Показали нам, что ещё и Весели получил карточку. А ведь защитник сборной Албании на скамейке запасных находится.

Байрами нанёс неплохой обводящий удар со штрафного, удалось обвести стенку, но удар получился не таким сильным, Щесны в прыжке мяч в руки поймал.

Подача с правого фланга в штрафную площадь сборной Албании, без проблем справляется оборона хозяев.

Замена в составе сборной Албании, причём сразу двойная. Кристьян Аслани и Ясир Асани покинули пределы поля, вместо них будут играть Арбнор Муйя и Кейди Баре.

У сборной Польши тоже двойная замена. Вместо Гжегоша Крыховяка вышел Карль Свидерски. А Кароль Линетти заменил Бартоша Берешиньски.

Перебрались в атаку игроки сборной Польши, Гросицки неплохо слева врывался в штрафную площадь соперника, Свидерски отдавал ему на ход, но не очень точный пас вышел. Укатился мяч за лицевую.

Крыховяк зачем-то решил пробить низом с дальней дистанции, совсем слабо и неточно получилось. Удар ради удара, по правде говоря.

А теперь Крыховяк получил карточку. Слишком высоко задрал ногу полузащитник сборной Польши в попытке достать мяч, чуть по лицу Рамадани не зарядил. Опасная игра.

Замена в составе сборной Польши. Покинул пределы поля Себастьян Шиманьски, вместо него будет играть Кароль Свидерски.

Двойная замена в составе сборной Албании. Вместо Сокола Чикалеши на поле появился Мирлинд Дак. А вместо Мюрто Узуни вышел Таулан Сулейманов.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мирлинд Даку! 2:0! Только вышел и сразу забил! Рамадани с правого фланга навесил в центр штрафной площади, Даку на линии вратарской мяч принял, подработал, сместившись правее, и с угла вратарской сильно пробил в ближний угол! Рикошет от ноги соперника, и мяч влетел под перекладину!

Жёлтую карточку получил Даку, потому как сразу на эмоциях сорвал с себя футболку после взятия ворот.

Замена в составе сборной Польши. Якуб Каминьски покинул пределы поля, вместо него будет играть Камил Гросицки.

Появился у нас титр, что Аслани получил жёлтую карточку. Быть может, после свистка на перерыв он где-то с арбитром поспорить успел, в итоге схватил свой "горчичник".

Не сильно меняется у нас рисунок игры после перерыва, поляки стараются идти вперёд, но преодолеть очень хорошую оборону албанцев пока не представляется возможным.

Угловой на левом фланге заработали игроки сборной Албании. Пошёл навес на ближнюю штангу, но точно на игрока польской команды. Попытались вернуть себе мяч хозяева, но правила нарушили.

Перешли в атаку игроки сборной Польши, неплохая передача направо к лицевой линии, удалось там угловой заработать!

Шиманьски от правого флажка навесил на ближнюю штангу, и получилось весьма неплохо, но албанцы всё-таки смогли вынести мяч.

Кэш справа из аута в очередной раз забросил мяч в штрафную площадь, Ветеска выполнил скидку, но получилось точно на игрока сборной Албании. Мяч вынесен.

Кивёр подключился по левому флангу, простреливал в штрафную площадь, но Исмайли отлично сыграл на линии вратарской на опережение. Отбились албанцы.

Каминьски слева мяч получил, отыграл в центр на Крыховяка, который набежал и с дальней дистанции от души по воротам в касание зарядил. Ощутимо выше перекладины получилось.

Шиманьски очень хороший заброс справа выполнил на дальнюю штангу, успел набежать Каминьски, но удар головой у него не получился. Толком не добрался до мяча Якуб.

Первый тайм

— Звучит свисток, первый тайм окончен! Неплохо начали футболисты сборной Польши, много владели мячом и даже смогли забить мяч после штрафного, однако после просмотра VAR было определено положение "вне игры". Сразу после этого игра в атаке у поляков разладилась, а вот албанцы поверили в себя, и Асани забил очень красивый угол. 1:0, отдыхаем!

45' Берешиньски на фланге жёстко сыграл, Хюсая остановил защитник сборной Польши. Арбитр сегодня серьёзен!

45' Каминьски получил карточку. Слишком много спорил сейчас игрок сборной Польши.

45' Перешли в атаку игроки сборной Албании, не стал Аслани ничего выдумывать, зарядил с дальней дистанции, но очень уж высоко получилось.

45' Старается прессинговать сборная Польши в случае потери мяча, но албанцы без проблем с этим справляются. Очень плоха сегодня команда Польши, впрочем, с приходом Сантуша о стабильности только мечтать приходится полякам.

45' Катают игроки сборной Польши мяч, но никак не получается ситуацию обострить. Ничего интересного не могут придумать гости.

45' Чикалеши получил жёлтую карточку. Наступил он в борьбе с Кедзёрой на ногу оппоненту.

45' Ничего себе, целых 8 минут добавил арбитр к основному времени первого тайма.

43' Надо сказать, не могут игроки сборной Польши ничего придумать у ворот албанской команды. Уверенно всё хозяева контролируют.

41' Подходит к концу первый тайм, началась заключительная пятиминутка основного времени. Добавлено будет много, там и болельщики мешали в начале встречи, и VAR в дело вступал, и замена была у гостей. Поводов предостаточно.

39' Пошли вперёд игроки сборной Польши. Чередуют пока победы и поражения поляки, умудрились даже сборной Молдовы проиграть. Сегодня по такой закономерности должны проиграть подопечные Сантуша.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Ясир Асани! 1:0!

Вот это голяка! Просто красота! Ясир Асани получил мяч на правом фланге, двинулся к штрафной площади и очень эффектным обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку! Такое не берётся, как бы Щесны не старался!

36' Опасная атака сборной Албании! Аслани набежал на отскок из штрафной площади, мощно пробил с её линии, недалеко от дальней крестовины мяч пролетел!

35' Замена в составе сборной Польши. Не сможет продолжить Ян Беднарек встречу, вместо него вышел Матеуш Ветеска.

33' Очень активно поддерживают своих любимцев оба коллектива. Беднарек тем временем получил повреждение. Врачи сборной Польши появились на поле.

31' Не самый высокий темп встречи у нас, игроки сборной Албании много обороняются, но нет серьёзных моментов у ворот Стракоши.

29' Кэш продолжает из аутов забрасывать мяч в штрафную площадь, отбивают раз за разом после этих навесов албанцы.

28' Комбинируют игроки сборной Польши, явно почувствовали они вкус голевой радости, теперь хотят забить уже правильно.

25' Нарисовали нам повтор с линиями, всё же немного плечом залез Кивёр в офсайд. Надо полякам продолжать!

24' Офсайд! Гол отменён! Думали мы, что руку смотрят арбитры, но всё оказалось ещё проще.

23' А судья слушает своих коллег из комнаты VAR. Наверно, смотрят, момент на предмет возможного попадания в руку Кивёру.

21' ГОЛ! Якуб Кивёр!

Шиманьски с левого фланга исполнил штрафной, ни Кедзёра, ни Беднарек до мяча не добрались, зато Кивёр на линии вратарской его принял, после двух рикошетов получил на ногу и переправил в створ!

17' Попытались игроки сборной Албании перебраться в атаку, но мяч прикатился в штрафную площадь, где Щесны спокойно его в руки забрал. Неудачная попытка.

15' Угловой на левом фланге заработали игроки сборной Польши. Навес на ближнюю штангу последовал, отбились албанцы. Вообще, не хватает нам пока опасных моментов.

13' Неплохой навес справа в штрафную площадь сборной Албании, отбились хозяева. Вернулись польские футболисты на половину поля соперника.

11' Разогнали атаку игроки сборной Польши, Шиманьски низом делал передачу в штрафную площадь, случился рикошет, и Стракоша на выходе забрал мяч в руки.

10' Игроки сборной Албании несколько минут мяч катают, удалось им наладить контроль. Польша прессингует, но я бы не сказал, что очень серьёзно мешает хозяевам.

8' А вот и первая карточка у нас. Беднарек руками хватал Чикалеши, сорвана атака албанской команды.

7' А вот и Стракоша в игре. То ли удар, то ли прострел получился с левого фланга, голкипер сборной Албании мяч в руки поймал. Зелиньски исполнял из-под защитника, но обошлось для хозяев.

6' Неторопливо команды начинают поединок, чуть больше с мячом игроки польской команды, но это им пока не очень помогает.

4' Аут справа заработали игроки сборной Польши, Кэш забросил мяч в штрафную площадь, отбились хозяева.

3' Разобрались специально обученные для этого люди с файерами на поле, в итоге наша игра возобновилась. Очень жарко сегодня будет, можно не сомневаться!

1' Ну, началось! На первой же минуте зажглись файеры на трибунах и полетели на поле. Красные и чёрные. Видимо, фанаты Албании постарались. Сразу пауза у нас.