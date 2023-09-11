Тур: 6. Стадион: Лаугардалсвёллур.
0:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дедич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
-
16 Чивич ЭльдарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Налич АдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кодро КенанНападающий
-
19 Хамулич СаидНападающий
-
Главный тренер: Mehmed Kodro
История личных встреч
Исландия
Босния и Герцеговина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Исландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуннарссон Арон
|3 (1)
|0.5
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0.33
|Гудьонсен Андри
|1
|0.17
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.17
|Финнбогасон Альфред
|1 (1)
|0.17
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.17
|Торстейнссон Йон
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крунич Раде
|2
|0.33
|Джеко Эдин
|1
|0.17
|Дедич Амар
|1
|0.17
|Билбия Неманья
|0
|0
Карточки
Исландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Хёрдур
|2
|1
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Финнбогасон Альфред
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
Результаты матчей
Исландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Босния и Герцеговина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
4
Исландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Босния и Герцеговина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Исландия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0
Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0
Результаты матчей
Исландия
Босния и Герцеговина
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Исландия
Босния и Герцеговина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
14
14
14
14
14
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 0
|18
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|0:4 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|5.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 9
|4
|6.
|0:3 Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 19
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|0:4 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|6.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:4 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|6.
|0:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Исландия 0:0 Босния и Герцеговина
Исход игры
Исландия
24.8% (33)
Ничья
52.6% (70)
Босния и Герцеговина
22.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
30.65% (38)
Меньше
69.35% (86)
Обе команды забьют
Да
81.45% (101)
Нет
18.55% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (63)
1:2 Босния и Герцеговина
13.5% (18)
2:1 Исландия
12.8% (17)
1:0 Исландия
6.8% (9)
0:1 Босния и Герцеговина
3.8% (5)
0:0 Ничья
3% (4)
2:0 Исландия
2.3% (3)
1:3 Босния и Герцеговина
2.3% (3)
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