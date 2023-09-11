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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Исландия
FIFA #67
0:0
Второй тайм: 59'
Босния и Герцеговина
FIFA #62
0'
30' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис

Ход матча

30'
 
Хаджикадунич Деннис

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 133
Исландия 24.8% (33)
X 52.6% (70)
Босния и Герцеговина 22.6% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Босния и Герцеговина
3.95
3.30
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рунарссон
Рунар
2
Сампстед
Альфонс
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Палссон
Виктор
14
Финнссон
Кольбейн
7
Гудмундссон
Йоханн
21
Траустасон
Арнор
15
Виллюмссон
Виллюм
16
Андерсон
Микаэль
20
Оскарссон
Орри
10
Харальдссон
Хакон-Арнар
12
Шехич
Ибрагим
3
Хаджикадунич
Деннис
2
Миличевич
Хрвое
5
Колашинац
Сеад
21
Дедич
Амар
8
Крунич
Раде
20
Тахирович
Бенджамин
18
Хаджиахметович
Амир
4
Газибегович
Юсуф
11
Джеко
Эдин
23
Демирович
Эрмедин
Исландия
4-4-2
Босния и Герцеговина
3-5-2

История личных встреч

Исландия
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.5
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0.33
Гудьонсен Андри 1 0.17
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.17
Финнбогасон Альфред 1 (1) 0.17
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.17
Торстейнссон Йон 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.33
Джеко Эдин 1 0.17
Дедич Амар 1 0.17
Билбия Неманья 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Крунич Раде 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Дедич Амар 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Босния и Герцеговина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
4
Исландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Босния и Герцеговина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0

Результаты матчей

Исландия
Босния и Герцеговина

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Исландия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 6 6 0 0 19 - 0 18
2.
Словакия
 3:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
Люксембург
 0:4 Заявка 6 3 1 2 7 - 11 10
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
5.
Исландия
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 9 4
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 6 0 0 6 1 - 19 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Словакия
 3:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 0:4 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 3:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 0:4 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Исландия
 0:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Финнссон дождался передачи на левом краю атаки и забросил в штрафную, где легко забрал мяч Шехич.
  • 58'
    Да, поактивнее играют боснийцы после перерыва, в том числе и прессингуя на чужой половине. Мало что получается у исландцев.
  • 56'
    Длиннющая диагональ в исполнении Крунича к правому краю атаки на Газибеговича, который не может там успеть к этой сильной передаче, удар от ворот.
  • 55'
    Демирович попрессинговал голкипера, который отыграл на Палссона, а тот под давлением также не сумел подальше мяч вынести.
  • 53'
    Заброс к линии штрафной исландцев, там уверенно снимают воздух защитники.
  • 51'
    Джеко оказывается в левом полуфланге и выполняет заброс примерно к линии вратарской, где спокойно забирает мяч Рунарссон.
  • Фол, нарушение
    49'
    Андерсон на левом фланге обороны здорово поставил спину Газибеговичу, не позволив ему добраться до мяча и вынудив сфолить.
  • 48'
    Неудачный выход из обороны получается у исландцев слева после ввода мяча из-за боковой, ещё один аут, но теперь уже в пользу гостей.
  • 47'
    Вторая же половина встречи начинается с владения боснийцев, в основном на чужой половине.
  • Второй тайм начался
    Стартовал второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. По статистике небольшое преимущество у боснийцев, хотя визуально сборная Исландии в атаке была поинтереснее. Впрочем, возможно так кажется просто потому что балканская команда чуть больше всё-таки от соперника сегодня играет. Так или иначе, единственный момент, который можно назвать опасным, под занавес первой половины встречи создали как раз "жёлто-синие". Посмотрим, сможет ли после перерыва кто-то вырвать победу в этой равной игре.
  • Опасный момент
    44'
    Едва не забили боснийцы после захода в штрафную слева, успел Херманнссон на линии вратарской заблокировать удар Демировича с нескольких метров.
  • Угловой
    43'
    Дедич выполнил подачу от левого углового флажка, Джеко в штрафной немного до мяча не добрался.
  • 42'
    Колашинац прострелил слева, а Тахирович после выноса пробил с подбора. Заблокировал удар Траустасон.
  • 41'
    Ещё один нюанс любопытный заключается в том, что иногда высоковато располагается линия обороны сборной Исландии, и позволяет это боснийцам закидывать мяч за спины защитникам. Пока что правда не приводило это к острым ситуациям. Наверное, всё-таки под контролем у скандинавов всё находится, выучка же здесь на высоком уровне. Но для исландского клубного футбола, например, как раз очень даже характерны такие вещи - там частенько не особо думают о тактике и обороне, стремясь играть исключительно в атаку.
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    • 39'
      Хаджикадунич справа забросил к дальнему краю штрафной на Дедича, который выполнил скидку головой, но исландцы вынесли.
    • Угловой
      37'
      Угловой сейчас заработали хозяева на левом фланге, и подал Гудмундссон на ближнюю штангу, где первым на мяче был Крунич. Разогнали боснийцы затем контратаку, которую остановил Харальдссон.
    • 36'
      В целом, приятный такой футбол в том смысле, что во многом он консервативный. Исландия даже побольше соперника комбинирует, но иной раз с удовольствием использует длинный пас. Боснийцы же много вешают и простреливают в штрафную, где крепкие скандинавы по большей части всё подчищают.
    • 34'
      Из глубины теперь Джеко организует атаку, выполнив заброс за спины защитникам, там не успевает никто из партнёров к мячу.
    • Офсайд
      33'
      Вновь Джеко смещается во фланг, откуда пробует обострить, но тут в офсайд залезает сейчас Эдин.
    • 31'
      Гудмундссон со стандарта вешает на дальнюю штангу в направлении Палссона, который чуть-чуть там не успевает к мячу, удар от ворот.
    • Желтая карточка
      30'
      Фолит теперь Хаджикадунич в нескольких метрах от своей штрафной на Андерсоне и получает жёлтую карточку.
    • 27'
      Хаджикадунич поддержал атаку справа и не лучшим образом забросил в штрафную, получилось прямо на ногу защитнику.
    • 25'
      Попытка хозяев продвинуться по левому краю, упускают там исландцы мяч за боковую.
    • Фол, нарушение
      23'
      Ведёт Джеко верховую борьбу на линии вратарской хозяев, и фиксирует судья фол со стороны форварда на Палссоне.
    • Угловой
      21'
      После розыгрыша углового накоротке пробил из-за пределов штрафной Газибегович в правый от кипера угол. В прыжке отразил Рунарссон на всякий случай, в последний уже только момент сообразив, что мимо шёл мяч.
    • 21'
      Сампстед снимает верх после высокой подачи справа и выносит головой за лицевую.
    • 19'
      Ещё один удар в исполнении Хаджиахметовича. Низом из опорной в правый от голкипера угол он бил, мимо створа.
    • 17'
      По большей части волнообразным таким образом проходит игра, по очереди команды организуют небольшие периоды преимущества, завладевая инициативой и проводя по несколько атак подряд. Хотя чуть активнее с мячом всё равно исландцы пока что.
    • 15'
      Джеко справа вырезал к линии штрафной на Хаджиахметовича, который неплохо пробил в касание, но мимо ближнего угла получилось.
    • 14'
      Вторым темпом из-за пределов штрафной нанёс Траустасон удар, принял его на себя Миличевич.
    • 13'
      А теперь опять длинный заброс в линию атаки исландцев, там уже за пределами штрафной действует Шехич, сыграв на опережение и ногой выбив мяч подальше.
    • 12'
      Другой крайний защитник хозяев - Финнссон - теперь подключается к атаке и тоже вырезает неточный кросс с фланга.
    • 10'
      Сампстед поддержал атаку на правом фланге, принял диагональную передачу и прострелил, но попал в соперника.
    • 9'
      +9 и холодный ветер - типичная погода для сентябрьского Рейкьявика, но визуально приятное впечатление оставляет картинка в плане условий. Заходящее солнце светит над стадионом.
    • 8'
      Харальдссон пытается пробиться в атаке к лицевой, в подкате успешно останавливают гости атаку сборной Исландии
    • 6'
      Херманнссон отрабатывает слева в обороне, остановив сольный рейд Джеко вдоль бровки.
    • Фол, нарушение
      5'
      Продолжается борьба за мяч на всех участках поля. Тахирович теперь подтолкнул Харальдссона.
    • Фол, нарушение
      4'
      Придержал Виллюмссон на правом краю атаки Миличевича, свисток в пользу боснийцев.
    • Офсайд
      3'
      Джеко прострелил с левого края штрафной, вырвавшись перед этим из-за спин двух защитников. Зафиксировали в этой ситуации офсайд у Эдина.
    • 2'
      Сильно отбиваются исландцы после попытки атаки балканской команды, в ноги Шехичу приходит мяч.
    • 1'
      Достаточно активно начинают хозяева, следует длинный заброс вперёд вдоль правой бровки, где на опережение успешно играют боснийцы.
    • Первый тайм начался
      Матч начался!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 47.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Исландия 0:0 Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Исландия
    24.8% (33)
    Ничья
    52.6% (70)
    Босния и Герцеговина
    22.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.65% (38)
    Меньше
    69.35% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    81.45% (101)
    Нет
    18.55% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.4% (63)
    1:2 Босния и Герцеговина
    13.5% (18)
    2:1 Исландия
    12.8% (17)
    1:0 Исландия
    6.8% (9)
    0:1 Босния и Герцеговина
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    2:0 Исландия
    2.3% (3)
    1:3 Босния и Герцеговина
    2.3% (3)
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