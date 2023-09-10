Тур: 6. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
9' ГолПелкас Димитрис
2:0
23' ГолМавропанос Константинос
58' Желтая карточкаПозо Николас
3:0
70' ГолМасурас Гиоргос
4:0
83' ГолМавропанос Константинос
5:0
90' ГолМасурас Гиоргос
90'+5
Ход матча
9'
23'
58'
70'
3:0
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 0
-
16 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
15
Рота
Лазарос
23
Колинг
Дэйл
20
Бритто
Итан
14
Чиполина
Рой
16
Муэли
Айман
21
Позо
Николас
17
Ронан
Киан
10
Уолкер
Лайам
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Густаво Пойет
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
20 Бритто ИтанЗащитник
-
14 Чиполина РойЗащитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
- Полузащитник
-
21 Позо НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ронан КианНападающий
- Нападающий
-
10 Уолкер ЛайамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Стич РисНападающий
- Нападающий
-
22 Пикок ДиланНападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
История личных встреч
Греция
Гибралтар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
4
3.5
Среднее время на гол
22
25
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масурас Гиоргос
|4
|0.8
|Бакасетас Тасос
|2 (1)
|0.4
|Мавропанос Константинос
|2
|0.4
|Пелкас Димитрис
|1
|0.2
|Сиопис Манолис
|1
|0.2
|Манталос Петрос
|0
|0
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Якумакис Георгиос
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мавропанос Константинос
|1
|1
|Манталос Петрос
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Сиопис Манолис
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолкер Лайам
|0
|1
|Кашаро Ли
|1
|0
|Сержант Джек
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Позо Николас
|1
|0
Результаты матчей
Греция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гибралтар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Греция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гибралтар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
0
Греция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Гибралтар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Пропущено
5
16
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
2
40%
2
13%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
1
20%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Греция 3:0 Франция - Греция 1:0 Греция - Ирландия 2:1 Греция - Литва 0:0
Гибралтар - Греция 0:3 Венгрия - Греция 2:1 Мальта - Греция 2:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Кипр - Греция 1:0 Греция - Косово 2:0 Греция - Кипр 3:0 Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1
Гибралтар
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Мальта - Гибралтар 1:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Гибралтар - Франция 0:3 Нидерланды - Гибралтар 3:0
Гибралтар - Греция 0:3 Гибралтар - Андорра 1:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Гибралтар - Грузия 1:2 Болгария - Гибралтар 5:1 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Болгария 1:1 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1
Результаты матчей
Греция
Гибралтар
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Греция
Гибралтар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Греция 5:0 Гибралтар
Исход игры
Греция
98.4% (127)
Ничья
0.8% (1)
Гибралтар
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.48% (83)
Меньше
32.52% (40)
Обе команды забьют
Да
6.5% (8)
Нет
93.5% (115)
Популярный счёт
3:0 Греция
38.8% (50)
2:0 Греция
26.4% (34)
4:0 Греция
13.2% (17)
1:0 Греция
4.7% (6)
2:1 Греция
3.9% (5)
5:0 Греция
3.1% (4)
3:1 Греция
2.3% (3)
6:0 Греция
1.6% (2)
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