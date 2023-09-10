Тур: 6. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 32571 Главный судья: Марциняк Шимон
0'
13' Желтая карточкаКристенсен Расмус
19' Желтая карточкаИванов Роберт
53' Желтая карточкаУронен Йере
62' Желтая карточкаНоргор Кристиан
73' Желтая карточкаПоульсен Юссуф
79' Желтая карточкаПохьянпало Йоэль
0:1
86' ГолХёйбьерг Пьер-Эмиль
90' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
90'+6
Ход матча
19'
53'
62'
73'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
407 Количество передач 768
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Алхо
Николай
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Томас ДиогоЗащитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
-
19 Мяйнпя НилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Паллас Ноа
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юльманн Каспер
История личных встреч
Финляндия
Дания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Финляндия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антман Оливер
|3
|0.5
|Хоканс Даниэль
|3
|0.5
|Кялльман Беньямин
|2
|0.33
|Пукки Теэму
|1
|0.17
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.17
|Камара Глен
|1
|0.17
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|6
|1
|Винд Йонас
|2
|0.33
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.33
|Меле Йоаким
|1
|0.17
|Поульсен Юссуф
|1
|0.17
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Карточки
Финляндия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уронен Йере
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Нисканен Ильмари
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Оллила Туомас
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Финляндия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Финляндия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
8
Финляндия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Дания
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Финляндия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Казахстан - Финляндия 0:1 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Финляндия - Словения 2:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1
Дания - Финляндия 3:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2
Дания
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Сан-Марино 4:0 Словения - Дания 1:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Казахстан - Дания 3:2
Дания - Финляндия 3:1 Австралия - Дания 1:0 Франция - Дания 2:1 Дания - Тунис 0:0 Дания - Франция 2:0 Хорватия - Дания 2:1 Дания - Австрия 2:0 Дания - Хорватия 0:1 Австрия - Дания 1:2 Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Нидерланды - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0 Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4
Результаты матчей
Финляндия
Дания
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Финляндия
Дания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
24
15
15
15
15
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Финляндия 0:1 Дания
Исход игры
Финляндия
14.9% (20)
Ничья
27.6% (37)
Дания
57.5% (77)
Тотал 2.5
Больше
55.74% (68)
Меньше
44.26% (54)
Обе команды забьют
Да
81.15% (99)
Нет
18.85% (23)
Популярный счёт
1:2 Дания
36.6% (49)
1:1 Ничья
23.1% (31)
0:1 Дания
11.9% (16)
2:1 Финляндия
9% (12)
2:2 Ничья
3% (4)
1:0 Финляндия
3% (4)
1:3 Дания
1.5% (2)
2:0 Финляндия
1.5% (2)
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