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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Ирландия
FIFA #53
 
Позже
Нидерланды
FIFA #7
Прогнозы 50
Ирландия 2% (1)
X 14% (7)
Нидерланды 84% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Нидерланды
4.90
4.70
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ирландия
Нидерланды

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 1 0.25
Джонстон Майкл 1 0.25
Айда Адам 1 0.25
Коллинз Натан 1 0.25
Макклин Джеймс 0 0
Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аке Натан 2 0.67
Де Рон Мартен 1 0.33
Депай Мемфис 1 0.33
Вегхорст Ваут 1 0.33
Гакпо Коди 1 0.33
Дюмфрис Дензел 0 0
Блинд Дэйли 0 0

Карточки

Ирландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доэрти Мэтт 1 1
Иган Джон 2 0
Макклин Джеймс 1 0
Каллен Джош 1 0
Айда Адам 1 0
Моламби Джейсон 1 0
Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блинд Дэйли 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Аке Натан 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0

Результаты матчей

Ирландия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ирландия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6
Ирландия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Нидерланды
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Франция - Ирландия 2:0 Ирландия - Гибралтар 3:0 Греция - Ирландия 2:1 Ирландия - Франция 0:1
Ирландия - Латвия 3:2 Мальта - Ирландия 0:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1
Нидерланды
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0
Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2

Результаты матчей

Ирландия
Нидерланды

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ирландия
Нидерланды

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
2.
Нидерланды
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Греция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
4.
Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
5.
Гибралтар
 Заявка 4 0 0 4 0 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Нидерланды
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Греция
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ирландия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Греция
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Нидерланды
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
5.
Гибралтар
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 5
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Ирландия Доэрти Мэтт 1 1
Англия Шоу Люк 1 1
Андорра Ребес Марк 1 1
Северная Македония Муслиу Визар 1 1
Кипр Иоанну Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирландия - Нидерланды от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 50
    Ирландия 2% (1)
    X 14% (7)
    Нидерланды 84% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирландия
    Ничья
    Нидерланды
    4.90
    4.70
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ирландия - Нидерланды онлайн

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    Прогнозы на матч Ирландия - Нидерланды

    Исход игры
    Ирландия
    2% (1)
    Ничья
    14% (7)
    Нидерланды
    84% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Нидерланды
    46% (23)
    0:1 Нидерланды
    14% (7)
    1:3 Нидерланды
    12% (6)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    0:2 Нидерланды
    8% (4)
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