Мэннинг с углового выполнил подачу к дальней штанге, Флеккен сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг, мяч в итоге ушёл в аут.

Доэрти с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Мэннинг перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вегхорста.

Даффи в центре поля теперь уже нарушил правила против Рейндерса. Игроки сборной Нидерландов максимально долго разыгрывали стандарт из-за небольшого повреждения у Тиджани.

Огбене попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но де Йонг отлично сыграл в обороне и перехватил мяч.

Доэрти едва не ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но Аке отлично сыграл в подкате и выбил мяч на своего партнёра по команде.

Де Йонг на своей половине поля нарушил правила против Найта. Ирландия вновь тщательно готовится к стандарту.

Браун со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

Полузащитник сборной Ирландии Джейсон Найт также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Найт хотел как можно быстрее разыграть стандарт, а Гакпо не выпускал мяч из рук.

Симонс ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем Хави выполнил прострел в центр к линии вратарской, Иган вновь грамотно сыграл по позиции и выбил мяч на правый фланг.

Доэрти из глубины поля выполнил передачу на ход Айде по правому флангу, ван Дейк накрыл форварда сборной Ирландии и выбил мяч на угловой.

Найт в центральном круге нарушил правила против Симонса. Игроки сборной Нидерландов не смогли быстро разыграть стандарт.

Мален с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Макклин вместе с Калленом перехватили мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Вегхорст!!! Де Йонг с правой половины поля выполнил шикарный заброс на правый угол штрафной площади на ход Дюмфрису, далее Дензел от лицевой линии поля выполнил прострел в центр к линии вратарской, Вегхорст оторвался от защитников сборной Ирландии и уверенно отправил мяч под левый угол ворот.

Важный гол на старте второго тайма удалось забить сборной Нидерландов, теперь уже постепенно Ирландии придётся раскрываться.

После забитого мяча футболисты сборной Нидерландов продолжают уверенно контролировать мяч, а вот Ирландия пока что не знает, как лучше действовать.

Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Макклина, но гости сохранили контроль мяча за собой.

Дюмфрис с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, Иган выбил мяч к лицевой линии поля, а уже Макклин спас свою команду от углового.

Из центра поля последовал неплохой заброс на ход Малену по правому флангу, но Дониэлл неудачно обработал мяч и упустил его за лицевую линию поля.

Найт совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Джейсон выполнил подачу в центр штрафной площади, Айда сбросил мяч на Огбене, который в борьбе с ван Дейком оказался на газоне, Ирфан Пельто показал, что никакого пенальти не будет.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумают Нидерланды, чтобы начать играть первым номером и создавать уже больше моментов у ворот Гэвина Базуну. Ирландия при этом вполне может и дальше грамотно действовать на контратаках и рассчитывать на стандарты, которые в этот вечер работают неплохо.

В составе сборной Нидерландов после перерыва произошла замена. Вместо Матса Виффера на поле вышел Тиджани Рейндерс.

Каллен выполнил передачу на ход Айде по левому флангу, де Лигт накрыл форварда сборной Ирландии и выбил мяч в аут.

Найт хорошо поработал на левом фланге и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Даффи в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Флеккена, который играл на выходе.

Гакпо вошёл в штрафную площадь по левой половине поля, а затем уже Коди выполнил далеко не самый лучший пас в центр штрафной на Вегхорста, Ваут в итоге пробил в касание точно в Игана.

Мален с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Ирландии сыграли внимательно и перехватили мяч.

Мален с правой половины поля выполнил передачу на Симонса, далее Хави выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Дюмфрису, Дензел от лицевой линии поля выполнил ответный прострел в центр к линии вратарской, Симонс в касание пробил по воротам, Иган вновь отлично блокировал удар, мяч ушёл на угловой.

Гакпо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, де Лигт под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Базуну.

Симонс на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Огбене. Игроки сборной Ирландии тщательно готовятся к стандарту.

Макклин со стандарта закрутил мяч в центр к линии вратарской, Вегхорст отработал в обороне и головой выбил мяч в аут.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча сборная Ирландии на домашнем поле в Дублине показывает достойный футбол против Нидерландов. Если так продолжится и дальше, команда Стивена Кенни вполне может рассчитывать на благоприятный для себя исход.

45' Симонс попытался при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыграться с Дюмфрисом, но всё же под давлением соперников у Хави и Дензела не получилось создать момент.

45' Коллинз из центра поля выполнил слишком неудачный заброс на ход Огбене по правому флангу, мяч улетел в аут.

45' Три минуты добавил Ирфан Пельто к основному времени первого тайма.

45' Дюфрис с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч от защитника сборной Ирландии отскочил к радиусу штрафной, Виффер пробил по воротам, мяч попал в Брауна и отскочил уже на правую половину поля, Симон в касание пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

44' Атакующий полузащитник сборной Ирландии Чидози Огбене получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Огбене схватил за футболку Аку и не позволил Натану убежать к штрафной площади.

43' Мален получил передачу на ход по правой половине поля от Дюмфриса, Дониэлл убежал в штрафную площадь и пробил низом в дальний угол ворот с острого угла, Базуну ногой отбил мяч в сторону от своих владений.

42' Виффер в центре поля нарушил правила против Найта. Игроки сборной Ирландии достаточно быстро разыграли стандарт.

41' Сборная Нидерландов ничему не учится на своих ошибках, Флеккен при очередной раскатке мяча у радиуса штрафной площади попал под прессинг Айды, пришлось Марку выбивать мяч в аут.

40' Макклин получил передачу на ход по левому флангу, но при этом Джеймс оказался в небольшом офсайде.

39' Угловой у ворот сборной Ирландии. Гакпо выполнил подачу в центр штрафной площади, Дюфрис неплохо выпрыгнул, но под давлением соперника Дензел головой не смог направить мяч в левый угол ворот.

38' Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз игроки сборной Нидерландов очень уверенно отвели угрозу от своих владений при стандарте.

37' Вновь сборная Нидерландов со своим мелким пасом потеряла мяч у штрафной площади. Де Йонг потерял мяч под давлением Айды, далее Адам выполнил передачу на правый угол штрафной, Огбене сразу же пробил по воротам, мяч попал в Аке и ушёл на угловой.

36' Браун со стандарта на исполнение пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой, но Флеккен всё контролировал.

35' Аке в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Огбене на правой половине поля у своей штрафной площади. Ирландия заработала достаточно неплохой стандарт.

34' Дюмфрис в центре поля нарушил правила против Найта. Игроки сборной Ирландии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

33' Найт из глубины поля выполнил хороший пас на ход Айде по центру, ван Дейк перехватил мяч за счёт грамотной позиции, а затем уже форвард сборной Ирландии в борьбе за мяч нарушил правила у штрафной площади сборной Нидерландов.

32' Де Йонг разогнал атаку по центру, но затем у Фрэнки не прошла передача на правый угол штрафной площади на Малена.

31' Браун в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против де Йонга.

30' Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки сборной Нидерландов смогли выбить мяч на правый фланг.

29' Огбене продолжает терзать правый фланг обороны сборной Нидерландов, на этот раз Чидози под давлением Аке заработал угловой.

28' Симонс из центра поля выполнил передачу на ход Малену по правой половине поля, Дониэлл убежал в штрафную площадь от Коллинза и пробил по воротам, Базуну грамотно сократил дистанцию и спас свою команду.

27' Огбене в продолжении борьбы за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Нидерландов нарушил правила против де Йонга, который прибежал помочь в обороне Аке.

26' Огбене совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, Аке грамотно накрыл соперника и перехватил мяч.

25' Голкипер сборной Ирландии Гэвин Базуну также получил жёлтую карточку за фол в своей штрафной площади на Дюмфрисе.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Гакпо!!! Коди Гакпо с "точки" пробил в правый угол ворот, Базуну угадал направление удара и даже коснулся мяча, но тот всё же оказался в сетке.

23' Пенальти теперь уже назначается в ворота сборной Ирландии! Гакпо из центра поля выполнил отличную проникающую передачу на ход Дюфрису к центру штрафной площади, Дензел был первым на мяче и его сразу же сбил при игре на выходе Базуну. Ирфан Пельто дал свисток и указал на "точку".

22' Огбене и Браун поработали на правом фланге, Алан в итоге выполнил подачу в центр к линии вратарской, Флеккен грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

21' Полузащитник сборной Нидерландов Матс Виффер получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Найта.

20' Блинд с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Макклин вместе с партнёрами по команде уверенно перехватили мяч и едва не провели контратаку.

19' Гакпо со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Коллинз хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на угловой.

18' Найт на правой половине поля нарушил правила против Дюмфриса. Игроки сборной Нидерландов тщательно готовятся к стандарту.

17' Огбене теперь уже после прохода вперёд по левому флангу выполнил подачу на дальний угол вратарской, Коллинз головой пробил по воротам, мяч попал в Дюмфриса и затем уже гости отбились.

16' Каллен подкараулил отскок в радиусе штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Аке.

15' Макклин с углового выполнил подачу в центр вратарской, Флеккен сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в радиус штрафной площади.

14' Доэрти хорошо поработал на правом фланге и затем от лицевой линии поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Аке и ушёл на угловой.

13' Пока что сборная Нидерландов никак не может найти свой футбол в Дублине, Ирландия на данный момент даже больше времени проводит с мячом.

12' Иган из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

11' Поднялся Дюмфрис после паузы, показал фланговый защитник сборной Нидерландов, что он готов играть дальше.

10' Дюмфрис получил повреждение под давлением Макклина в момент передачи в центр поля с бровки. Вновь Ирфан Пельто вынужден был остановить игру.

9' Симонс после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

8' Де Лигт поднялся после паузы, показал центральный защитник сборной Нидерландов, что он готов играть дальше. Ирфан Пельто при этом вернул мяч сборной Ирландии.

7' Де Лигт налетел в центре поля в борьбе за верховой мяч на Макклина и получил небольшое повреждение. Ирфан Пельто нарушения правил не зафиксировал, но остановил игру, чтобы проверить состояние игрока сборной Нидерландов.

6' Великолепное начало матча для сборной Ирландии при своих болельщиках, но конечно же всё самое интересное ещё впереди.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Айда!!! Адам Айда с "точки" отлично пробил в левый угол ворот, Флеккен гадал и прыгнул в правый угол.

4' Пенальти назначается в ворота сборной Нидерландов! Макклин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Даффи под давлением соперника головой сбросил мяч во вратарскую, также чуть за спиной Даффи выпрыгивал ван Дейк, который неудачно выставил руку. Ирфан Пельто сразу же дал свисток и указал на "точку".

3' Игроки сборной Нидерландов доигрались в короткий пас в своей штрафной площади, в итоге ирландцы перехватили мяч, Айда из центра штрафной площади покатил мяч чуть правее на Огбене, Чидози сразу же пробил по воротам, но Виффер отлично сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой.

2' Сразу же сборная Ирландии пошла в атаку, но Иган неудачно сыграл на левой половине поля у штрафной площади соперника и нарушил правила против Симонса.