ВАР проверил момент, пенальти не было. Угловой хозяев опасностью не закончился.

И ещё одну атаку правым краем проводят черногорцы и зарабатывают очередную возможность подать с угла поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Саааавич!!! Забивает сборная Черногории "в раздевалку"!!! Пошёл навес с углового, Томашевич перепрыгнул своего опекуна и пробил головой! Дюлгеров среагировал на удар и отбил мяч перед собой, а вот с добиванием Савича уже никто ничего не смог поделать!

И звучит свисток на перерыв. Добились хозяева своего в самой концовке тайма и забили важнейший гол. Посмотрим, смогут ли болгары оправиться от такой концовки первого игрового отрезка.

Пошла подача на Савича, но получилось неудачно. Вышел мяч за лицевую линию. От ворот пробьёт Дюлгеров.

Груев вырезал длинный пас на Десподова, но Кириллу не удалось зацепиться, опередили его игроки хозяев.

Правым флангом сборная Черногории провела атаку, сместился туда Джюрджевич и пытался прострелить в штрафную на Крстовича. Но защитники гостей уверенно перехватили снаряд.

Болгары зарабатывают аут на чужой половине поля. И решают начать очередную вылазку через "дом", отдав передачу вратарю.

Снова активничают хозяева у правой бровки, пошёл навес в штрафную, но снова уверенно играет защита гостей.

Последние минуты сборная Черногории, видимо, вспомнила, что играет дома, или ей об этом напомнили фанаты. Поджали хозяева болгар на их половине.

Русев на своём фланге пошёл с дриблингом на троих игроков черногорцев. Коллективными усилиями хозяева забрали снаряд.

И блистательный момент возникает у сборной Черногории. Крстович нашёл скрытым пасом в штрафной гостей Бакича. Полузащитник вывалился 1 на 1 с Дюлгеровым, но пробил точно в него. На добивании был Джюрджевич, он упал после контакта с вратарём, а мяч ушёл на угловой.

Марушич возле левой бровки сфолил на Попове. Стандарт в пользу болгар.

Русев красиво обыграл Вуячича. И защитнику оставалось только нарушать правила. Первая желтая карточка в матче.

Русев в этом эпизоде получил небольшое повреждение. Оказывают ему помощь.

И первая замена у нас в игре. Судя по всему, вынужденная. У сборной Черногории Шипчич покинул поле, появился Томашевич.

Гости проводят свою позиционную атаку. Неспешно мяч ходит от одного игрока к другому.

Подача в штрафную вышла не очень опасной, выбили снаряд защитники черногорцев.

Пытается сборная Черногории что-то придумать впереди, но пока совсем беззубо выглядит атака хозяев.

Краев в середине поля сфолил на Янковиче. Штрафной заработали черногорцы.

21' Пока гости выглядят острее черногорцев. Было уже несколько хороших подходов и один явный голевой момент. Хозяева подобным похвастаться не могут.

20' Подача с правого угла поля ничем острым не завершилась, вынесли мяч игроки сборной Черногории.

19' Шикарный момент у гостей. Десподов пяткой сделал передачу на выход 1 на 1 Петкову, но Миятович вовремя вышел и сократил угол обстрела. Могли болгары открывать счет, но довольствовались лишь угловым.

17' Опасный по задумке разрезающий пас задумывал Груев, но Десподов не понял идею партнёра и остался в полупозиции.

16' Десподов после передачи Петкова в касание попытался обыграть защитника сборной Черногории, но мяч после касания нападающего болгар оказывается в руках Миятовича.

15' Поддавливают черногорцы сборную Болгарии. Уже плотно сели хозяева на чужой половине поля.

14' Забрасывали мяч на Джюрджевича, но вышло неточно. За боковую линию улетел снаряд от игроков хозяев.

13' Спокойно перекатывают снаряд на своей половине игроки сборной Черногории. Приглашают они гостей попрессинговать и освободить зоны для передач.

12' Марушич, казалось, опасно сыграл прямой ногой, но главный судья не увидел нарушения правил, аут в пользу болгар.

11' Вновь длинная передача вперед от защитника сборной Болгарии в надежде, что кто-то из тройки нападения зацепится, но пока безуспешно.

10' Фолят гости в атаке. Сбили Джюрджевича, который пришёл помочь своей обороне.

8' Ответным действием хозяев стала подача Вукчевича с левого фланга на Крстовича. Никола пробил головой, но не попал в створ.

7' И снова атака подопечных Крстаича, на этот раз уже правым краем. Петков делал передачу на Десподова, Кирилл пробил, но мяч свалился с ноги и улетел к угловому флажку.

6' И вновь гости начинают продвижение вперед, на этот раз длинной передачей, но она оказывается неточной.

4' Сборная Болгарии неплохую атаку провела левым флангом. Русев прострелил в штрафную, но снаряд забрал голкипер черногорцев.

3' Первое положение "вне игры" за хозяевами. Джюрджевич не выдержал линию с защитниками.

2' Ничем этот стандарт не закончился, отбились гости.

1' И начинается у нас встреча с нарушения на полузащитнике хозяев в 30 метрах от ворот болгар. Штрафной удар.