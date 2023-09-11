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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Португалия
FIFA #9
4:0
Второй тайм: 53'
Люксембург
FIFA #89

Ход матча

12'
Инасиу Гонсалу
(Фернандеш Бруну)
1:0
18'
Рамуш Гонсалу
(Силва Бернарду)
2:0
34'
Рамуш Гонсалу
(Леау Рафаэл)
3:0
45'
Инасиу Гонсалу
(Фернандеш Бруну)
4:0
46'
 
Герсон Ларс
Бонерт Флориан
46'
 
Карлсон Дирк
Курчи Алессио
46'
 
Тилль Себастьян
Рупиль Тимоте

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 143
Португалия 97.9% (140)
X 0.7% (1)
Люксембург 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Люксембург
1.12
9.70
99.20
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
2
Семеду
Нелсон
4
Диаш
Рубен
14
Инасиу
Гонсалу
19
Далот
Диогу
8
Фернандеш
Бруну
13
Данилу
Перейра
10
Силва
Бернарду
21
Жота
Диогу
9
Рамуш
Гонсалу
17
Леау
Рафаэл
1
Морис
Антони
18
Жанс
Лоран
2
Шано
Максим
3
Махмутович
Энес
4
Бонерт
Флориан
17
Пинту
Мика
6
Боргес
Санчес
Ивандро
20
Рупиль
Тимоте
16
Баррейро
Леандро
10
Синани
Данел
5
Курчи
Алессио
Португалия
4-3-3
Люксембург
5-4-1

История личных встреч

Португалия
Люксембург

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:6
ОМЧ2Е
5:0
ОМЧ2Е
1:3
Е2
0:2
Е2
3:0
ТМС
0:2
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:2
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 5 (1) 0.83
Фернандеш Бруну 3 0.5
Силва Бернарду 3 0.5
Инасиу Гонсалу 2 0.33
Рамуш Гонсалу 2 0.33
Леау Рафаэл 1 0.17
Отавио Эдмилсон 1 0.17
Канселу Жоау 1 0.17
Фелиш Жоау 1 0.17
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.5
Боргес Санчес Ивандро 2 0.33
Родригес Жерсон 1 0.17
Шано Максим 1 (1) 0.17
Баррейро Леандро 0 0
Курчи Алессио 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Далот Диогу 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 0
Жанс Лоран 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Герсон Ларс 1 0
Морис Антони 1 0
Шано Максим 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Махмутович Энес 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
5
Португалия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Люксембург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2
Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1
Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1

Результаты матчей

Португалия
Люксембург

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Португалия
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 6 6 0 0 19 - 0 18
2.
Словакия
 3:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
Люксембург
 0:4 Заявка 6 3 1 2 7 - 11 10
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
5.
Исландия
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 9 4
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 6 0 0 6 1 - 19 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Словакия
 3:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 0:4 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 3:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 0:4 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Исландия
 0:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    53'
    Штрафной удар заработал Инасиу на чужой половине поля. Синани сбил соперника.
  • 52'
    Леау подхватил мяч на левой бровке, подключил к атаке Жоту, но того жестко встретил соперник. Потеряли мяч португальцы.
  • 51'
    Заброс по правому флангу последовал у люксембуржцев, но мяч был перехвачен португальским игроком и не долетел до Боргеса 
  • 49'
    Гости отобрали мяч на чужой половине поле, Боргес попытался обыграть соперника, прокинув мяч мимо него, но португальский защитник разгадал задумку Боргеса. 
  • Замена
    48'
    Тройная замена в составе сборной Люксембурга: вместо Курчи, Рупиля и Бонерта на поле вышли Герсон, Карлсон и Тилль.
  • Второй тайм начался
    47'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • 2 гола - дубль!
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! ИНАСИУ!!! Еще один дубль у португальцев! Никто не мешал Фернандешу сделать точную передачу в штрафную Люксембурга, где Инасиу совершенно один стоял на линии вратарской. Ему оставалось только кивнуть головой и отправить мяч в сетку, что и сделал защитник хозяев поля.
  • 45'
    Леау красиво усадил на газон защитника, затем аккуратно навесил на дальнюю штангу, где Семеду скинул в центр вратарской, но Морис забрал мяч. 
  • 45'
    Защитник Люксембурга подсунул мяч Морису, который не сумел под него подстроиться. "Круглый" соскочил с ноги вратаря и улетел за боковую.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТ! Фернандеш переиграл защитника внутри чужой штрафной площади и с острого угла пробил по воротам Люксембурга, но мяч прошел вдоль линии ворот Мориса.
  • Фол, нарушение
    43'
    Не получилась подача у португальцев. Гости попытались убежать в контратаку, но здесь уже Леау сбил соперника
  • Фол, нарушение
    42'
    Рамуш заработал фол на чужой половине поля. Далеко до ворот, но подать в штрафную вполне реально. 
  • 41'
    Леау прострелил в центр штрафной Люксембурга, но в этот раз передача оказалась неточной. 
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    • 40'
      Возобновилась игра. Морис остался на поле, но запасной вратарь сборной Люксембурга Ральф Щон отправился разминаться. 
    • Травма, повреждение
      38'
      Травму получает Морис. Рамуш наступил на ногу голкиперу сборной Люксембурга.
    • Штанга
      37'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Жота отобрал мяч у чужой штрафной и сразу же мощно пробил по воротам, голкипер уже ничем бы не смог помочь своей команде, но "круглый" угодил в перекладину! 
    • 36'
      3 - 0. Такова статистика угловых в пользу португальцев. 
    • 2 гола - дубль!
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! РАМУШ!!! Дубль оформляет Гонсалу! Леау протащил мяч по левой бровке, аккуратно покатил на Рамуша, который отлично развернулся в чужой штрафной, переиграл защитника и без особого труда отправил мяч в ближний угол!
    • 33'
      Рубен Диаш оказался на ударной позиции, но не смог попасть по воротам сборной Люксембурга.
    • 32'
      У Португалии пока стопроцентная результативность. 2 удара в створ ворот - 2 гола.Гости пока не смогли напрячь Кошту. 
    • 31'
      Силва ножницами решил пробить после подачу Семеду, но не попал в створ ворот.
    • 30'
      Жота протащил мяч почти до штрафной сборной Люксембурга и мощно зарядил в сторону ворот, но мяч пролетел намного выше.
    • 29'
      Леау набрал неплохую скорость на левому краю, но защитник гостей смог выбить у него мяч в подкате. Однако "круглый" отскочил к Рамушу, который не смог найти интересное продолжение атаки.
    • 28'
      От ворот пасом решили разыграть мяч люксембуржцы, но сразу же его выбили под прессингом португальцев.
    • Травма, повреждение
      26'
      Небольшая пауза в игре. Оказывают помощь пострадавшему Синани. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Жота нарушил правила на Синани, врезавшись в ногу соперника. 
    • 24'
      Фернандеш навесил в район одиннадцатиметровой отметки сборной Люксембурга,но никто из португальцев до мяча не добрался. 
    • 23'
      Медленно перекатывают мяч португальцы в районе центрального круга. Команду Мартинеса полностью все устраивает, поэтому торопиться некуда. 
    • 21'
      Заброс из глубины поля выполнил игрок сборной Люксембурга, но мяч прилетел точно в руки Коште. 
    • 20'
      Контролируют мяч португальцы на чужой половине поля, периодически пытаясь вскрыть оборону люксембуржцев. 
    • 19'
      Первый тайм близок к экватору. За это время лишь однажды гости смогли дойти до чужой штрафной. 
    • 18'
      Уверенно себя чувствуют португальцы на своей половине поля, несмотря на плотную оборону гостей. 
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! РАМУШ!!! Фернандеш отобрал мяч у защитника вблизи чужой штрафной, отдал на Силву, который вывел на ударную позицию Рамуша. Форварда никто не встречал, ему оставалось только расстрелять ворота Мориса!
    • 15'
      Последовала подача во вратарскую сборной Люксембурга, но в этот защитники гостевой команды сыграли надежно, выбив "сферу" подальше от своих ворот.
    • Фол, нарушение
      14'
      Синани придержал соперника. Арбитр зафиксировал нарушение правил.
    • 13'
      Семеду и Силва отыграли у бравой бровки, но дальнейшая передача на Фернандеша оказалась неточной. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ИНАСИУ!!! Фернандеш красиво закрутил мяч внешней стороной стопы в штрафную сборной Люксембурга, где Инасиу перепрыгнул всех игроков гостей и отправил мяч в правый угол ворот. Голкипер даже не среагировал на удар. 
    • 11'
      Семеду и Фернандеш неплохо разыграли на правом фланге, после чего последовала передача в центр штрафной Люксембурга на Рамуша, но у форварда не получилось пробить по воротам. 
    • Угловой
      9'
      Угловой заработали португальцы. Рамуш попытался пробить после подачи с флажка, но не смог попасть в створ ворот. 
    • 8'
      Боргес накрутил на фланге двух игроков сборной Португалии, подключил к атаке Бонерта своей передачей, но тот не смог сделать точную подачу в штрафную соперника.
    • 7'
      На этот раз португальцы с другого фланга попробовали забросить в чужую штрафную, но мяч покинул пределы поля. 
    • 6'
      Стоит сказать о главной звезде сборной Португалии - Криштиану Роналду, который сегодня не попал в заявку своей команды. Форвард пропускает игру из-за перебора желтых карточек. 
    • 5'
      Практически такая же ситуация произошла минутой спустя - Леау слева подал в штрафную сборной Люксембурга, но вратарь соперника забрал мяч под свой контроль. 
    • 4'
      Леау забросил в штрафную люксембуржцев, но первым на мяче оказался голкипер гостей - Морис.
    • 3'
      Португальцы сразу берут мяч под свой контроль и пытаются раскачать оборону соперника.
    • 2'
      Гости разыграли мяч в центре поля. Сборная Португалии сегодня в традиционной красно-зеленой форме. Люксембург в белых футболках.
    • Первый тайм начался
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 4:0 Люксембург

    Исход игры
    Португалия
    97.9% (140)
    Ничья
    0.7% (1)
    Люксембург
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.61% (95)
    Меньше
    23.39% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    18.55% (23)
    Нет
    81.45% (101)
    Популярный счёт
    3:0 Португалия
    26.6% (38)
    2:0 Португалия
    17.5% (25)
    4:0 Португалия
    14% (20)
    3:1 Португалия
    9.1% (13)
    5:0 Португалия
    8.4% (12)
    2:1 Португалия
    3.5% (5)
    1:0 Португалия
    2.8% (4)
    2:3 Люксембург
    1.4% (2)
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