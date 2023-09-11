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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Армения
FIFA #90
 
Позже
Хорватия
FIFA #6
Прогнозы 184
Армения 19% (35)
X 10.9% (20)
Хорватия 70.1% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Хорватия
8.40
5.20
8.55
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чанчаревич
Огньен
18
Арутюнян
Георгий
2
Чалышир
Андре
5
Мкртчян
Степа
21
Тикнизян
Наир
6
Иву
Угучукву
20
Дашян
Артак
23
Бичахчян
Ваан
17
Ранос
Грант-Леон
8
Сперцян
Эдуард
10
Селараян
Лукас
1
Ливакович
Доминик
2
Станишич
Йосип
6
Шутало
Йосип
4
Гвардиол
Йошко
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
16
Иванушец
Лука
9
Крамарич
Андрей
17
Петкович
Бруно
14
Перишич
Иван
Армения
4-2-3-1
Хорватия
4-3-3

История личных встреч

Армения
Хорватия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 2 0.5
Ранос Грант-Леон 2 0.5
Дашян Артак 1 0.25
Тикнизян Наир 1 0.25
Барсегян Тигран 1 (1) 0.25
Сперцян Эдуард 0 0
Иву Угучукву 0 0
Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 2 0.67
Крамарич Андрей 2 0.67
Ковачич Матео 2 0.67
Пашалич Марио 1 0.33
Иванушец Лука 1 0.33
Перишич Иван 0 0
Баришич Борна 0 0

Карточки

Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 3 0
Чанчаревич Огньен 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Мкртчян Сергей 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ливакович Доминик 1 0
Юранович Йосип 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Результаты матчей

Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Армения
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2
Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2
Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1

Результаты матчей

Армения
Хорватия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Армения
Хорватия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Хорватия
 Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Армения
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Уэльс
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
5.
Латвия
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Армения
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Латвия
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Армения
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Хорватия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Уэльс
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в отборочном матче Евро-2024 сыграют сборные Армении и Хорватии. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2023, осталось 23 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 184
Армения 19% (35)
X 10.9% (20)
Хорватия 70.1% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Хорватия
8.40
5.20
8.55
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Армения - Хорватия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Армения - Хорватия

Исход игры
Армения
19.9% (38)
Ничья
10.5% (20)
Хорватия
69.6% (133)
Тотал 2.5
Больше
65.57% (80)
Меньше
34.43% (42)
Обе команды забьют
Да
68.85% (84)
Нет
31.15% (38)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
30.9% (59)
0:2 Хорватия
12% (23)
0:1 Хорватия
6.3% (12)
1:3 Хорватия
4.2% (8)
1:1 Ничья
3.7% (7)
2:1 Армения
2.1% (4)
2:2 Ничья
1.6% (3)
0:3 Хорватия
1.6% (3)
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