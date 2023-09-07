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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Черногория
FIFA #71
 
Позже
Болгария
FIFA #77
Прогнозы 53
Черногория 73.6% (39)
X 20.8% (11)
Болгария 5.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Болгария
1.90
3.45
5.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Черногория
Болгария

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2
0:0
Е2
1:1
Е2
1:1
Е2
0:1
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.5
Савич Стефан 1 0.25
Йоветич Стеван 0 0
Марушич Адам 0 0
Йовович Владимир 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 1 0.25
Петков Марин 1 0.25
Чочев Ивайло 0 0
Шопов Станислав 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 2 0
Вешович Марко 1 0
Джюрджевич Урош 1 0
Раичкович Милош 1 0
Вуячич Игор 1 0
Крстович Никола 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Русев Георги 2 0
Дюлгеров Иван 1 0
Петков Марин 1 0

Результаты матчей

Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2
Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0
Болгария
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0
Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1

Результаты матчей

Черногория
Болгария

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Черногория
Болгария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Черногория
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Литва
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сербия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Литва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Черногория
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Литва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Черногория 73.6% (39)
    X 20.8% (11)
    Болгария 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черногория
    Ничья
    Болгария
    1.90
    3.45
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Черногория - Болгария онлайн

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    Прогнозы на матч Черногория - Болгария

    Исход игры
    Черногория
    73.6% (39)
    Ничья
    20.8% (11)
    Болгария
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (36)
    Нет
    30.77% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Черногория
    49.1% (26)
    1:0 Черногория
    20.8% (11)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 Болгария
    3.8% (2)
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