Тур: 6. Стадион: Под Горицом.
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История личных встреч
Черногория
Болгария
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Черногория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.5
|Савич Стефан
|1
|0.25
|Йоветич Стеван
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
Болгария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|1
|0.25
|Петков Марин
|1
|0.25
|Чочев Ивайло
|0
|0
|Шопов Станислав
|0
|0
Карточки
Черногория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|2
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Джюрджевич Урош
|1
|0
|Раичкович Милош
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
Болгария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Русев Георги
|2
|0
|Дюлгеров Иван
|1
|0
|Петков Марин
|1
|0
Результаты матчей
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Болгария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Черногория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Болгария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Черногория
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Болгария
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Черногория
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Литва - Черногория 2:2 Черногория - Чехия 1:4 Черногория - Венгрия 0:0 Черногория - Сербия 0:2
Болгария - Черногория 0:1 Словения - Черногория 1:0 Черногория - Словакия 2:2 Черногория - Финляндия 0:2 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Румыния - Черногория 0:3 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Черногория 2:0 Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Нидерланды 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0
Болгария
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болгария - Иран 0:1 Болгария - Сербия 1:1 Литва - Болгария 1:1 Венгрия - Болгария 3:0
Болгария - Черногория 0:1 Люксембург - Болгария 0:0 Кипр - Болгария 0:2 Северная Македония - Болгария 0:1 Болгария - Гибралтар 5:1 Грузия - Болгария 0:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Болгария - Грузия 2:5 Болгария - Северная Македония 1:1 Хорватия - Болгария 2:1 Катар - Болгария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1
Результаты матчей
Черногория
Болгария
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Черногория
Болгария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Группа G
Группа G
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|5
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Ирландия
|Доэрти Мэтт
|1 1
|Англия
|Шоу Люк
|1 1
|Андорра
|Ребес Марк
|1 1
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 1
|Кипр
|Иоанну Николас
|1 1
Прогнозы на матч Черногория - Болгария
Исход игры
Черногория
73.6% (39)
Ничья
20.8% (11)
Болгария
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
69.23% (36)
Нет
30.77% (16)
Популярный счёт
2:1 Черногория
49.1% (26)
1:0 Черногория
20.8% (11)
1:1 Ничья
17% (9)
0:0 Ничья
3.8% (2)
0:1 Болгария
3.8% (2)
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