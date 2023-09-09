Тур: 6. Стадион: Республиканский стадион.
История личных встреч
Армения
Хорватия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|2
|0.5
|Ранос Грант-Леон
|2
|0.5
|Дашян Артак
|1
|0.25
|Тикнизян Наир
|1
|0.25
|Барсегян Тигран
|1 (1)
|0.25
|Сперцян Эдуард
|0
|0
|Иву Угучукву
|0
|0
Хорватия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|2
|0.67
|Крамарич Андрей
|2
|0.67
|Ковачич Матео
|2
|0.67
|Пашалич Марио
|1
|0.33
|Иванушец Лука
|1
|0.33
|Перишич Иван
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
Карточки
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|3
|0
|Чанчаревич Огньен
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Мкртчян Сергей
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Хорватия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ливакович Доминик
|1
|0
|Юранович Йосип
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Результаты матчей
Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хорватия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хорватия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Армения
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Хорватия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Турция - Армения 1:1 Армения - Латвия 2:1 Уэльс - Армения 2:4 Армения - Кипр 2:2
Армения - Турция 1:2 Албания - Армения 2:0 Косово - Армения 2:2 Ирландия - Армения 3:2 Армения - Украина 0:5 Армения - Шотландия 1:4 Украина - Армения 3:0 Шотландия - Армения 2:0 Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1
Хорватия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хорватия - Латвия 5:0 Хорватия - Испания 0:0 Нидерланды - Хорватия 2:4 Турция - Хорватия 0:2
Хорватия - Уэльс 1:1 Хорватия - Марокко 2:1 Аргентина - Хорватия 3:0 Хорватия - Бразилия 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Хорватия - Бельгия 0:0 Хорватия - Канада 4:1 Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1 Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1
Результаты матчей
Армения
Хорватия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Армения
Хорватия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
12
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
|Турция
|Демирал Мерих
|3
Прогнозы на матч Армения - Хорватия
Исход игры
Армения
5.8% (3)
Ничья
7.7% (4)
Хорватия
86.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (31)
Меньше
36.73% (18)
Обе команды забьют
Да
65.31% (32)
Нет
34.69% (17)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
42.3% (22)
0:2 Хорватия
21.2% (11)
0:1 Хорватия
7.7% (4)
1:1 Ничья
5.8% (3)
1:3 Хорватия
5.8% (3)
0:3 Хорватия
3.8% (2)
2:1 Армения
3.8% (2)
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