Тур: 6. Стадион: Авива.
1:2
Второй тайм: 80'
0'
1:0
4' ПенальтиАйда Адам
16' Желтая карточкаВиффер Матс
18' Желтая карточкаБазуну Гэвин
1:1
19' ПенальтиГакпо Коди
42' Желтая карточкаОгбене Чидози
1:2
56' ГолВегхорст Ваут
67' Желтая карточкаГакпо Коди
67' Желтая карточкаНайт Джейсон
Ход матча
4'
1:0
16'
18'
19'
1:1
42'
56'
1:2
67'
67'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
10
Доэрти
Мэтт
17
Найт
Джейсон
19
Виффер
Матс
17
Блинд
Дэйли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Доэрти МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Найт ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 О'Лири МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
История личных встреч
Ирландия
Нидерланды
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ирландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айда Адам
|2 (1)
|0.4
|Фергюсон Эван
|1
|0.2
|Джонстон Майкл
|1
|0.2
|Коллинз Натан
|1
|0.2
|Макклин Джеймс
|0
|0
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аке Натан
|2
|0.5
|Вегхорст Ваут
|2
|0.5
|Гакпо Коди
|2 (1)
|0.5
|Де Рон Мартен
|1
|0.25
|Депай Мемфис
|1
|0.25
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
Карточки
Ирландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доэрти Мэтт
|1
|1
|Иган Джон
|2
|0
|Макклин Джеймс
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Айда Адам
|1
|0
|Моламби Джейсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
Результаты матчей
Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1
Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1
Нидерланды
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0
Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2
Результаты матчей
Ирландия
Нидерланды
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ирландия
Нидерланды
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
13
21
Группа B
Группа B
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ирландия 1:2 Нидерланды
Исход игры
Ирландия
3.5% (5)
Ничья
9.7% (14)
Нидерланды
86.8% (125)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (88)
Меньше
29.03% (36)
Обе команды забьют
Да
74.19% (92)
Нет
25.81% (32)
Популярный счёт
1:2 Нидерланды
42.4% (61)
1:3 Нидерланды
12.5% (18)
0:1 Нидерланды
11.8% (17)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:2 Нидерланды
6.3% (9)
0:3 Нидерланды
3.5% (5)
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