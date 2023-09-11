Андерсон на левом фланге обороны здорово поставил спину Газибеговичу, не позволив ему добраться до мяча и вынудив сфолить.

Демирович попрессинговал голкипера, который отыграл на Палссона, а тот под давлением также не сумел подальше мяч вынести.

Длиннющая диагональ в исполнении Крунича к правому краю атаки на Газибеговича, который не может там успеть к этой сильной передаче, удар от ворот.

Да, поактивнее играют боснийцы после перерыва, в том числе и прессингуя на чужой половине. Мало что получается у исландцев.

Неудачный выход из обороны получается у исландцев слева после ввода мяча из-за боковой, ещё один аут, но теперь уже в пользу гостей.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. По статистике небольшое преимущество у боснийцев, хотя визуально сборная Исландии в атаке была поинтереснее. Впрочем, возможно так кажется просто потому что балканская команда чуть больше всё-таки от соперника сегодня играет. Так или иначе, единственный момент, который можно назвать опасным, под занавес первой половины встречи создали как раз "жёлто-синие". Посмотрим, сможет ли после перерыва кто-то вырвать победу в этой равной игре.

44' Едва не забили боснийцы после захода в штрафную слева, успел Херманнссон на линии вратарской заблокировать удар Демировича с нескольких метров.

43' Дедич выполнил подачу от левого углового флажка, Джеко в штрафной немного до мяча не добрался.

42' Колашинац прострелил слева, а Тахирович после выноса пробил с подбора. Заблокировал удар Траустасон.