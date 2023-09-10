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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Черногория
FIFA #71
1:0
Перерыв
Болгария
FIFA #77
0'
24' Желтая карточка
Вуячич Игор
1:0
45' Гол
Савич Стефан
45' Желтая карточка
Джюрджевич Урош

Ход матча

24'
Вуячич Игор
 
26'
Томашевич Зарко
Шипчич Никола
 
45'
Савич Стефан
1:0
45'
Джюрджевич Урош
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 245 Количество передач 221
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 129
Черногория 66.7% (86)
X 27.9% (36)
Болгария 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Болгария
2.63
4.90
5.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миятович
Милан
5
Вуячич
Игор
15
Савич
Стефан
22
Шипчич
Никола
23
Марушич
Адам
8
Янкович
Марко
20
Лончар
Стефан
19
Бакич
Марко
2
Вукчевич
Андрия
11
Крстович
Никола
21
Джюрджевич
Урош
23
Дюлгеров
Иван
5
Димитров
Кристиан
6
Антов
Валентин
3
Крастев
Димо
14
Галчев
Патрик-Габриел
4
Груев
Илия
8
Краев
Андриан
20
Попов
Виктор
19
Петков
Лукас
11
Десподов
Кирилл
10
Русев
Георги
Черногория
3-5-2
Болгария
3-4-3

История личных встреч

Черногория
Болгария

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2
0:0
Е2
1:1
Е2
1:1
Е2
0:1
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.4
Савич Стефан 1 0.2
Йоветич Стеван 0 0
Марушич Адам 0 0
Йовович Владимир 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.2
Петков Марин 1 0.2
Чочев Ивайло 0 0
Шопов Станислав 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 2 0
Вуячич Игор 2 0
Вешович Марко 1 0
Джюрджевич Урош 1 0
Раичкович Милош 1 0
Крстович Никола 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Русев Георги 2 0
Дюлгеров Иван 1 0
Петков Марин 1 0

Результаты матчей

Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2
Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0
Болгария
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0
Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1

Результаты матчей

Черногория
Болгария

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Черногория
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Черногория
 1:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
3.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
4.
Литва
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
5.
Болгария
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Черногория
 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Сербия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Болгария
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Черногория
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Болгария
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
5.
Литва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    И звучит свисток на перерыв. Добились хозяева своего в самой концовке тайма и забили важнейший гол. Посмотрим, смогут ли болгары оправиться от такой концовки первого игрового отрезка.
  • Травма, повреждение
    45'
    Крастев и Крстович столкнулись головами. Оказывают помощь обоим футболистам.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Саааавич!!! Забивает сборная Черногории "в раздевалку"!!! Пошёл навес с углового, Томашевич перепрыгнул своего опекуна и пробил головой! Дюлгеров среагировал на удар и отбил мяч перед собой, а вот с добиванием Савича уже никто ничего не смог поделать!
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавлено к первому тайму.
  • Угловой
    45'
    И ещё одну атаку правым краем проводят черногорцы и зарабатывают очередную возможность подать с угла поля.
  • Угловой
    43'
    ВАР проверил момент, пенальти не было. Угловой хозяев опасностью не закончился.
  • Видеоповтор
    43'
    Пошла проверка на потенциальный пенальти из-за падения Джюрджевича.
  • Опасный момент
    42'
    И блистательный момент возникает у сборной Черногории. Крстович нашёл скрытым пасом в штрафной гостей Бакича. Полузащитник вывалился 1 на 1 с Дюлгеровым, но пробил точно в него. На добивании был Джюрджевич, он упал после контакта с вратарём, а мяч ушёл на угловой.
  • 41'
    Русев на своём фланге пошёл с дриблингом на троих игроков черногорцев. Коллективными усилиями хозяева забрали снаряд.
  • 40'
    Последние минуты сборная Черногории, видимо, вспомнила, что играет дома, или ей об этом напомнили фанаты. Поджали хозяева болгар на их половине.
  • 39'
    Снова активничают хозяева у правой бровки, пошёл навес в штрафную, но снова уверенно играет защита гостей.
  • 37'
    Болгары зарабатывают аут на чужой половине поля. И решают начать очередную вылазку через "дом", отдав передачу вратарю.
  • 36'
    Правым флангом сборная Черногории провела атаку, сместился туда Джюрджевич и пытался прострелить в штрафную на Крстовича. Но защитники гостей уверенно перехватили снаряд.
  • 35'
    Груев вырезал длинный пас на Десподова, но Кириллу не удалось зацепиться, опередили его игроки хозяев.
  • 34'
    Пошла подача на Савича, но получилось неудачно. Вышел мяч за лицевую линию. От ворот пробьёт Дюлгеров.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      33'
      Краев в середине поля сфолил на Янковиче. Штрафной заработали черногорцы.
    • Офсайд
      32'
      Десподов оказывается впереди защитников в момент передачи, лайнсмен моментально поднимает флажок.
    • 31'
      Пытается сборная Черногории что-то придумать впереди, но пока совсем беззубо выглядит атака хозяев.
    • 29'
      Подача в штрафную вышла не очень опасной, выбили снаряд защитники черногорцев.
    • Фол, нарушение
      28'
      Краева сбили на половине поля хозяев. Очередной стандарт зарабатывают болгары.
    • 27'
      Гости проводят свою позиционную атаку. Неспешно мяч ходит от одного игрока к другому.
    • Замена
      26'
      И первая замена у нас в игре. Судя по всему, вынужденная. У сборной Черногории Шипчич покинул поле, появился Томашевич.
    • Травма, повреждение
      25'
      Русев в этом эпизоде получил небольшое повреждение. Оказывают ему помощь.
    • Желтая карточка
      24'
      Русев красиво обыграл Вуячича. И защитнику оставалось только нарушать правила. Первая желтая карточка в матче.
    • Фол, нарушение
      22'
      Марушич возле левой бровки сфолил на Попове. Стандарт в пользу болгар.
    • 21'
      Пока гости выглядят острее черногорцев. Было уже несколько хороших подходов и один явный голевой момент. Хозяева подобным похвастаться не могут.
    • Угловой
      20'
      Подача с правого угла поля ничем острым не завершилась, вынесли мяч игроки сборной Черногории.
    • Опасный момент
      19'
      Шикарный момент у гостей. Десподов пяткой сделал передачу на выход 1 на 1 Петкову, но Миятович вовремя вышел и сократил угол обстрела. Могли болгары открывать счет, но довольствовались лишь угловым.
    • 17'
      Опасный по задумке разрезающий пас задумывал Груев, но Десподов не понял идею партнёра и остался в полупозиции.
    • 16'
      Десподов после передачи Петкова в касание попытался обыграть защитника сборной Черногории, но мяч после касания нападающего болгар оказывается в руках Миятовича.
    • 15'
      Поддавливают черногорцы сборную Болгарии. Уже плотно сели хозяева на чужой половине поля.
    • 14'
      Забрасывали мяч на Джюрджевича, но вышло неточно. За боковую линию улетел снаряд от игроков хозяев.
    • 13'
      Спокойно перекатывают снаряд на своей половине игроки сборной Черногории. Приглашают они гостей попрессинговать и освободить зоны для передач.
    • 12'
      Марушич, казалось, опасно сыграл прямой ногой, но главный судья не увидел нарушения правил, аут в пользу болгар.
    • 11'
      Вновь длинная передача вперед от защитника сборной Болгарии в надежде, что кто-то из тройки нападения зацепится, но пока безуспешно.
    • Фол, нарушение
      10'
      Фолят гости в атаке. Сбили Джюрджевича, который пришёл помочь своей обороне.
    • 8'
      Ответным действием хозяев стала подача Вукчевича с левого фланга на Крстовича. Никола пробил головой, но не попал в створ.
    • 7'
      И снова атака подопечных Крстаича, на этот раз уже правым краем. Петков делал передачу на Десподова, Кирилл пробил, но мяч свалился с ноги и улетел к угловому флажку.
    • 6'
      И вновь гости начинают продвижение вперед, на этот раз длинной передачей, но она оказывается неточной.
    • 4'
      Сборная Болгарии неплохую атаку провела левым флангом. Русев прострелил в штрафную, но снаряд забрал голкипер черногорцев. 
    • Офсайд
      3'
      Первое положение "вне игры" за хозяевами. Джюрджевич не выдержал линию с защитниками.
    • 2'
      Ничем этот стандарт не закончился, отбились гости.
    • Фол, нарушение
      1'
      И начинается у нас встреча с нарушения на полузащитнике хозяев в 30 метрах от ворот болгар. Штрафной удар.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток прозвучал! Сборная Черногории в погоне за лидерами квартета G, Венгрией и Сербией. А вот команда Болгарии будет пытаться одержать первую победу в этой квалификации. Пока у них в 4-х играх 2 ничьи и 2 поражения.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Черногория 1:0 Болгария

    Исход игры
    Черногория
    66.7% (86)
    Ничья
    27.9% (36)
    Болгария
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.34% (48)
    Меньше
    60.66% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    60.66% (74)
    Нет
    39.34% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Черногория
    31.8% (41)
    1:0 Черногория
    27.9% (36)
    1:1 Ничья
    20.2% (26)
    0:0 Ничья
    4.7% (6)
    1:2 Болгария
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:0 Черногория
    2.3% (3)
    0:1 Болгария
    2.3% (3)
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