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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Греция
FIFA #50
3:0
Второй тайм: 81'
Гибралтар
FIFA #198
0'
1:0
9' Гол
Пелкас Димитрис
2:0
23' Гол
Мавропанос Константинос
58' Желтая карточка
Позо Николас
3:0
70' Гол
Масурас Гиоргос

Ход матча

9'
Пелкас Димитрис
(Яннулис Димитрис)
1:0
23'
Мавропанос Константинос
(Пелкас Димитрис)
2:0
58'
 
Позо Николас
68'
Якумакис Георгиос
Павлидис Вангелис
 
68'
Иоаннидис Фотис
Фунтас Таксиархис
 
68'
Папаниколау Яннис
Бухалакис Андреас
 
70'
Масурас Гиоргос
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 129
Греция 98.4% (127)
X 0.8% (1)
Гибралтар 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Гибралтар
50.00
22.00
99.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Влаходимос
Одиссеас
15
Рота
Лазарос
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
22
Яннулис
Димитрис
11
Бакасетас
Тасос
5
Бухалакис
Андреас
10
Пелкас
Димитрис
7
Масурас
Гиоргос
9
Павлидис
Вангелис
14
Фунтас
Таксиархис
23
Колинг
Дэйл
11
Хартман
Нильс
20
Бритто
Итан
14
Чиполина
Рой
16
Муэли
Айман
2
Джолли
Итан
21
Позо
Николас
4
Сержант
Джек
17
Ронан
Киан
19
Де
Барр
Тиджей
10
Уолкер
Лайам
Греция
4-3-3
Гибралтар
4-3-3

История личных встреч

Греция
Гибралтар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:3
ОМЧ2Е
4:0
ОМЧ2Е
1:4

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

4
3.5

Среднее время на гол

22
25

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масурас Гиоргос 3 0.6
Бакасетас Тасос 2 (1) 0.4
Пелкас Димитрис 1 0.2
Сиопис Манолис 1 0.2
Мавропанос Константинос 1 0.2
Манталос Петрос 0 0
Бэлдок Джордж 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мавропанос Константинос 1 1
Манталос Петрос 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Сиопис Манолис 2 0
Цимикас Костас 2 0
Цавелас Георгиос 1 0
Бакасетас Тасос 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолкер Лайам 0 1
Кашаро Ли 1 0
Сержант Джек 1 0
Джолли Итан 1 0
Позо Николас 1 0

Результаты матчей

Греция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Греция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гибралтар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
0
Греция
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гибралтар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
2
40%
2
18%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0
Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0
Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1

Результаты матчей

Греция
Гибралтар

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
3:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Греция
Гибралтар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
2.
Нидерланды
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Греция
 3:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
4.
Ирландия
 1:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 5 0 0 5 0 - 15 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Нидерланды
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Греция
 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ирландия
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Нидерланды
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Греция
 3:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Ирландия
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 129
    Греция 98.4% (127)
    X 0.8% (1)
    Гибралтар 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Греция
    Ничья
    Гибралтар
    50.00
    22.00
    99.20
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Греция 3:0 Гибралтар

    Исход игры
    Греция
    98.4% (127)
    Ничья
    0.8% (1)
    Гибралтар
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.48% (83)
    Меньше
    32.52% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    6.5% (8)
    Нет
    93.5% (115)
    Популярный счёт
    3:0 Греция
    38.8% (50)
    2:0 Греция
    26.4% (34)
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    5:0 Греция
    3.1% (4)
    3:1 Греция
    2.3% (3)
    6:0 Греция
    1.6% (2)
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