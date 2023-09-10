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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Албания
FIFA #65
2:0
Второй тайм: 74'
Польша
FIFA #26
0'
9' Желтая карточка
Беднарек Ян
1:0
37' Гол
Асани Ясир
45' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
45' Желтая карточка
Каминьски Якуб
45' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
45' Желтая карточка
Аслани Кристьян
59' Желтая карточка
Стракоша Томас
61' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
2:0
62' Гол
Даку Мирлинд
63' Желтая карточка
Даку Мирлинд
64' Желтая карточка
Весели Фредерик

Ход матча

9'
 
Беднарек Ян
34'
 
Ветеска Матеуш
Беднарек Ян
37'
Асани Ясир
(Хюсай Эльсейд)
1:0
45'
Чикалеши Сокол
 
45'
 
Каминьски Якуб
45'
 
Берешиньски Бартош
45'
Аслани Кристьян
 
59'
Стракоша Томас
 
61'
 
Крыховяк Гжегож
61'
 
Гросицки Камил
Каминьски Якуб
61'
 
Свидерски Кароль
Шиманьски Себастьян
62'
Даку Мирлинд
(Рамадани Юльбер)
2:0
62'
Даку Мирлинд
Чикалеши Сокол
 
62'
Сулейманов Таулан
Узуни Мюрто
 
63'
Даку Мирлинд
 
64'
Весели Фредерик
 
70'
Баре Кейди
Аслани Кристьян
 
70'
Муйя Арбнор
Асани Ясир
 
70'
 
Скораш Михал
Берешиньски Бартош
70'
 
Линетти Кароль
Крыховяк Гжегож

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 136
Албания 5.9% (8)
X 24.3% (33)
Польша 69.9% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Польша
3.45
3.80
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
6
Джимсити
Берат
3
Митай
Марио
20
Рамадани
Юльбер
9
Асани
Ясир
10
Байрами
Недим
14
Аслани
Кристьян
16
Чикалеши
Сокол
11
Узуни
Мюрто
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
4
Кедзёра
Томаш
5
Беднарек
Ян
14
Кивёр
Якуб
2
Кэш
Мэтти
10
Крыховяк
Гжегож
20
Зелиньски
Пётр
13
Каминьски
Якуб
19
Шиманьски
Себастьян
9
Левандовски
Роберт
Албания
4-1-3-2
Польша
4-4-1-1

История личных встреч

Албания
Польша

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:0
ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
4:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 3 0.6
Асани Ясир 2 0.4
Аслани Кристьян 1 0.2
Даку Мирлинд 1 0.2
Мучи Эрнест 1 0.2
Хюсай Эльсейд 0 0
Рамадани Юльбер 0 0
Узуни Мюрто 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.6
Милик Аркадиуш 1 0.2
Свидерски Кароль 1 0.2
Шиманьски Дамиан 1 0.2
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весели Фредерик 1 0
Стракоша Томас 1 0
Асани Ясир 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Ляци Казим 1 0
Байрами Недим 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Митай Марио 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Вшолек Павел 1 0
Линетти Кароль 1 0
Беднарек Ян 1 0
Каминьски Якуб 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Албания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Польша
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0
Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0
Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0
Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4

Результаты матчей

Албания
Польша

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Албания
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 2:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Чехия
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Молдова
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Польша
 0:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
5.
Фарерские острова
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Албания
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Польша
 0:2 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Фарерские острова
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 2:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Молдова
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Польша
 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Перебрались в атаку игроки сборной Польши, Гросицки неплохо слева врывался в штрафную площадь соперника, Свидерски отдавал ему на ход, но не очень точный пас вышел. Укатился мяч за лицевую.
  • Замена
    71'
    У сборной Польши тоже двойная замена. Вместо Гжегоша Крыховяка вышел Карль Свидерски. А Кароль Линетти заменил Бартоша Берешиньски.
  • Замена
    70'
    Замена в составе сборной Албании, причём сразу двойная. Кристьян Аслани и Ясир Асани покинули пределы поля, вместо них будут играть Арбнор Муйя и Кейди Баре.
  • 69'
    Подача с правого фланга в штрафную площадь сборной Албании, без проблем справляется оборона хозяев.
  • 68'
    Байрами нанёс неплохой обводящий удар со штрафного, удалось обвести стенку, но удар получился не таким сильным, Щесны в прыжке мяч в руки поймал.
  • 67'
    Середина второго тайма, албанцы на эмоциях продолжают идти вперёд. Опасный штрафной удалось заработать, Крыховяк в подкате остановил Даку.
  • Желтая карточка
    65'
    Показали нам, что ещё и Весели получил карточку. А ведь защитник сборной Албании на скамейке запасных находится.
  • Замена
    64'
    Замена в составе сборной Польши. Якуб Каминьски покинул пределы поля, вместо него будет играть Камил Гросицки.
  • Желтая карточка
    64'
    Жёлтую карточку получил Даку, потому как сразу на эмоциях сорвал с себя футболку после взятия ворот.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мирлинд Даку! 2:0!
    Только вышел и сразу забил! Рамадани с правого фланга навесил в центр штрафной площади, Даку на линии вратарской мяч принял, подработал, сместившись правее, и с угла вратарской сильно пробил в ближний угол! Рикошет от ноги соперника, и мяч влетел под перекладину!
  • Замена
    62'
    Двойная замена в составе сборной Албании. Вместо Сокола Чикалеши на поле появился Мирлинд Дак. А вместо Мюрто Узуни вышел Таулан Сулейманов.
  • Замена
    61'
    Замена в составе сборной Польши. Покинул пределы поля Себастьян Шиманьски, вместо него будет играть Кароль Свидерски.
  • Желтая карточка
    60'
    А теперь Крыховяк получил карточку. Слишком высоко задрал ногу полузащитник сборной Польши в попытке достать мяч, чуть по лицу Рамадани не зарядил. Опасная игра.
  • Желтая карточка
    59'
    Томаш Стракоша за затяжку времени жёлтую карточку получил.
  • 59'
    Крыховяк зачем-то решил пробить низом с дальней дистанции, совсем слабо и неточно получилось. Удар ради удара, по правде говоря.
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    • 57'
      Шиманьски очень хороший заброс справа выполнил на дальнюю штангу, успел набежать Каминьски, но удар головой у него не получился. Толком не добрался до мяча Якуб.
    • 55'
      Каминьски слева мяч получил, отыграл в центр на Крыховяка, который набежал и с дальней дистанции от души по воротам в касание зарядил. Ощутимо выше перекладины получилось.
    • 54'
      Кивёр подключился по левому флангу, простреливал в штрафную площадь, но Исмайли отлично сыграл на линии вратарской на опережение. Отбились албанцы.
    • 53'
      Кэш справа из аута в очередной раз забросил мяч в штрафную площадь, Ветеска выполнил скидку, но получилось точно на игрока сборной Албании. Мяч вынесен.
    • Угловой
      52'
      Шиманьски от правого флажка навесил на ближнюю штангу, и получилось весьма неплохо, но албанцы всё-таки смогли вынести мяч.
    • 51'
      Перешли в атаку игроки сборной Польши, неплохая передача направо к лицевой линии, удалось там угловой заработать!
    • Фол, нарушение
      49'
      Угловой на левом фланге заработали игроки сборной Албании. Пошёл навес на ближнюю штангу, но точно на игрока польской команды. Попытались вернуть себе мяч хозяева, но правила нарушили.
    • 48'
      Не сильно меняется у нас рисунок игры после перерыва, поляки стараются идти вперёд, но преодолеть очень хорошую оборону албанцев пока не представляется возможным.
    • Желтая карточка
      46'
      Появился у нас титр, что Аслани получил жёлтую карточку. Быть может, после свистка на перерыв он где-то с арбитром поспорить успел, в итоге схватил свой "горчичник".
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток, первый тайм окончен! Неплохо начали футболисты сборной Польши, много владели мячом и даже смогли забить мяч после штрафного, однако после просмотра VAR было определено положение "вне игры". Сразу после этого игра в атаке у поляков разладилась, а вот албанцы поверили в себя, и Асани забил очень красивый угол. 1:0, отдыхаем!
    • Желтая карточка
      45'
      Берешиньски на фланге жёстко сыграл, Хюсая остановил защитник сборной Польши. Арбитр сегодня серьёзен!
    • Желтая карточка
      45'
      Каминьски получил карточку. Слишком много спорил сейчас игрок сборной Польши.
    • 45'
      Перешли в атаку игроки сборной Албании, не стал Аслани ничего выдумывать, зарядил с дальней дистанции, но очень уж высоко получилось.
    • 45'
      Старается прессинговать сборная Польши в случае потери мяча, но албанцы без проблем с этим справляются. Очень плоха сегодня команда Польши, впрочем, с приходом Сантуша о стабильности только мечтать приходится полякам.
    • 45'
      Катают игроки сборной Польши мяч, но никак не получается ситуацию обострить. Ничего интересного не могут придумать гости.
    • Желтая карточка
      45'
      Чикалеши получил жёлтую карточку. Наступил он в борьбе с Кедзёрой на ногу оппоненту.
    • Дополнительное время
      45'
      Ничего себе, целых 8 минут добавил арбитр к основному времени первого тайма.
    • 43'
      Надо сказать, не могут игроки сборной Польши ничего придумать у ворот албанской команды. Уверенно всё хозяева контролируют.
    • 41'
      Подходит к концу первый тайм, началась заключительная пятиминутка основного времени. Добавлено будет много, там и болельщики мешали в начале встречи, и VAR в дело вступал, и замена была у гостей. Поводов предостаточно.
    • 39'
      Пошли вперёд игроки сборной Польши. Чередуют пока победы и поражения поляки, умудрились даже сборной Молдовы проиграть. Сегодня по такой закономерности должны проиграть подопечные Сантуша.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Ясир Асани! 1:0!
      Вот это голяка! Просто красота! Ясир Асани получил мяч на правом фланге, двинулся к штрафной площади и очень эффектным обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку! Такое не берётся, как бы Щесны не старался!
    • Опасный момент
      36'
      Опасная атака сборной Албании! Аслани набежал на отскок из штрафной площади, мощно пробил с её линии, недалеко от дальней крестовины мяч пролетел!
    • Замена
      35'
      Замена в составе сборной Польши. Не сможет продолжить Ян Беднарек встречу, вместо него вышел Матеуш Ветеска.
    • 33'
      Очень активно поддерживают своих любимцев оба коллектива. Беднарек тем временем получил повреждение. Врачи сборной Польши появились на поле.
    • 31'
      Не самый высокий темп встречи у нас, игроки сборной Албании много обороняются, но нет серьёзных моментов у ворот Стракоши.
    • 29'
      Кэш продолжает из аутов забрасывать мяч в штрафную площадь, отбивают раз за разом после этих навесов албанцы.
    • 28'
      Комбинируют игроки сборной Польши, явно почувствовали они вкус голевой радости, теперь хотят забить уже правильно.
    • 25'
      Нарисовали нам повтор с линиями, всё же немного плечом залез Кивёр в офсайд. Надо полякам продолжать!
    • Офсайд
      24'
      Офсайд! Гол отменён! Думали мы, что руку смотрят арбитры, но всё оказалось ещё проще.
    • Видеоповтор
      23'
      А судья слушает своих коллег из комнаты VAR. Наверно, смотрят, момент на предмет возможного попадания в руку Кивёру.
    • 21'
      ГОЛ! Якуб Кивёр!
      Шиманьски с левого фланга исполнил штрафной, ни Кедзёра, ни Беднарек до мяча не добрались, зато Кивёр на линии вратарской его принял, после двух рикошетов получил на ногу и переправил в створ!
    • 17'
      Попытались игроки сборной Албании перебраться в атаку, но мяч прикатился в штрафную площадь, где Щесны спокойно его в руки забрал. Неудачная попытка.
    • Угловой
      15'
      Угловой на левом фланге заработали игроки сборной Польши. Навес на ближнюю штангу последовал, отбились албанцы. Вообще, не хватает нам пока опасных моментов.
    • 13'
      Неплохой навес справа в штрафную площадь сборной Албании, отбились хозяева. Вернулись польские футболисты на половину поля соперника.
    • 11'
      Разогнали атаку игроки сборной Польши, Шиманьски низом делал передачу в штрафную площадь, случился рикошет, и Стракоша на выходе забрал мяч в руки.
    • 10'
      Игроки сборной Албании несколько минут мяч катают, удалось им наладить контроль. Польша прессингует, но я бы не сказал, что очень серьёзно мешает хозяевам.
    • Желтая карточка
      8'
      А вот и первая карточка у нас. Беднарек руками хватал Чикалеши, сорвана атака албанской команды.
    • 7'
      А вот и Стракоша в игре. То ли удар, то ли прострел получился с левого фланга, голкипер сборной Албании мяч в руки поймал. Зелиньски исполнял из-под защитника, но обошлось для хозяев.
    • 6'
      Неторопливо команды начинают поединок, чуть больше с мячом игроки польской команды, но это им пока не очень помогает.
    • 4'
      Аут справа заработали игроки сборной Польши, Кэш забросил мяч в штрафную площадь, отбились хозяева.
    • 3'
      Разобрались специально обученные для этого люди с файерами на поле, в итоге наша игра возобновилась. Очень жарко сегодня будет, можно не сомневаться!
    • 1'
      Ну, началось! На первой же минуте зажглись файеры на трибунах и полетели на поле. Красные и чёрные. Видимо, фанаты Албании постарались. Сразу пауза у нас.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки сборной Албании. В красных майках, чёрных трусах и гетрах хозяева сегодня, а команда Польши сыграет полностью в белой форме.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Air Albania Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Албания 2:0 Польша

    Исход игры
    Албания
    5.9% (8)
    Ничья
    24.3% (33)
    Польша
    69.9% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.47% (67)
    Меньше
    45.53% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    71.54% (88)
    Нет
    28.46% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Польша
    38.2% (52)
    0:1 Польша
    18.4% (25)
    1:1 Ничья
    16.2% (22)
    1:3 Польша
    4.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    0:2 Польша
    3.7% (5)
    2:1 Албания
    2.2% (3)
    1:0 Албания
    1.5% (2)
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