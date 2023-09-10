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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Сан-Марино
FIFA #208
0:4
Конец матча
Словения
FIFA #61
0'
0:1
4' Гол
Випотник Жан
7' Желтая карточка
Тоси Алессандро
0:2
16' Гол
Млакар Ян
24' Желтая карточка
Витайоли Маттео
31' Желтая карточка
Баттистини Микаэль
41' Желтая карточка
Стоянович Петар
0:3
61' Гол
Ловрич Санди
0:4
67' Гол
Карничник Зан
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Випотник Жан
(Карничник Зан)
7'
Тоси Алессандро
 
13'
 
Дркушич Ваня
Блажич Миха
16'
0:2
Млакар Ян
(Карничник Зан)
24'
Витайоли Маттео
 
31'
Баттистини Микаэль
 
41'
 
Стоянович Петар
46'
Andrea Magi
Муларони Марчелло
 
46'
Капиккьони Лоренцо
Тоси Алессандро
 
59'
Стефанелли Маттиа
Витайоли Маттео
 
61'
0:3
Ловрич Санди
(Шпорар Андраж)
65'
 
Вербич Беньямин
Випотник Жан
66'
 
Балковец Юре
Стоянович Петар
67'
0:4
Карничник Зан
(Шпорар Андраж)
71'
 
Захович Лука
Шпорар Андраж
71'
 
Куртич Ясмин
Элшник Тими
74'
Лунадей Лоренцо
Баттистини Микаэль
 
87'
Чеволи Микеле
Ди Майо Роберто
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Сан-Марино 1.6% (2)
X 1.6% (2)
Словения 96.9% (124)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Бенедеттини
Элиа
18
Франчози
Симоне
13
Ди
Майо
Роберто
6
Росси
Данте
2
Д'Аддарио
Алессандро
17
Голинуччи
Алессандро
8
Баттистини
Микаэль
22
Муларони
Марчелло
15
Тоси
Алессандро
7
Витайоли
Маттео
14
Лаццари
Лоренцо
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
6
Бийол
Яка
2
Карничник
Зан
8
Ловрич
Санди
22
Гнезда-Черин
Адам
10
Элшник
Тими
17
Млакар
Ян
9
Шпорар
Андраж
18
Випотник
Жан
Сан-Марино
3-5-2
Словения
4-4-2

История личных встреч

Сан-Марино
Словения

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

История матчей

Е2ОМ
2:0
ТМС
4:0
Е2ОМ
0:2
Е2ОМ
6:0
ЧМОМ
0:3
ЧМОМ
5:0

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

4.25
2.5

Среднее время на гол

21
36

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.83
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

31
108

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Словения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шпорар Андраж 3 0.5
Сеско Бенджамин 2 0.33
Випотник Жан 2 0.33
Карничник Зан 1 0.17
Ловрич Санди 1 0.17
Брекало Давид 1 0.17
Млакар Ян 1 0.17
Гнезда-Черин Адам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Зайц Миха 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоси Алессандро 2 0
Витайоли Маттео 1 0
Капиккьони Лоренцо 1 0
Д'Аддарио Алессандро 1 0
Баттистини Микаэль 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Франчози Симоне 1 0
Лаццари Лоренцо 1 0
Словения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 2 0
Брекало Давид 2 0
Шпорар Андраж 1 0

Результаты матчей

Сан-Марино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Словения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Сан-Марино
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
5
Сан-Марино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Словения
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
100%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
5%
2
25%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1
Словения
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0
Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0

Результаты матчей

Сан-Марино
Словения

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 100%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сан-Марино
Словения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Словения
 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
2.
Дания
 Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
3.
Финляндия
 Заявка 6 4 0 2 11 - 4 12
4.
Казахстан
 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5.
Северная Ирландия
 Заявка 6 1 0 5 4 - 8 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 6 0 0 6 0 - 21 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дания
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Словения
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 8 - 1 6
4.
Казахстан
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Северная Ирландия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Казахстан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Словения
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Финляндия
 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Дания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Северная Ирландия
 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
6.
Сан-Марино
 Заявка 3 0 0 3 0 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
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    Прогнозы 128
    Сан-Марино 1.6% (2)
    X 1.6% (2)
    Словения 96.9% (124)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сан-Марино 0:4 Словения

    Исход игры
    Сан-Марино
    1.6% (2)
    Ничья
    1.6% (2)
    Словения
    96.9% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    13.33% (16)
    Нет
    86.67% (104)
    Популярный счёт
    0:2 Словения
    43% (55)
    0:3 Словения
    21.1% (27)
    1:2 Словения
    8.6% (11)
    0:4 Словения
    8.6% (11)
    0:1 Словения
    4.7% (6)
    0:5 Словения
    3.1% (4)
    1:3 Словения
    2.3% (3)
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