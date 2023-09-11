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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Латвия
FIFA #134
0:2
Конец матча
Уэльс
FIFA #35
0'
27' Желтая карточка
Дубра Каспар
0:1
29' Пенальти
Ремзи Аарон
59' Желтая карточка
Савалниекс Робертс
64' Желтая карточка
Икауниекс Янис
78' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
90' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
90' Желтая карточка
Мефам Крис
0:2
90' Гол
Брукс Дэвид
90' Желтая карточка
Цыганик Андрей
90'+9

Ход матча

27'
Дубра Каспар
 
29'
0:1
Ремзи Аарон
49'
 
Брукс Дэвид
Ремзи Аарон
59'
Савалниекс Робертс
 
64'
Икауниекс Янис
 
78'
Эмсис Эдуард
 
86'
Регжа Марко
Робертс Улдрикис
 
86'
Дашкевич Эдуард
Яунземс Алвис
 
87'
 
Брэдшоу Том
Джонсон Бреннан
90'
Кристерс Тоберс
 
90'
 
Мефам Крис
90'
0:2
Брукс Дэвид
(Уилсон Гарри)
90'
Цыганик Андрей
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Латвия 5.2% (7)
X 14.2% (19)
Уэльс 80.6% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Озолс
Роберт
11
Савалниекс
Робертс
4
Дубра
Каспар
5
Черномордийс
Антонийс
14
Цыганик
Андрей
8
Эмсис
Эдуард
6
Кристерс
Тоберс
16
Яунземс
Алвис
19
Кроллис
Раймондс
10
Икауниекс
Янис
20
Робертс
Улдрикис
12
Уорд
Дэнни
II
4
Дэвис
Бен
5
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
15
Ампаду
Этан
14
Робертс
Коннор
II
17
Джеймс
Джордан
8
Уилсон
Гарри
3
Уильямс
Неко
10
Ремзи
Аарон
9
Джонсон
Бреннан
Латвия
4-2-3-1
Уэльс
4-4-2

История личных встреч

Латвия
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савалниекс Робертс 1 0.2
Эмсис Эдуард 1 0.2
Кристерс Тоберс 1 0.2
Гутковский Владислав 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Гарри 1 0.2
Мур Киффер 1 0.2
Джеймс Дэниэл 1 0.2
Брукс Дэвид 1 0.2
Бродхед Нейтан 1 0.2
Ремзи Аарон 1 (1) 0.2
Мефам Крис 0 0
Джонсон Бреннан 0 0

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 2 1
Кристерс Тоберс 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Зюзин Артур 1 0
Савалниекс Робертс 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Дубра Каспар 1 0
Ошс Марцис 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Черномордийс Антонийс 1 0
Савельевс Алексейс 1 0
Яунземс Алвис 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 2 0
Мур Киффер 0 1
Моррелл Джозефф 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Ампаду Этан 1 0
Уильямс Неко 1 0

Результаты матчей

Латвия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Латвия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Уэльс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

0
1
Латвия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Уэльс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хорватия - Латвия 5:0 Армения - Латвия 2:1 Латвия - Турция 2:3 Уэльс - Латвия 1:0
Ирландия - Латвия 3:2 Латвия - Исландия 1:1 Латвия - Эстония 1:1 Андорра - Латвия 1:1 Латвия - Молдова 1:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Молдова - Латвия 2:4 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3 Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Нидерланды 0:1 Черногория - Латвия 0:0
Уэльс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0
Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Нидерланды 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1

Результаты матчей

Латвия
Уэльс

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Латвия
Уэльс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
2.
Турция
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Армения
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
4.
Уэльс
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Латвия
 Заявка 5 0 0 5 3 - 13 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Турция
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Уэльс
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Армения
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
5.
Латвия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хорватия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Турция
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Армения
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Уэльс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Латвия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список
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    Прогнозы 134
    Латвия 5.2% (7)
    X 14.2% (19)
    Уэльс 80.6% (108)
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    Где смотреть матч Латвия 0:2 Уэльс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Латвия 0:2 Уэльс

    Исход игры
    Латвия
    5.2% (7)
    Ничья
    14.2% (19)
    Уэльс
    80.6% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.55% (54)
    Меньше
    56.45% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    53.23% (66)
    Нет
    46.77% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Уэльс
    33.6% (45)
    0:1 Уэльс
    25.4% (34)
    0:2 Уэльс
    13.4% (18)
    1:1 Ничья
    9.7% (13)
    0:0 Ничья
    3% (4)
    2:1 Латвия
    2.2% (3)
    2:3 Уэльс
    1.5% (2)
    1:3 Уэльс
    1.5% (2)
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