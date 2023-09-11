Тройная замена в составе сборной Люксембурга: вместо Курчи, Рупиля и Бонерта на поле вышли Герсон, Карлсон и Тилль.

Гости отобрали мяч на чужой половине поле, Боргес попытался обыграть соперника, прокинув мяч мимо него, но португальский защитник разгадал задумку Боргеса.

Заброс по правому флангу последовал у люксембуржцев, но мяч был перехвачен португальским игроком и не долетел до Боргеса

Леау подхватил мяч на левой бровке, подключил к атаке Жоту, но того жестко встретил соперник. Потеряли мяч португальцы.

Леау прострелил в центр штрафной Люксембурга, но в этот раз передача оказалась неточной.

Рамуш заработал фол на чужой половине поля. Далеко до ворот, но подать в штрафную вполне реально.

Не получилась подача у португальцев. Гости попытались убежать в контратаку, но здесь уже Леау сбил соперника

МОМЕНТ! Фернандеш переиграл защитника внутри чужой штрафной площади и с острого угла пробил по воротам Люксембурга, но мяч прошел вдоль линии ворот Мориса.

Четыре минуты добавил арбитр к первому тайму.

Защитник Люксембурга подсунул мяч Морису, который не сумел под него подстроиться. "Круглый" соскочил с ноги вратаря и улетел за боковую.

Леау красиво усадил на газон защитника, затем аккуратно навесил на дальнюю штангу, где Семеду скинул в центр вратарской, но Морис забрал мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:0!!! ИНАСИУ!!! Еще один дубль у португальцев! Никто не мешал Фернандешу сделать точную передачу в штрафную Люксембурга, где Инасиу совершенно один стоял на линии вратарской. Ему оставалось только кивнуть головой и отправить мяч в сетку, что и сделал защитник хозяев поля.

Леау набрал неплохую скорость на левому краю, но защитник гостей смог выбить у него мяч в подкате. Однако "круглый" отскочил к Рамушу, который не смог найти интересное продолжение атаки.

Жота протащил мяч почти до штрафной сборной Люксембурга и мощно зарядил в сторону ворот, но мяч пролетел намного выше.

Силва ножницами решил пробить после подачу Семеду, но не попал в створ ворот.

У Португалии пока стопроцентная результативность. 2 удара в створ ворот - 2 гола.Гости пока не смогли напрячь Кошту.

Рубен Диаш оказался на ударной позиции, но не смог попасть по воротам сборной Люксембурга.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! РАМУШ!!! Дубль оформляет Гонсалу! Леау протащил мяч по левой бровке, аккуратно покатил на Рамуша, который отлично развернулся в чужой штрафной, переиграл защитника и без особого труда отправил мяч в ближний угол!

ПЕРЕКЛАДИНА! Жота отобрал мяч у чужой штрафной и сразу же мощно пробил по воротам, голкипер уже ничем бы не смог помочь своей команде, но "круглый" угодил в перекладину!

Возобновилась игра. Морис остался на поле, но запасной вратарь сборной Люксембурга Ральф Щон отправился разминаться.

28' От ворот пасом решили разыграть мяч люксембуржцы, но сразу же его выбили под прессингом португальцев.

26' Небольшая пауза в игре. Оказывают помощь пострадавшему Синани.

25' Жота нарушил правила на Синани, врезавшись в ногу соперника.

24' Фернандеш навесил в район одиннадцатиметровой отметки сборной Люксембурга,но никто из португальцев до мяча не добрался.

23' Медленно перекатывают мяч португальцы в районе центрального круга. Команду Мартинеса полностью все устраивает, поэтому торопиться некуда.

21' Заброс из глубины поля выполнил игрок сборной Люксембурга, но мяч прилетел точно в руки Коште.

20' Контролируют мяч португальцы на чужой половине поля, периодически пытаясь вскрыть оборону люксембуржцев.

19' Первый тайм близок к экватору. За это время лишь однажды гости смогли дойти до чужой штрафной.

18' Уверенно себя чувствуют португальцы на своей половине поля, несмотря на плотную оборону гостей.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! РАМУШ!!! Фернандеш отобрал мяч у защитника вблизи чужой штрафной, отдал на Силву, который вывел на ударную позицию Рамуша. Форварда никто не встречал, ему оставалось только расстрелять ворота Мориса!

15' Последовала подача во вратарскую сборной Люксембурга, но в этот защитники гостевой команды сыграли надежно, выбив "сферу" подальше от своих ворот.

14' Синани придержал соперника. Арбитр зафиксировал нарушение правил.

13' Семеду и Силва отыграли у бравой бровки, но дальнейшая передача на Фернандеша оказалась неточной.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ИНАСИУ!!! Фернандеш красиво закрутил мяч внешней стороной стопы в штрафную сборной Люксембурга, где Инасиу перепрыгнул всех игроков гостей и отправил мяч в правый угол ворот. Голкипер даже не среагировал на удар.

11' Семеду и Фернандеш неплохо разыграли на правом фланге, после чего последовала передача в центр штрафной Люксембурга на Рамуша, но у форварда не получилось пробить по воротам.

9' Угловой заработали португальцы. Рамуш попытался пробить после подачи с флажка, но не смог попасть в створ ворот.

8' Боргес накрутил на фланге двух игроков сборной Португалии, подключил к атаке Бонерта своей передачей, но тот не смог сделать точную подачу в штрафную соперника.

7' На этот раз португальцы с другого фланга попробовали забросить в чужую штрафную, но мяч покинул пределы поля.

6' Стоит сказать о главной звезде сборной Португалии - Криштиану Роналду, который сегодня не попал в заявку своей команды. Форвард пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

5' Практически такая же ситуация произошла минутой спустя - Леау слева подал в штрафную сборной Люксембурга, но вратарь соперника забрал мяч под свой контроль.

4' Леау забросил в штрафную люксембуржцев, но первым на мяче оказался голкипер гостей - Морис.

3' Португальцы сразу берут мяч под свой контроль и пытаются раскачать оборону соперника.

2' Гости разыграли мяч в центре поля. Сборная Португалии сегодня в традиционной красно-зеленой форме. Люксембург в белых футболках.