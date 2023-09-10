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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Литва
FIFA #144
1:3
Второй тайм: 80'
Сербия
FIFA #25
0'
0:1
21' Гол
Митрович Александар
23' Желтая карточка
Черных Фёдор
0:2
32' Гол
Митрович Александар
35' Желтая карточка
Паулаускас Гитис
38' Желтая карточка
Живкович Андрия
0:3
43' Гол
Митрович Александар
1:3
45' Гол
Паулаускас Гитис

Ход матча

21'
0:1
Митрович Александар
(Младенович Филип)
23'
Черных Фёдор
 
32'
0:2
Митрович Александар
(Младенович Филип)
35'
Паулаускас Гитис
 
38'
 
Живкович Андрия
43'
0:3
Митрович Александар
(Тадич Душан)
45'
Паулаускас Гитис
(Черных Фёдор)
1:3
46'
Новиковас Арвидас
Вербицкас Овидиус
 
46'
Ремейкис Матиюс
Голубицкас Паулюс
 
46'
Казуколовас Кипрас
Гирдвайнис Эдвинас
 
71'
 
Влахович Душан
Митрович Александар
71'
 
Митрович Стефан
Живкович Андрия
71'
Сирвис Пиюс
Бенета Маркас
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 208 Количество передач 350
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 125
Литва 3.2% (4)
X 3.2% (4)
Сербия 93.6% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Сербия
46.00
6.40
1.27
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гертмонас
Эдвинас
13
Ласицкас
Юстас
20
Лекиатас
Рокас
4
Гирдвайнис
Эдвинас
3
Бенета
Маркас
18
Вербицкас
Овидиус
15
Гинейтис
Гвидас
14
Сливка
Выкинтас
22
Голубицкас
Паулюс
10
Черных
Фёдор
19
Паулаускас
Гитис
23
Милинкович-Савич
Ваня
4
Миленкович
Никола
13
Велькович
Милош
15
Бабич
Срджан
14
Живкович
Андрия
3
Младенович
Филип
6
Гудель
Неманья
17
Илич
Иван
10
Тадич
Душан
20
Милинкович-Савич
Сергей
9
Митрович
Александар
Литва
4-2-3-1
Сербия
3-4-2-1

История личных встреч

Литва
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
1:2
Е2
4:1
ЛНУ
4:1
ЛНУ
0:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

3.25
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

39
105

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулаускас Гитис 2 0.4
Черных Фёдор 1 0.2
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.2
Ласицкас Юстас 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 3 0.6
Влахович Душан 3 0.6
Тадич Душан 1 0.2
Лазович Дарко 1 0.2
Младенович Филип 0 0
Костич Филип 0 0
Лукич Саша 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулаускас Гитис 2 0
Ласицкас Юстас 0 1
Черных Фёдор 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 2 0
Младенович Филип 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхинья 1 0

Результаты матчей

Литва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сербия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0
Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0
Сербия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2
Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0

Результаты матчей

Литва
Сербия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Литва
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Сербия
 3:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Черногория
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Болгария
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
5.
Литва
 1:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Черногория
 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Сербия
 3:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Литва
 1:3 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
5.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 3:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Болгария
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
5.
Литва
 1:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    82'
    Тадич на чужой половине поля ударил по ногам Новиковаса.
  • 80'
    Янкаускас слева убежал вперёд и с двадцати двух метров пробил в ближний угол. Ваня Милинкович-Савич вовремя сместился к штанге и мяч поймал.
  • Замена
    79'
    Замена в составе сборной Литвы: вместо Гитиса Паулаускаса на поле вышел Элигиюс Янкаускас.
  • Фол, нарушение
    78'
    Лекиатис у центрального круга придержал руками Тадича.
  • Фол, нарушение
    77'
    Паулаускас у центрального круга сбил Гуделя.
  • Офсайд
    76'
    Новиковас справа забежал в офсайд.
  • Замена
    74'
    Замена в составе сборной Сербии: вместо Александара Митровича на поле вышел Душан Влахович.
  • Замена
    73'
    Замена в составе сборной Сербии: вместо Андрии Живковича на поле вышел Стефан Митрович.
  • Замена
    72'
    Замена в составе сборной Литвы: вместо Маркаса Бенеты на поле вышел Пиюс Сирвис.
  • 71'
    Тадич справа навесил к дальней штанге, где Младеновичу не позволил сыграл Ласицкас.
  • 70'
    Очередной отрезок владения сербов у центрального круга мячом соперники только сопровождают взглядами.
  • 68'
    Новиковас справа с двадцати двух метров низом пробил рядом с ближней штангой.
  • Опасный момент
    67'
    Сергей Милинкович-Савич отличным пасом вывел справа к воротам Илича, который низом в касание пробил рядом с дальней штангой.
  • Офсайд
    66'
    Черных из офсайда пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    64'
    Лекиатас у центрального круга ударил по ногам Сергея Милинкович-Савича.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Литовцы постепенно стараются применять прессинг на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      62'
      Младенович на чужой половине поля зацепил ногу Ласицкаса.
    • 60'
      Гудель справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 59'
      Длинный заброс Миленковича справа на Митровича получился неточным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • Угловой
      58'
      Тадич разыграл угловой удар с Живковичем и навесил справа на Миленковича, скидку которого к воротам литовцы перехватили.
    • 56'
      Гинейтис неудачно сыграл на приёме и с линии штрафной площади пробил левее ворот.
    • Угловой
      55'
      Тадич от углового флага навесил на Сергея Милинкович-Савича, который головой пробил выше ворот.
    • 54'
      Тадич сделал заброс к левой штанге, откуда Митрович головой пробил правее ворот.
    • Офсайд
      53'
      Черных слева забежал в офсайд.
    • 52'
      Перерыв мало что изменил в ситуации на поле. Сербы продолжают подолгу разыгрывать мяч в центре поля, а хозяева рассчитывают только на редкие контратаки.
    • Опасный момент
      51'
      Тадич от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда сербам не удалось пробить по воротам.
    • 50'
      Младенович слева навесил к дальней штанге, где Сергей Милинкович-Савич головой пробил рядом со стойкой.
    • 49'
      Удар Гуделя с двадцати метров в правый угол Гертмонас в прыжке отразил.
    • 48'
      Ремейкис на правом фланге сделал неточную передачу вперёд на Черных. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной Литвы произошли замены: вместо Эдвинаса Гирдвайниса, Овилиуса Вербицкаса и Паулюса Голубицкаса на поле вышли Кипрас Казуколовас, Арвидас Новиковас и Матиюс Ремейкис.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Каунасе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Литва - Сербия - 1:3.
    • 45'
      Черных справа прорвался в штрафную площадь, но под давлением соперников упустил мяч за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      45'
      Черных на чужой половине поля наступил на ногу Бабичу. Могут литовцы не доиграть первый тайм в полном составе, но арбитр решил вторую карточку Фёдору не показывать.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Штегеманн в первом тайме.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:3!!!
      ПАУЛАУСКАС!!! Сливка слева отправил в штрафную площадь Черных, прострел которого в центр замкнул Паулаускас.
    • 3 гола - хет-трик!
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      МИТРОВИЧ!!! Тадич слева прошёл вперёд и прострелил к дальней штанге, где Митрович в касание пробил в противоход голкиперу. Гертмонас задел мяч, но отскок получился в штангу, от которой снаряд продолжил движение в сетку.
    • 42'
      Черных справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр заблокирован соперниками.
    • Фол, нарушение
      40'
      Черных на чужой половине поля нарушил правила.
    • Желтая карточка
      39'
      Живкович за споры с арбитром получил жёлтую карточку.
    • 38'
      Сергей Милинкович-Савич справа отправил в штрафную площадь Тадича, чей прострел в центр соперники перехватили.
    • 36'
      Живкович на правом фланге не смог продолжить атаку после передачи Тадича.
    • Желтая карточка
      35'
      Паулаускас на чужой половине поля сбил Живковича и получил жёлтую карточку.
    • 34'
      Тадич справа навесил к дальней штанге, куда не пошёл Митрович. Мог Александар оформить хет-трик, если бы вовремя сделал пару шагов вперёд.
    • 2 гола - дубль!
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      МИТРОВИЧ!!! Тадич слева отправил к воротам Младеновича. Филип ушёл к линии поля и исполнил навес к воротам,, где Митрович без помех головой переправил мяч в сетку.
    • 30'
      Тадич слева навесил к воротам, где после верховой борьбы Сергея Милинкович-Савича с литовскими защитниками мяч отскочил к Гертмонасу.
    • 29'
      Сербские защитники покатали мяч на своей половине поля.
    • 28'
      Митрович откликнулся на заброс в штрафную площадь, но Гертмонас вовремя выскочил навстречу Александару и мяч выбил.
    • 27'
      Сербы вернулись к уверенному контролю мяча в центре поля. Хозяева в активный прессинг не идут.
    • Травма, повреждение
      25'
      Гертмонасу требуется помощь медиков. Пауза в матче.
    • Офсайд
      24'
      Тадич справа забрался в офсайд.
    • Желтая карточка
      23'
      Черных в центральном круге прыгнул в ноги Иличу и получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МИТРОВИЧ!!! Младенович слева навесил к воротам, где Митрович сыграл на опережение и головой отправил мяч в сетку.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ласицкас на чужой половине поля ударил по ногам Младеновича.
    • 19'
      После серии неточных взаимных передач в центре поля сербы откатились с мячом к своей штрафной площади.
    • Опасный момент
      18'
      После навеса слева Младенович головой пробил рядом с дальней штангой.
    • 17'
      Тадич справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Сергей Милинкович-Савич в прыжке головой мяч не достал.
    • Фол, нарушение
      16'
      Гирдвайнис на фланге сбил Митровича.
    • 14'
      Гертмонас не смог добраться до мяча после навеса Тадича справа в центр штрафной площади, но отскок в сторону получился удачным для хозяев.
    • 13'
      Навес Живковича справа к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 12'
      Заюрос Сергея Милинкович-Савича по центру в штрафную площадь литовцы перехватили.
    • 10'
      Сербы продолжают контролировать мяч. Проходит всё без попыток ударов по воротам.
    • Фол, нарушение
      9'
      Илич на чужой половине поля нарушил правила.
    • 8'
      Прострел Тадича низом справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Угловой
      7'
      Митрович заработал первый угловой удар в матче, а исполнил Тадич. Навес последовал к дальней штанге, где Гертмонас на выходе забрал мяч в руки.
    • 6'
      Сербы увлеклись комбинированием у центрального круга. Уже и зрители с трибун начинают посвистывать.
    • 4'
      Сербы через Тадича и Живковича справа продвинулись вперёд, но обостряющих передач в центр исполнить точно не смогли.
    • 3'
      Литовцы покатали мяч на своей половине поля, переход на чужую у хозяев начался с потери.
    • 2'
      Сборная Литвы играет в красной форме с белыми полосами по бокам, сборная Сербии - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе Дарюса и Гиренаса!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Литва 1:3 Сербия

    Исход игры
    Литва
    3.2% (4)
    Ничья
    3.2% (4)
    Сербия
    93.6% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.07% (63)
    Меньше
    47.93% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    50.41% (61)
    Нет
    49.59% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Сербия
    36% (45)
    0:2 Сербия
    28.8% (36)
    0:1 Сербия
    12.8% (16)
    1:3 Сербия
    7.2% (9)
    0:3 Сербия
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    1:0 Литва
    2.4% (3)
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