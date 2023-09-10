Тур: 6. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
0:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолВипотник Жан
7' Желтая карточкаТоси Алессандро
0:2
16' ГолМлакар Ян
24' Желтая карточкаВитайоли Маттео
31' Желтая карточкаБаттистини Микаэль
41' Желтая карточкаСтоянович Петар
0:3
61' ГолЛоврич Санди
0:4
67' ГолКарничник Зан
90'+5
Ход матча
4'
0:1
16'
0:2
24'
41'
61'
0:3
67'
0:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
1
Облак
Ян
10
Элшник
Тими
17
Млакар
Ян
18
Випотник
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Хирш ХосеНападающий
-
16 Andrea Magi
-
Главный тренер: Костантини Фабрицио
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
18 Випотник ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
-
15 Дркушич ВаняЗащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
19 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Целар ЖанНападающий
-
23 Матко АлёшаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
История личных встреч
Сан-Марино
Словения
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
4.25
2.5
Среднее время на гол
21
36
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.83
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
31
108
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Марино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Словения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шпорар Андраж
|3
|0.5
|Сеско Бенджамин
|2
|0.33
|Випотник Жан
|2
|0.33
|Карничник Зан
|1
|0.17
|Ловрич Санди
|1
|0.17
|Брекало Давид
|1
|0.17
|Млакар Ян
|1
|0.17
|Гнезда-Черин Адам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Зайц Миха
|0
|0
Карточки
Сан-Марино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоси Алессандро
|2
|0
|Витайоли Маттео
|1
|0
|Капиккьони Лоренцо
|1
|0
|Д'Аддарио Алессандро
|1
|0
|Баттистини Микаэль
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Франчози Симоне
|1
|0
|Лаццари Лоренцо
|1
|0
Словения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Марино
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Словения
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Сан-Марино
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Словения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
5
Сан-Марино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Словения
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
100%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
5%
2
25%
1-15
5
25%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
2
10%
2
25%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 поражений
Дания - Сан-Марино 4:0 Финляндия - Сан-Марино 6:0 Сан-Марино - Казахстан 0:3 Словения - Сан-Марино 2:0
Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:0 Сент-Люсия - Сан-Марино 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Сан-Марино - Сейшельские острова 0:0 Мальта - Сан-Марино 1:0 Сан-Марино - Исландия 0:1 Сан-Марино - Мальта 0:2 Эстония - Сан-Марино 2:0 Камподарсего - Сан-Марино 2:0 Сан-Марино - Монтебеллуна 0:1 Клодьенсе - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - San Martino Speme 0:1 Эсте - Сан-Марино 3:2 Сан-Марино - Адриэзе 1:2 Арциньяно - Сан-Марино 5:1
Словения
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Словения - Северная Ирландия 4:2 Словения - Дания 1:1 Финляндия - Словения 2:0 Словения - Сан-Марино 2:0
Казахстан - Словения 1:2 Словения - Черногория 1:0 Румыния - Словения 1:2 Швеция - Словения 1:1 Словения - Норвегия 2:1 Словения - Сербия 2:2 Норвегия - Словения 0:0 Сербия - Словения 4:1 Словения - Швеция 0:2 Катар - Словения 0:0 Хорватия - Словения 1:1 Словения - Кипр 2:1 Словакия - Словения 2:2 Словения - РОССИЯ 1:2 Мальта - Словения 0:4 Хорватия - Словения 3:0
Результаты матчей
Сан-Марино
Словения
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
6 раз 100%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сан-Марино
Словения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа H
Группа H
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:4 Словения
Исход игры
Сан-Марино
1.6% (2)
Ничья
1.6% (2)
Словения
96.9% (124)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
13.33% (16)
Нет
86.67% (104)
Популярный счёт
0:2 Словения
43% (55)
0:3 Словения
21.1% (27)
1:2 Словения
8.6% (11)
0:4 Словения
8.6% (11)
0:1 Словения
4.7% (6)
0:5 Словения
3.1% (4)
1:3 Словения
2.3% (3)
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