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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Албания
FIFA #65
 
Позже
Польша
FIFA #26
Прогнозы 49
Албания 6.1% (3)
X 8.2% (4)
Польша 85.7% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Албания
Ничья
Польша
3.55
3.35
3.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Албания
Польша

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
1:0
ОМЧ2Е
0:1
ОМЧ2Е
4:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
150

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 3 0.75
Асани Ясир 1 0.25
Аслани Кристьян 1 0.25
Мучи Эрнест 1 0.25
Узуни Мюрто 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 0.75
Милик Аркадиуш 1 0.25
Свидерски Кароль 1 0.25
Шиманьски Дамиан 1 0.25
Скораш Михал 0 0
Каминьски Якуб 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асани Ясир 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Ляци Казим 1 0
Байрами Недим 1 0
Митай Марио 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 1 0
Вшолек Павел 1 0
Линетти Кароль 1 0

Результаты матчей

Албания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Албания
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Польша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Албания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Польша
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Чехия - Албания 1:1 Фарерские острова - Албания 1:3 Албания - Молдова 2:0 Польша - Албания 1:0
Албания - Армения 2:0 Албания - Италия 1:3 Албания - Катар 0:1 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Албания - Исландия 1:1 Израиль - Албания 2:1 Албания - Эстония 0:0 Албания - Израиль 1:2 Исландия - Албания 1:1 Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0 Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0
Польша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Польша - Фарерские острова 2:0 Молдова - Польша 3:2 Польша - Германия 1:0 Польша - Албания 1:0
Чехия - Польша 3:1 Франция - Польша 3:1 Польша - Аргентина 0:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1 Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4

Результаты матчей

Албания
Польша

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Албания
Польша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Албания
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3.
Польша
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Молдова
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
5.
Фарерские острова
 Заявка 4 0 1 3 2 - 9 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Польша
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Молдова
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Албания
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чехия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Албания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Фарерские острова
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Молдова
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5.
Польша
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Албания - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 49
    Албания 6.1% (3)
    X 8.2% (4)
    Польша 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Албания
    Ничья
    Польша
    3.55
    3.35
    3.25
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Албания - Польша

    Исход игры
    Албания
    6.1% (3)
    Ничья
    8.2% (4)
    Польша
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    79.17% (38)
    Нет
    20.83% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Польша
    57.1% (28)
    0:1 Польша
    14.3% (7)
    1:3 Польша
    8.2% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    0:2 Польша
    4.1% (2)
    2:1 Албания
    4.1% (2)
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