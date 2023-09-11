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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Латвия
FIFA #134
0:1
Второй тайм: 56'
Уэльс
FIFA #35
0'
27' Желтая карточка
Дубра Каспар
0:1
29' Пенальти
Ремзи Аарон

Ход матча

27'
Дубра Каспар
 
29'
0:1
Ремзи Аарон
49'
 
Брукс Дэвид
Ремзи Аарон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 134
Латвия 5.2% (7)
X 14.2% (19)
Уэльс 80.6% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Уэльс
7.40
9.50
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
4
Дубра
Каспар
5
Черномордийс
Антонийс
14
Цыганик
Андрей
8
Эмсис
Эдуард
6
Кристерс
Тоберс
16
Яунземс
Алвис
19
Кроллис
Раймондс
10
Икауниекс
Янис
20
Робертс
Улдрикис
12
Уорд
Дэнни
II
4
Дэвис
Бен
5
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
15
Ампаду
Этан
14
Робертс
Коннор
II
17
Джеймс
Джордан
8
Уилсон
Гарри
3
Уильямс
Неко
10
Ремзи
Аарон
9
Джонсон
Бреннан
Латвия
4-2-3-1
Уэльс
4-4-2

История личных встреч

Латвия
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.2
Эмсис Эдуард 1 0.2
Кристерс Тоберс 1 0.2
Гутковский Владислав 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мур Киффер 1 0.2
Джеймс Дэниэл 1 0.2
Уилсон Гарри 1 0.2
Бродхед Нейтан 1 0.2
Ремзи Аарон 1 (1) 0.2
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 1 1
Кристерс Тоберс 2 0
Зюзин Артур 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Дубра Каспар 1 0
Ошс Марцис 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Яунземс Алвис 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мур Киффер 0 1
Моррелл Джозефф 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Мефам Крис 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Латвия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Уэльс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
1
Латвия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Уэльс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0
Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0
Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1

Результаты матчей

Латвия
Уэльс

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Латвия
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Турция
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Армения
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4.
Уэльс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
5.
Латвия
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 12 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Уэльс
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
5.
Латвия
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Армения
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Уэльс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Латвия
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Ремзи Аарон уходит с поля. Брукс Дэвид выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Г О О О О Л - Ремзи Аарон из команды Уэльс забивает с точки!
  • 27'
    Дубра Каспар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 134
Латвия 5.2% (7)
X 14.2% (19)
Уэльс 80.6% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Уэльс
7.40
9.50
7.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Латвия 0:1 Уэльс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Латвия 0:1 Уэльс

Исход игры
Латвия
5.2% (7)
Ничья
14.2% (19)
Уэльс
80.6% (108)
Тотал 2.5
Больше
43.55% (54)
Меньше
56.45% (70)
Обе команды забьют
Да
53.23% (66)
Нет
46.77% (58)
Популярный счёт
1:2 Уэльс
33.6% (45)
0:1 Уэльс
25.4% (34)
0:2 Уэльс
13.4% (18)
1:1 Ничья
9.7% (13)
0:0 Ничья
3% (4)
2:1 Латвия
2.2% (3)
2:3 Уэльс
1.5% (2)
1:3 Уэльс
1.5% (2)
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