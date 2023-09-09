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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Исландия
FIFA #67
 
Позже
Босния и Герцеговина
FIFA #62
Прогнозы 48
Исландия 35.4% (17)
X 47.9% (23)
Босния и Герцеговина 16.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Босния и Герцеговина
2.85
3.25
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Исландия
Босния и Герцеговина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуннарссон Арон 3 (1) 0.6
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0.4
Гудьонсен Андри 1 0.2
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.2
Финнбогасон Альфред 1 (1) 0.2
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.2
Торстейнссон Йон 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крунич Раде 2 0.4
Джеко Эдин 1 0.2
Дедич Амар 1 0.2
Билбия Неманья 0 0

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Хёрдур 2 1
Виллюмссон Виллюм 1 1
Финнбогасон Альфред 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Гудмундссон Йоханн 1 0
Палссон Виктор 1 0
Гудмундссон Альберт 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахирович Бенджамин 2 0
Джеко Эдин 1 0
Пьянич Миралем 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Крунич Раде 1 0
Дедич Амар 1 0

Результаты матчей

Исландия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Босния и Герцеговина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Исландия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Босния и Герцеговина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
4
Исландия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Босния и Герцеговина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Албания - Исландия 1:1 Исландия - Венесуэла 1:0 Исландия - Израиль 2:2 Сан-Марино - Исландия 0:1 Исландия - Албания 1:1 Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5 Исландия - Уганда 1:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0
Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1

Результаты матчей

Исландия
Босния и Герцеговина

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
7
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Исландия
Босния и Герцеговина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
3.
Люксембург
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
5.
Исландия
 Заявка 5 1 0 4 9 - 9 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 16 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Словакия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
5.
Исландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Турция Демирал Мерих 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Исландия 35.4% (17)
    X 47.9% (23)
    Босния и Герцеговина 16.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    2.85
    3.25
    2.80
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    Прогнозы на матч Исландия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Исландия
    35.4% (17)
    Ничья
    47.9% (23)
    Босния и Герцеговина
    16.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.91% (11)
    Меньше
    76.09% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (21)
    1:0 Исландия
    14.6% (7)
    2:1 Исландия
    12.5% (6)
    1:2 Босния и Герцеговина
    10.4% (5)
    0:2 Босния и Герцеговина
    4.2% (2)
    2:0 Исландия
    4.2% (2)
    0:0 Ничья
    4.2% (2)
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