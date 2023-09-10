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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Ирландия
FIFA #53
1:2
Второй тайм: 80'
Нидерланды
FIFA #7
0'
1:0
4' Пенальти
Айда Адам
16' Желтая карточка
Виффер Матс
18' Желтая карточка
Базуну Гэвин
1:1
19' Пенальти
Гакпо Коди
42' Желтая карточка
Огбене Чидози
1:2
56' Гол
Вегхорст Ваут
67' Желтая карточка
Гакпо Коди
67' Желтая карточка
Найт Джейсон

Ход матча

4'
Айда Адам
1:0
16'
 
Виффер Матс
18'
Базуну Гэвин
 
19'
1:1
Гакпо Коди
42'
Огбене Чидози
 
46'
 
Вегхорст Ваут
Блинд Дэйли
46'
 
Рейндерс Тиджани
Виффер Матс
56'
1:2
Вегхорст Ваут
(Дюмфрис Дензел)
64'
Мэннинг Райан
Макклин Джеймс
 
67'
 
Гакпо Коди
67'
Найт Джейсон
 
68'
 
Копмейнерс Тëн
Мален Дониэлл
73'
Макграт Джейми
Иган Джон
 
73'
Смоллбоун Уильям
Браун Алан
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 144
Ирландия 3.5% (5)
X 9.7% (14)
Нидерланды 86.8% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Нидерланды
6.20
6.30
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
10
Доэрти
Мэтт
11
Макклин
Джеймс
8
Браун
Алан
6
Каллен
Джош
17
Найт
Джейсон
20
Огбене
Чидози
9
Айда
Адам
1
Флеккен
Марк
3
Де
Лигт
Маттейс
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
22
Дюмфрис
Дензел
19
Виффер
Матс
21
Де
Йонг
Френки
17
Блинд
Дэйли
7
Симонс
Хави
18
Мален
Дониэлл
8
Гакпо
Коди
Ирландия
3-4-2-1
Нидерланды
3-4-3

История личных встреч

Ирландия
Нидерланды

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айда Адам 2 (1) 0.4
Фергюсон Эван 1 0.2
Джонстон Майкл 1 0.2
Коллинз Натан 1 0.2
Макклин Джеймс 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 0.5
Вегхорст Ваут 2 0.5
Гакпо Коди 2 (1) 0.5
Де Рон Мартен 1 0.25
Депай Мемфис 1 0.25
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Каллен Джош 1 0
Огбене Чидози 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Виффер Матс 1 0

Результаты матчей

Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1
Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1
Нидерланды
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0
Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2

Результаты матчей

Ирландия
Нидерланды

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
2.
Нидерланды
 2:1 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3.
Греция
 3:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
4.
Ирландия
 1:2 Заявка 5 1 0 4 5 - 7 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 5 0 0 5 0 - 15 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Нидерланды
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Греция
 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ирландия
 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Нидерланды
 2:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Греция
 3:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4.
Ирландия
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Гибралтар
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Огбене попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но де Йонг отлично сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    80'
    Даффи в центре поля теперь уже нарушил правила против Рейндерса. Игроки сборной Нидерландов максимально долго разыгрывали стандарт из-за небольшого повреждения у Тиджани. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Мэннинг перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вегхорста. 
  • 78'
    Доэрти с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Замена
    77'
    Вторую подряд замену провёл Стивен Кенни. Вместо Алана Брауна на поле вышел Уильям Смоллбоун. 
  • Замена
    76'
    В составе сборной Ирландии произошла замена. Вместо Джона Игана на поле вышел Джейми Макграт. 
  • Угловой
    75'
    Мэннинг с углового выполнил подачу к дальней штанге, Флеккен сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • 74'
    Доэрти из глубины поля выполнил передачу на ход Айде по правому флангу, ван Дейк накрыл форварда сборной Ирландии и выбил мяч на угловой. 
  • 73'
    Симонс ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем Хави выполнил прострел в центр к линии вратарской, Иган вновь грамотно сыграл по позиции и выбил мяч на правый фланг. 
  • Замена
    72'
    В составе сборной Нидерландов произошла замена. Вместо Дониэлла Малена на поле вышел Тён Копмейнерс. 
  • Желтая карточка
    71'
    Полузащитник сборной Ирландии Джейсон Найт также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Найт хотел как можно быстрее разыграть стандарт, а Гакпо не выпускал мяч из рук. 
  • Желтая карточка
    70'
    Форвард сборной Нидерландов Коди Гапко получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 69'
    Браун со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    68'
    Де Йонг на своей половине поля нарушил правила против Найта. Ирландия вновь тщательно готовится к стандарту. 
  • 67'
    Доэрти едва не ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но Аке отлично сыграл в подкате и выбил мяч на своего партнёра по команде. 
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    • Судья
      66'
      Найт совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Джейсон выполнил подачу в центр штрафной площади, Айда сбросил мяч на Огбене, который в борьбе с ван Дейком оказался на газоне, Ирфан Пельто показал, что никакого пенальти не будет. 
    • Замена
      65'
      В составе сборной Ирландии произошла замена. Вместо Джеймса Макклина на поле вышел Райан Мэннинг. 
    • 64'
      Из центра поля последовал неплохой заброс на ход Малену по правому флангу, но Дониэлл неудачно обработал мяч и упустил его за лицевую линию поля. 
    • 63'
      Дюмфрис с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, Иган выбил мяч к лицевой линии поля, а уже Макклин спас свою команду от углового. 
    • 62'
      Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Макклина, но гости сохранили контроль мяча за собой. 
    • 61'
      После забитого мяча футболисты сборной Нидерландов продолжают уверенно контролировать мяч, а вот Ирландия пока что не знает, как лучше действовать. 
    • 60'
      Важный гол на старте второго тайма удалось забить сборной Нидерландов, теперь уже постепенно Ирландии придётся раскрываться. 
    • Описание гола
      59'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Вегхорст!!! Де Йонг с правой половины поля выполнил шикарный заброс на правый угол штрафной площади на ход Дюмфрису, далее Дензел от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Вегхорст оторвался от защитников сборной Ирландии и уверенно отправил мяч под левый угол ворот. 
    • 58'
      Мален с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Макклин вместе с Калленом перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      57'
      Найт в центральном круге нарушил правила против Симонса. Игроки сборной Нидерландов не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 56'
      Макклин со стандарта закрутил мяч в центр к линии вратарской, Вегхорст отработал в обороне и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Симонс на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Огбене. Игроки сборной Ирландии тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      54'
      Гакпо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Лигт под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Базуну. 
    • Опасный момент
      53'
      Мален с правой половины поля выполнил передачу на Симонса, далее Хави выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Дюмфрису, Дензел от лицевой линии поля выполнил ответный прострел в центр к линии вратарской, Симонс в касание пробил по воротам, Иган вновь отлично блокировал удар, мяч ушёл на угловой. 
    • 52'
      Мален с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Ирландии сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 51'
      Гакпо вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем уже Коди выполнил далеко не самый лучший пас в центр штрафной на Вегхорста, Ваут в итоге пробил в касание точно в Игана. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Найт хорошо поработал на левом фланге и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Даффи в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Флеккена, который играл на выходе. 
    • 49'
      Каллен выполнил передачу на ход Айде по левому флангу, де Лигт накрыл форварда сборной Ирландии и выбил мяч в аут. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Рональд Куман. Вместо Дэйли Блинда на поле вышел Ваут Вегхорст. 
    • Замена
      47'
      В составе сборной Нидерландов после перерыва произошла замена. Вместо Матса Виффера на поле вышел Тиджани Рейндерс. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают Нидерланды, чтобы начать играть первым номером и создавать уже больше моментов у ворот Гэвина Базуну. Ирландия при этом вполне может и дальше грамотно действовать на контратаках и рассчитывать на стандарты, которые в этот вечер работают неплохо. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Ирландии на домашнем поле в Дублине показывает достойный футбол против Нидерландов. Если так продолжится и дальше, команда Стивена Кенни вполне может рассчитывать на благоприятный для себя исход. 
    • 45'
      Симонс попытался при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыграться с Дюмфрисом, но всё же под давлением соперников у Хави и Дензела не получилось создать момент. 
    • 45'
      Коллинз из центра поля выполнил слишком неудачный заброс на ход Огбене по правому флангу, мяч улетел в аут. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Ирфан Пельто к основному времени первого тайма. 
    • Опасный момент
      45'
      Дюфрис с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч от защитника сборной Ирландии отскочил к радиусу штрафной, Виффер пробил по воротам, мяч попал в Брауна и отскочил уже на правую половину поля, Симон в касание пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Желтая карточка
      44'
      Атакующий полузащитник сборной Ирландии Чидози Огбене получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Огбене схватил за футболку Аку и не позволил Натану убежать к штрафной площади. 
    • Опасный момент
      43'
      Мален получил передачу на ход по правой половине поля от Дюмфриса, Дониэлл убежал в штрафную площадь и пробил низом в дальний угол ворот с острого угла, Базуну ногой отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Виффер в центре поля нарушил правила против Найта. Игроки сборной Ирландии достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 41'
      Сборная Нидерландов ничему не учится на своих ошибках, Флеккен при очередной раскатке мяча у радиуса штрафной площади попал под прессинг Айды, пришлось Марку выбивать мяч в аут. 
    • 40'
      Макклин получил передачу на ход по левому флангу, но при этом Джеймс оказался в небольшом офсайде. 
    • Угловой
      39'
      Угловой у ворот сборной Ирландии. Гакпо выполнил подачу в центр штрафной площади, Дюфрис неплохо выпрыгнул, но под давлением соперника Дензел головой не смог направить мяч в левый угол ворот. 
    • Угловой
      38'
      Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз игроки сборной Нидерландов очень уверенно отвели угрозу от своих владений при стандарте. 
    • Опасный момент
      37'
      Вновь сборная Нидерландов со своим мелким пасом потеряла мяч у штрафной площади. Де Йонг потерял мяч под давлением Айды, далее Адам выполнил передачу на правый угол штрафной, Огбене сразу же пробил по воротам, мяч попал в Аке и ушёл на угловой. 
    • 36'
      Браун со стандарта на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Флеккен всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Аке в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Огбене на правой половине поля у своей штрафной площади. Ирландия заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Найта. Игроки сборной Ирландии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Найт из глубины поля выполнил хороший пас на ход Айде по центру, ван Дейк перехватил мяч за счёт грамотной позиции, а затем уже форвард сборной Ирландии в борьбе за мяч нарушил правила у штрафной площади сборной Нидерландов. 
    • 32'
      Де Йонг разогнал атаку по центру, но затем у Фрэнки не прошла передача на правый угол штрафной площади на Малена. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Браун в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против де Йонга. 
    • Угловой
      30'
      Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки сборной Нидерландов смогли выбить мяч на правый фланг. 
    • 29'
      Огбене продолжает терзать правый фланг обороны сборной Нидерландов, на этот раз Чидози под давлением Аке заработал угловой. 
    • Опасный момент
      28'
      Симонс из центра поля выполнил передачу на ход Малену по правой половине поля, Дониэлл убежал в штрафную площадь от Коллинза и пробил по воротам, Базуну грамотно сократил дистанцию и спас свою команду. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Огбене в продолжении борьбы за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Нидерландов нарушил правила против де Йонга, который прибежал помочь в обороне Аке. 
    • 26'
      Огбене совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, Аке грамотно накрыл соперника и перехватил мяч. 
    • Желтая карточка
      25'
      Голкипер сборной Ирландии Гэвин Базуну также получил жёлтую карточку за фол в своей штрафной площади на Дюмфрисе. 
    • Пенальти
      24'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Гакпо!!! Коди Гакпо с "точки" пробил в правый угол ворот, Базуну угадал направление удара и даже коснулся мяча, но тот всё же оказался в сетке. 
    • Пенальти!
      23'
      Пенальти теперь уже назначается в ворота сборной Ирландии! Гакпо из центра поля выполнил отличную проникающую передачу на ход Дюфрису к центру штрафной площади, Дензел был первым на мяче и его сразу же сбил при игре на выходе Базуну. Ирфан Пельто дал свисток и указал на "точку". 
    • 22'
      Огбене и Браун поработали на правом фланге, Алан в итоге выполнил подачу в центр к линии вратарской, Флеккен грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Желтая карточка
      21'
      Полузащитник сборной Нидерландов Матс Виффер получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Найта. 
    • Угловой
      20'
      Блинд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Макклин вместе с партнёрами по команде уверенно перехватили мяч и едва не провели контратаку. 
    • 19'
      Гакпо со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Коллинз хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Найт на правой половине поля нарушил правила против Дюмфриса. Игроки сборной Нидерландов тщательно готовятся к стандарту. 
    • 17'
      Огбене теперь уже после прохода вперёд по левому флангу выполнил подачу на дальний угол вратарской, Коллинз головой пробил по воротам, мяч попал в Дюмфриса и затем уже гости отбились. 
    • 16'
      Каллен подкараулил отскок в радиусе штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Аке. 
    • Угловой
      15'
      Макклин с углового выполнил подачу в центр вратарской, Флеккен сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в радиус штрафной площади. 
    • 14'
      Доэрти хорошо поработал на правом фланге и затем от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Аке и ушёл на угловой. 
    • 13'
      Пока что сборная Нидерландов никак не может найти свой футбол в Дублине, Ирландия на данный момент даже больше времени проводит с мячом. 
    • 12'
      Иган из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 11'
      Поднялся Дюмфрис после паузы, показал фланговый защитник сборной Нидерландов, что он готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Дюмфрис получил повреждение под давлением Макклина в момент передачи в центр поля с бровки. Вновь Ирфан Пельто вынужден был остановить игру. 
    • 9'
      Симонс после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 8'
      Де Лигт поднялся после паузы, показал центральный защитник сборной Нидерландов, что он готов играть дальше. Ирфан Пельто при этом вернул мяч сборной Ирландии. 
    • Судья
      7'
      Де Лигт налетел в центре поля в борьбе за верховой мяч на Макклина и получил небольшое повреждение. Ирфан Пельто нарушения правил не зафиксировал, но остановил игру, чтобы проверить состояние игрока сборной Нидерландов. 
    • 6'
      Великолепное начало матча для сборной Ирландии при своих болельщиках, но конечно же всё самое интересное ещё впереди. 
    • Пенальти
      5'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Айда!!! Адам Айда с "точки" отлично пробил в левый угол ворот, Флеккен гадал и прыгнул в правый угол. 
    • Пенальти!
      4'
      Пенальти назначается в ворота сборной Нидерландов! Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Даффи под давлением соперника головой сбросил мяч во вратарскую, также чуть за спиной Даффи выпрыгивал ван Дейк, который неудачно выставил руку. Ирфан Пельто сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • Опасный момент
      3'
      Игроки сборной Нидерландов доигрались в короткий пас в своей штрафной площади, в итоге ирландцы перехватили мяч, Айда из центра штрафной площади покатил мяч чуть правее на Огбене, Чидози сразу же пробил по воротам, но Виффер отлично сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу же сборная Ирландии пошла в атаку, но Иган неудачно сыграл на левой половине поля у штрафной площади соперника и нарушил правила против Симонса. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Дублине для сборной Ирландии последний шанс сохранить для себя шансы на ЕВРО-2024, но для этого сегодня обязательно нужно цепляться за очки, что сделать будет конечно же крайне проблематично. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aviva Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ирландия 1:2 Нидерланды

    Исход игры
    Ирландия
    3.5% (5)
    Ничья
    9.7% (14)
    Нидерланды
    86.8% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.97% (88)
    Меньше
    29.03% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (92)
    Нет
    25.81% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    42.4% (61)
    1:3 Нидерланды
    12.5% (18)
    0:1 Нидерланды
    11.8% (17)
    1:1 Ничья
    6.3% (9)
    0:2 Нидерланды
    6.3% (9)
    0:3 Нидерланды
    3.5% (5)
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