 
Кристиансен Виктор
Кристенсен Расмус
80'
 
Кьяер Симон
Сков-Ольсен Андреас
84'
Тейлор Роберт
Кялльман Беньямин
 
86'
0:1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
(Меле Йоаким)
90'
 
Андерсен Йоаким

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 407 Количество передач 768
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Финляндия 14.9% (20)
X 27.6% (37)
Дания 57.5% (77)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
2
Хосконен
Артту
4
Иванов
Роберт
16
Пелтола
Матти
17
Алхо
Николай
21
Нисканен
Ильмари
9
Кялльман
Беньямин
11
Шуллер
Расмус
14
Кайринен
Каан
6
Камара
Глен
10
Пукки
Теэму
1
Шмейхель
Каспер
14
Кристенсен
Расмус
2
Андерсен
Йоаким
6
Кристенсен
Андреас
5
Меле
Йоаким
15
Норгор
Кристиан
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
11
Сков-Ольсен
Андреас
10
Эриксен
Кристиан
12
Линдстрём
Йеспер
19
Винд
Йонас
Финляндия
5-4-1
Дания
4-2-3-1

История личных встреч

Финляндия
Дания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2ОМ
3:1
Е2
0:1
ММ
1:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антман Оливер 3 0.5
Хоканс Даниэль 3 0.5
Кялльман Беньямин 2 0.33
Пукки Теэму 1 0.17
Похьянпало Йоэль 1 0.17
Камара Глен 1 0.17
Шуллер Расмус 0 0
Иванов Роберт 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 6 1
Винд Йонас 2 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.33
Меле Йоаким 1 0.17
Поульсен Юссуф 1 0.17
Эриксен Кристиан 0 0
Кьяер Симон 0 0
Бах Александр 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уронен Йере 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Соири Пюрю 1 0
Нисканен Ильмари 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Иванов Роберт 1 0
Оллила Туомас 1 0
Антман Оливер 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Поульсен Юссуф 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Меле Йоаким 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Финляндия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8
Финляндия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1
Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2
Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4

Результаты матчей

Финляндия
Дания

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Финляндия
Дания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 5:0 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
2.
Дания
 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Финляндия
 Заявка 6 4 0 2 11 - 4 12
4.
Казахстан
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 6 1 0 5 4 - 8 3
6.
Сан-Марино
 0:5 Заявка 6 0 0 6 0 - 22 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словения
 5:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 0:5 Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Словения
 5:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Дания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 0:5 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
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Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! Сборная Дании дожимает сборную Финляндии и выходит на первое место в отборочной группе Н!
  • Угловой
    90'
    Последний угловой исполняют хозяева поля, однако Похьянпало головой пробивает мимо створа.
  • Желтая карточка
    90'
    Андерсен получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Уронен.
  • Офсайд
    90'
    Похьянпало врывается в штрафную с правого края, однако снова атака срывается свистком арбитра - офсайд у форварда хозяев.
  • Дополнительное время
    90'
    4 минуты добавляет Шимон Марциняк к основному времени матча.
  • Офсайд
    89'
    Удается финнам провести достаточно опасную атаку, но в её развитии в офсайд забрался Уронен.
  • 88'
    Следующие матчи состоятся уже в октябре, Дания будет играть дома против Казахстана, а финны сыграют на выезде против Словении.
  • 87'
    Всё-таки не удается финнам отстоять ничейный исход, теперь надо срочно перестраиваться, а времени остается в обрез.
  • Описание гола
    86'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ПЬЕР-ЭМИЛЬ ХЁЙБЬЕРГ!
    Хёйбьерг получает мяч от Меле перед штрафной соперника, подрабатывает под правую и пробивает в дальний нижний угол, Градецки не выручает в этот раз!
  • Замена
    84'
    Роберт Тейлор появляется на поле вместо Беньямина Кялльмана.
  • 82'
    Всё меньше времени остается играть в нашем матче, финны, такое ощущение, уже даже не думают о победе.
  • Замена
    80'
    Виктор Кристиансен и Симон Кьер появляются на поле вместо Расмуса Кристенсена и Андреаса Сков-Ольсена.
  • Желтая карточка
    79'
    Похьянпало получает предупреждение за фол против Дилейни.
  • 78'
    Андерсен после навеса Эриксена со штрафного добирается до верхового мяча, однако в створ ворот не попадает. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 77'
      Сегодня в рамках этой группы еще состоится матч Сан-Марино - Словения, в случае победы именно словенцы догонят финнов в борьбе за лидерство.
    • Замена
      75'
      Томас Дилейни появляется на поле вместо Кристиана Норгора.
    • Опасный момент
      74'
      Норгор из центральной зоны отмечается отличным ударом под перекладину, однако Градецки в эффектном прыжке вытащил мяч!
    • Желтая карточка
      73'
      Еще одна желтая карточка в нашем матче, Поульсен наказан за фол против Кялльмана.
    • 70'
      Есть еще три возможности изменения состава у Каспера Юльманна, посмотрим, как распорядится этими шансами тренер гостей.
    • 68'
      Сохраняется у нас солидное преимущество сборной Дании, еще половина второго тайма впереди, чтобы вырвать победу и лидерство в группе.
    • Замена
      66'
      Юссуф Поульсен появляется на поле вместо Йонаса Винда.
    • 65'
      Здорово датчане через короткий пас добираются до штрафной соперника, однако удар Винда блокирует Хоскинен.
    • 64'
      3:10 соотношение ударов в этой встрече, в створ гости попали четырежды, а хозяева до сих пор ни разу не потревожили Шмейхеля.
    • Замена
      62'
      Пюрю Соири, Йоэль Похьянпало и Оливер Антман появляются на поле вместо Николая Алхо, Теэму Пукки и Расмуса Шуллера. 
    • Желтая карточка
      62'
      Нергор получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Пукки.
    • 61'
      После розыгрыша штрафного Хейбьерг исполняет подачу в штрафную площадь, но верховая борьба остается за финнами.
    • Опасный момент
      59'
      Сков-Ольсен получает мяч на правом краю штрафной и сильно пробивает в ближний угол - Градецки снова вступает в игру!
    • Офсайд
      56'
      Уронен включается в атаку по правому флангу, однако забирается в положение "вне игры".
    • 55'
      Удается сборной Финляндии ненадолго перевести игру на чужую половину, но пока без угроз воротам Шмейхеля.
    • Желтая карточка
      53'
      Вторая желтая карточка для финнов сегодня, Уронен наказывается за фол против Нергора.
    • 51'
      Еще одна атака сборной Дании завершается ударом Кристенсена - мяч пролетает мимо створа.
    • Опасный момент
      50'
      Иванов играет рукой около своей штрафной, Эриксен со "стандарта" закручивает мяч в дальний угол - Градецки вытащил снаряд!
    • 49'
      Удар Эриксена из пределов штрафной площади удается заблокировать Хоскинену, мяч отскакивает за боковую линию.
    • 48'
      Снова сборная Дании начинает активнее, мяч практически не покидает половину поля финнов.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Расмус Хёйлунн появляется на поле вместо Йеспера Линдстрема.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Пукки приближается к штрафной соперника, не увидел другого продолжения и решил пробить, но мяч попал в Меле.
    • Дополнительное время
      45'
      Шимон Марциняк добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.
    • Угловой
      43'
      Винд после навеса Эриксена с углового снова добрался до верхового мяча, но удар нападающего гостей заблокировал Иванов.
    • 42'
      Линдстрём врывается в штрафную соперника, Уронен опережает Йеспера и сильно бьет по мячу, который попадает в Пелтолу и уходит на угловой.
    • 41'
      Всё ближе перерыв в нашем матче, пока держится сборная Финляндии, не желая отдавать лидерство датчанам.
    • Угловой
      39'
      Эриксен с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Винд добрался до верхового мяча, однако исполнить адресную скидку не смог.
    • 38'
      Новая атака сборной Дании завершается подачей Меле с левого фланга - Иванов опережает Винда и выбивает мяч на угловой.
    • 36'
      Эриксен отмечается ударом из центральной зоны из-за пределов штрафной - мяч проходит немного правее створа.
    • 34'
      Сохраняется у нас преимущество сборной Дании, самый опасный удар также нанесли они, но пока до голов далеко.
    • 32'
      Ответная атака сборной Дании завершается дальним ударом Хейбьерга - на пути мяча возникает Иванов.
    • 31'
      Пукки входит в штрафную с левого края и пытается пробить в дальний угол, однако Кристенсен блокирует попытку лидера хозяев.
    • Офсайд
      30'
      Нашлась работа для лайнсмена на правой половине поля, Винд оказался в положении "вне игры".
    • 28'
      Снова завязывается у нас позиционная борьба, крайне редко соперники сегодня дают друг другу свободу и создают остроту.
    • Угловой
      26'
      Эриксен подает угловой с правого фланга, однако партнерам по команде выиграть верховую борьбу не удается.
    • 25'
      Подачу с левого фланга исполняет Меле, Винд стремился к мячу на дальней штанге, но его опередил Пелтопа.
    • 23'
      Еще одна атака сборной Финляндии завершается ударом Алхо, однако мяч проходит мимо створа. Это первый удар хозяев сегодня.
    • 22'
      Атакуют финны через правый фланг, Шмейхель вынужден выскакивать за пределы штрафной и выбивать мяч за пределы поля.
    • 21'
      57 процентов игрового времени мячом владеют датчане, правда, в последние минуты инициатива уже на стороне финнов.
    • 19'
      Эриксен со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, однако мяч успешно накрывает Градецки.
    • Желтая карточка
      18'
      Иванов жестко играет против Винда неподалеку от своей штрафной и получает желтую карточку. Штрафной в 27 метрах от чужих ворот зарабатывают датчане.
    • Угловой
      16'
      Первый датский угловой получился не самым опасным, после навеса Эриксена мяч никого не коснулся.
    • Опасный момент
      15'
      Линдстрём отмечается плотным ударом с дальней дистанции - Градецки кончиками пальцев цепляет мяч и переводит его в перекладину!
    • Желтая карточка
      13'
      Сразу же Уронен ловит на себе фол Расмуса Кристенсена, получает карточку защитник "Ромы".
    • Замена
      12'
      Йере Уронен появляется на поле вместо Ильмари Нисканена.
    • Травма, повреждение
      11'
      Снова Нисканен оказывается на газоне, встречу латераль сборной Финляндии продолжить явно не сможет.
    • 10'
      Камара получает мяч на левом краю штрафной, но не бьет сразу, а дальше завозился и атака остроту утратила.
    • 9'
      Атака хозяев через правый фланг завершается прострелом в штрафную, однако оборона датчан с угрозой справляется.
    • 7'
      Пока никаких событий на старте матча не происходит, постепенно команды втягиваются в игру.
    • 5'
      Пока побольше атакует сборная Дании, однако дойти до штрафной площади Градецки гостям пока не удается.
    • 4'
      В группе Н на первом месте пока сборная Финляндии, Казахстан после сегодняшней победы над Северной Ирландией догнал "суоми" по очкам, но провел на игру больше.
    • 3'
      В матче первого круга сборная Дании благодаря хет-трику Хейлунна обыграла соседей со счётом 3:1, а вот на Евро-2020 финны неожиданно обыграли датчан с минимальным счётом.
    • Травма, повреждение
      2'
      Нисканен фолит против Сков-Ольсена на фланге и сам же оказывается пострадавшим, помощь врачей требуется финну.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Финляндия 0:1 Дания

    Исход игры
    Финляндия
    14.9% (20)
    Ничья
    27.6% (37)
    Дания
    57.5% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.74% (68)
    Меньше
    44.26% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    81.15% (99)
    Нет
    18.85% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    36.6% (49)
    1:1 Ничья
    23.1% (31)
    0:1 Дания
    11.9% (16)
    2:1 Финляндия
    9% (12)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    1:0 Финляндия
    3% (4)
    1:3 Дания
    1.5% (2)
    2:0 Финляндия
    1.5% (2)
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