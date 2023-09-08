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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Литва
FIFA #144
 
Позже
Сербия
FIFA #25
Прогнозы 50
Литва 6% (3)
X 2% (1)
Сербия 92% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Сербия
9.90
6.00
1.33
Все Коэффициенты

История личных встреч

Литва
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
Е2
1:2
Е2
4:1
ЛНУ
4:1
ЛНУ
0:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

3.25
1.33

Среднее время на гол

27
67

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

39
105

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черных Фёдор 1 0.25
Гирдвайнис Эдвинас 1 0.25
Паулаускас Гитис 1 0.25
Ласицкас Юстас 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 3 0.75
Тадич Душан 1 0.25
Лазович Дарко 1 0.25
Костич Филип 0 0
Младенович Филип 0 0
Лукич Саша 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласицкас Юстас 0 1
Сливка Выкинтас 1 0
Гирдвайнис Эдвинас 1 0
Янкаускас Элигиюс 1 0
Узела Каролис 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0
Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 1 0
Живкович Андрия 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхинья 1 0

Результаты матчей

Литва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сербия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Литва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сербия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Литва - Черногория 2:2 Венгрия - Литва 2:0 Литва - Болгария 1:1 Греция - Литва 0:0
Сербия - Литва 2:0 Эстония - Литва 2:0 Литва - Исландия 0:0 Люксембург - Литва 1:0 Литва - Фарерские острова 1:1 Турция - Литва 2:0 Фарерские острова - Литва 2:1 Литва - Турция 0:6 Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0
Сербия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2
Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0

Результаты матчей

Литва
Сербия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Литва
Сербия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Сербия
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Черногория
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
4.
Болгария
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
5.
Литва
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венгрия
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сербия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Литва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Черногория
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сербия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Черногория
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Венгрия
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Болгария
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
5.
Литва
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 50
    Литва 6% (3)
    X 2% (1)
    Сербия 92% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Сербия
    9.90
    6.00
    1.33
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    Прогнозы на матч Литва - Сербия

    Исход игры
    Литва
    6% (3)
    Ничья
    2% (1)
    Сербия
    92% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (21)
    Нет
    57.14% (28)
    Популярный счёт
    0:2 Сербия
    32% (16)
    1:2 Сербия
    32% (16)
    0:1 Сербия
    16% (8)
    1:3 Сербия
    8% (4)
    1:0 Литва
    6% (3)
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