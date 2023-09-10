На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!

Удается финнам провести достаточно опасную атаку, но в её развитии в офсайд забрался Уронен.

4 минуты добавляет Шимон Марциняк к основному времени матча.

Похьянпало врывается в штрафную с правого края, однако снова атака срывается свистком арбитра - офсайд у форварда хозяев.

Последний угловой исполняют хозяева поля, однако Похьянпало головой пробивает мимо створа.

Звучит финальный свисток! Сборная Дании дожимает сборную Финляндии и выходит на первое место в отборочной группе Н!

Андерсен после навеса Эриксена со штрафного добирается до верхового мяча, однако в створ ворот не попадает.

Похьянпало получает предупреждение за фол против Дилейни.

Виктор Кристиансен и Симон Кьер появляются на поле вместо Расмуса Кристенсена и Андреаса Сков-Ольсена.

Всё меньше времени остается играть в нашем матче, финны, такое ощущение, уже даже не думают о победе.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ПЬЕР-ЭМИЛЬ ХЁЙБЬЕРГ! Хёйбьерг получает мяч от Меле перед штрафной соперника, подрабатывает под правую и пробивает в дальний нижний угол, Градецки не выручает в этот раз!

Всё-таки не удается финнам отстоять ничейный исход, теперь надо срочно перестраиваться, а времени остается в обрез.

Следующие матчи состоятся уже в октябре, Дания будет играть дома против Казахстана, а финны сыграют на выезде против Словении.

Пюрю Соири, Йоэль Похьянпало и Оливер Антман появляются на поле вместо Николая Алхо, Теэму Пукки и Расмуса Шуллера.

3:10 соотношение ударов в этой встрече, в створ гости попали четырежды, а хозяева до сих пор ни разу не потревожили Шмейхеля.

Здорово датчане через короткий пас добираются до штрафной соперника, однако удар Винда блокирует Хоскинен.

Сохраняется у нас солидное преимущество сборной Дании, еще половина второго тайма впереди, чтобы вырвать победу и лидерство в группе.

Есть еще три возможности изменения состава у Каспера Юльманна, посмотрим, как распорядится этими шансами тренер гостей.

Еще одна желтая карточка в нашем матче, Поульсен наказан за фол против Кялльмана.

Норгор из центральной зоны отмечается отличным ударом под перекладину, однако Градецки в эффектном прыжке вытащил мяч!

Сегодня в рамках этой группы еще состоится матч Сан-Марино - Словения, в случае победы именно словенцы догонят финнов в борьбе за лидерство.

Второй тайм начался! Расмус Хёйлунн появляется на поле вместо Йеспера Линдстрема.

Снова сборная Дании начинает активнее, мяч практически не покидает половину поля финнов.

Удар Эриксена из пределов штрафной площади удается заблокировать Хоскинену, мяч отскакивает за боковую линию.

Иванов играет рукой около своей штрафной, Эриксен со "стандарта" закручивает мяч в дальний угол - Градецки вытащил снаряд!

Еще одна атака сборной Дании завершается ударом Кристенсена - мяч пролетает мимо створа.

Вторая желтая карточка для финнов сегодня, Уронен наказывается за фол против Нергора.

Удается сборной Финляндии ненадолго перевести игру на чужую половину, но пока без угроз воротам Шмейхеля.

Уронен включается в атаку по правому флангу, однако забирается в положение "вне игры".

Сков-Ольсен получает мяч на правом краю штрафной и сильно пробивает в ближний угол - Градецки снова вступает в игру!

После розыгрыша штрафного Хейбьерг исполняет подачу в штрафную площадь, но верховая борьба остается за финнами.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Пукки приближается к штрафной соперника, не увидел другого продолжения и решил пробить, но мяч попал в Меле.

45' Шимон Марциняк добавляет к основному времени первого тайма 2 минуты.

43' Винд после навеса Эриксена с углового снова добрался до верхового мяча, но удар нападающего гостей заблокировал Иванов.

42' Линдстрём врывается в штрафную соперника, Уронен опережает Йеспера и сильно бьет по мячу, который попадает в Пелтолу и уходит на угловой.

41' Всё ближе перерыв в нашем матче, пока держится сборная Финляндии, не желая отдавать лидерство датчанам.

39' Эриксен с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, Винд добрался до верхового мяча, однако исполнить адресную скидку не смог.

38' Новая атака сборной Дании завершается подачей Меле с левого фланга - Иванов опережает Винда и выбивает мяч на угловой.

36' Эриксен отмечается ударом из центральной зоны из-за пределов штрафной - мяч проходит немного правее створа.

34' Сохраняется у нас преимущество сборной Дании, самый опасный удар также нанесли они, но пока до голов далеко.

32' Ответная атака сборной Дании завершается дальним ударом Хейбьерга - на пути мяча возникает Иванов.

31' Пукки входит в штрафную с левого края и пытается пробить в дальний угол, однако Кристенсен блокирует попытку лидера хозяев.

30' Нашлась работа для лайнсмена на правой половине поля, Винд оказался в положении "вне игры".

28' Снова завязывается у нас позиционная борьба, крайне редко соперники сегодня дают друг другу свободу и создают остроту.

26' Эриксен подает угловой с правого фланга, однако партнерам по команде выиграть верховую борьбу не удается.

25' Подачу с левого фланга исполняет Меле, Винд стремился к мячу на дальней штанге, но его опередил Пелтопа.

23' Еще одна атака сборной Финляндии завершается ударом Алхо, однако мяч проходит мимо створа. Это первый удар хозяев сегодня.

22' Атакуют финны через правый фланг, Шмейхель вынужден выскакивать за пределы штрафной и выбивать мяч за пределы поля.

21' 57 процентов игрового времени мячом владеют датчане, правда, в последние минуты инициатива уже на стороне финнов.

19' Эриксен со штрафного пробивает поверх "стенки" в ближний угол, однако мяч успешно накрывает Градецки.

18' Иванов жестко играет против Винда неподалеку от своей штрафной и получает желтую карточку. Штрафной в 27 метрах от чужих ворот зарабатывают датчане.

16' Первый датский угловой получился не самым опасным, после навеса Эриксена мяч никого не коснулся.

15' Линдстрём отмечается плотным ударом с дальней дистанции - Градецки кончиками пальцев цепляет мяч и переводит его в перекладину!

13' Сразу же Уронен ловит на себе фол Расмуса Кристенсена, получает карточку защитник "Ромы".

12' Йере Уронен появляется на поле вместо Ильмари Нисканена.

11' Снова Нисканен оказывается на газоне, встречу латераль сборной Финляндии продолжить явно не сможет.

10' Камара получает мяч на левом краю штрафной, но не бьет сразу, а дальше завозился и атака остроту утратила.

9' Атака хозяев через правый фланг завершается прострелом в штрафную, однако оборона датчан с угрозой справляется.

7' Пока никаких событий на старте матча не происходит, постепенно команды втягиваются в игру.

5' Пока побольше атакует сборная Дании, однако дойти до штрафной площади Градецки гостям пока не удается.

4' В группе Н на первом месте пока сборная Финляндии, Казахстан после сегодняшней победы над Северной Ирландией догнал "суоми" по очкам, но провел на игру больше.

3' В матче первого круга сборная Дании благодаря хет-трику Хейлунна обыграла соседей со счётом 3:1, а вот на Евро-2020 финны неожиданно обыграли датчан с минимальным счётом.

2' Нисканен фолит против Сков-Ольсена на фланге и сам же оказывается пострадавшим, помощь врачей требуется финну.