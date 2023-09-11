Тур: 6. Стадион: Сконто.
Ход матча
27'
29'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
12
Озолс
Роберт
15
Ампаду
Этан
10
Ремзи
Аарон
- Основной состав
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ильин КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Регжа МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
-
18 Кабанго БенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Каллен ЛиэмПолузащитник
-
22 Шихан ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
19 Брэдшоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пейдж Роберт
История личных встреч
Латвия
Уэльс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савалниекс Робертс
|1
|0.2
|Эмсис Эдуард
|1
|0.2
|Кристерс Тоберс
|1
|0.2
|Гутковский Владислав
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мур Киффер
|1
|0.2
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.2
|Уилсон Гарри
|1
|0.2
|Бродхед Нейтан
|1
|0.2
|Ремзи Аарон
|1 (1)
|0.2
|Мефам Крис
|0
|0
|Джонсон Бреннан
|0
|0
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|1
|1
|Кристерс Тоберс
|2
|0
|Зюзин Артур
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Дубра Каспар
|1
|0
|Ошс Марцис
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|Савельевс Алексейс
|1
|0
|Яунземс Алвис
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мур Киффер
|0
|1
|Моррелл Джозефф
|0
|1
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Результаты матчей
Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Латвия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
0
1
Латвия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Уэльс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0
Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0
Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1
Результаты матчей
Латвия
Уэльс
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Латвия
Уэльс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Латвия 0:1 Уэльс
Исход игры
Латвия
5.2% (7)
Ничья
14.2% (19)
Уэльс
80.6% (108)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
53.23% (66)
Нет
46.77% (58)
Популярный счёт
1:2 Уэльс
33.6% (45)
0:1 Уэльс
25.4% (34)
0:2 Уэльс
13.4% (18)
1:1 Ничья
9.7% (13)
0:0 Ничья
3% (4)
2:1 Латвия
2.2% (3)
2:3 Уэльс
1.5% (2)
1:3 Уэльс
1.5% (2)
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