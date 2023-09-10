Замена в составе сборной Сербии: вместо Александара Митровича на поле вышел Душан Влахович.

Замена в составе сборной Литвы: вместо Гитиса Паулаускаса на поле вышел Элигиюс Янкаускас.

Янкаускас слева убежал вперёд и с двадцати двух метров пробил в ближний угол. Ваня Милинкович-Савич вовремя сместился к штанге и мяч поймал.

Тадич на чужой половине поля ударил по ногам Новиковаса.

Лекиатас у центрального круга ударил по ногам Сергея Милинкович-Савича.

Сергей Милинкович-Савич отличным пасом вывел справа к воротам Илича, который низом в касание пробил рядом с дальней штангой.

Новиковас справа с двадцати двух метров низом пробил рядом с ближней штангой.

Очередной отрезок владения сербов у центрального круга мячом соперники только сопровождают взглядами.

Тадич справа навесил к дальней штанге, где Младеновичу не позволил сыграл Ласицкас.

Замена в составе сборной Литвы: вместо Маркаса Бенеты на поле вышел Пиюс Сирвис.

Замена в составе сборной Сербии: вместо Андрии Живковича на поле вышел Стефан Митрович.

Перерыв мало что изменил в ситуации на поле. Сербы продолжают подолгу разыгрывать мяч в центре поля, а хозяева рассчитывают только на редкие контратаки.

Тадич от углового флага навесил на Сергея Милинкович-Савича, который головой пробил выше ворот.

Гинейтис неудачно сыграл на приёме и с линии штрафной площади пробил левее ворот.

Тадич разыграл угловой удар с Живковичем и навесил справа на Миленковича, скидку которого к воротам литовцы перехватили.

Длинный заброс Миленковича справа на Митровича получился неточным. Мяч улетел за боковую линию поля.

Гудель справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Второй тайм в Каунасе!

В перерыве в составе сборной Литвы произошли замены: вместо Эдвинаса Гирдвайниса, Овилиуса Вербицкаса и Паулюса Голубицкаса на поле вышли Кипрас Казуколовас, Арвидас Новиковас и Матиюс Ремейкис.

Ремейкис на правом фланге сделал неточную передачу вперёд на Черных. Мяч оказался за боковой линией поля.

Удар Гуделя с двадцати метров в правый угол Гертмонас в прыжке отразил.

Младенович слева навесил к дальней штанге, где Сергей Милинкович-Савич головой пробил рядом со стойкой.

Тадич от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда сербам не удалось пробить по воротам.

Первый тайм

— Перерыв! Литва - Сербия - 1:3.

45' Черных справа прорвался в штрафную площадь, но под давлением соперников упустил мяч за пределы поля.

45' Черных на чужой половине поля наступил на ногу Бабичу. Могут литовцы не доиграть первый тайм в полном составе, но арбитр решил вторую карточку Фёдору не показывать.

45' 3 минуты добавил Штегеманн в первом тайме.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:3!!!

ПАУЛАУСКАС!!! Сливка слева отправил в штрафную площадь Черных, прострел которого в центр замкнул Паулаускас.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

МИТРОВИЧ!!! Тадич слева прошёл вперёд и прострелил к дальней штанге, где Митрович в касание пробил в противоход голкиперу. Гертмонас задел мяч, но отскок получился в штангу, от которой снаряд продолжил движение в сетку.

42' Черных справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокирован соперниками.

40' Черных на чужой половине поля нарушил правила.

39' Живкович за споры с арбитром получил жёлтую карточку.

38' Сергей Милинкович-Савич справа отправил в штрафную площадь Тадича, чей прострел в центр соперники перехватили.

36' Живкович на правом фланге не смог продолжить атаку после передачи Тадича.

35' Паулаускас на чужой половине поля сбил Живковича и получил жёлтую карточку.

34' Тадич справа навесил к дальней штанге, куда не пошёл Митрович. Мог Александар оформить хет-трик, если бы вовремя сделал пару шагов вперёд.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

МИТРОВИЧ!!! Тадич слева отправил к воротам Младеновича. Филип ушёл к линии поля и исполнил навес к воротам,, где Митрович без помех головой переправил мяч в сетку.

30' Тадич слева навесил к воротам, где после верховой борьбы Сергея Милинкович-Савича с литовскими защитниками мяч отскочил к Гертмонасу.

29' Сербские защитники покатали мяч на своей половине поля.

28' Митрович откликнулся на заброс в штрафную площадь, но Гертмонас вовремя выскочил навстречу Александару и мяч выбил.

27' Сербы вернулись к уверенному контролю мяча в центре поля. Хозяева в активный прессинг не идут.

25' Гертмонасу требуется помощь медиков. Пауза в матче.

24' Тадич справа забрался в офсайд.

23' Черных в центральном круге прыгнул в ноги Иличу и получил жёлтую карточку.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МИТРОВИЧ!!! Младенович слева навесил к воротам, где Митрович сыграл на опережение и головой отправил мяч в сетку.

20' Ласицкас на чужой половине поля ударил по ногам Младеновича.

19' После серии неточных взаимных передач в центре поля сербы откатились с мячом к своей штрафной площади.

18' После навеса слева Младенович головой пробил рядом с дальней штангой.

17' Тадич справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Сергей Милинкович-Савич в прыжке головой мяч не достал.

16' Гирдвайнис на фланге сбил Митровича.

14' Гертмонас не смог добраться до мяча после навеса Тадича справа в центр штрафной площади, но отскок в сторону получился удачным для хозяев.

13' Навес Живковича справа к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

12' Заюрос Сергея Милинкович-Савича по центру в штрафную площадь литовцы перехватили.

10' Сербы продолжают контролировать мяч. Проходит всё без попыток ударов по воротам.

9' Илич на чужой половине поля нарушил правила.

8' Прострел Тадича низом справа в штрафную площадь соперники перехватили.

7' Митрович заработал первый угловой удар в матче, а исполнил Тадич. Навес последовал к дальней штанге, где Гертмонас на выходе забрал мяч в руки.

6' Сербы увлеклись комбинированием у центрального круга. Уже и зрители с трибун начинают посвистывать.

4' Сербы через Тадича и Живковича справа продвинулись вперёд, но обостряющих передач в центр исполнить точно не смогли.

3' Литовцы покатали мяч на своей половине поля, переход на чужую у хозяев начался с потери.

2' Сборная Литвы играет в красной форме с белыми полосами по бокам, сборная Сербии - в белой.