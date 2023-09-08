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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Португалия
FIFA #9
 
Позже
Люксембург
FIFA #89
Прогнозы 46
Португалия 100% (46)
X 0% (0)
Люксембург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Люксембург
1.07
40.00
80.00
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История личных встреч

Португалия
Люксембург

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:6
ОМЧ2Е
5:0
ОМЧ2Е
1:3
Е2
0:2
Е2
3:0
ТМС
0:2
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
1:2
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 5 (1) 1
Фернандеш Бруну 3 0.6
Силва Бернарду 3 0.6
Леау Рафаэл 1 0.2
Отавио Эдмилсон 1 0.2
Канселу Жоау 1 0.2
Фелиш Жоау 1 0.2
Невеш Рубен 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Пальинья Жоау 0 0
Инасиу Гонсалу 0 0
Люксембург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синани Данел 3 0.6
Боргес Санчес Ивандро 2 0.4
Родригес Жерсон 1 0.2
Шано Максим 1 (1) 0.2
Баррейро Леандро 0 0
Курчи Алессио 0 0

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 3 0
Силва Бернарду 1 0
Данилу Перейра 1 0
Далот Диогу 1 0
Люксембург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 3 0
Жанс Лоран 2 0
Мартинс Марвин 2 0
Герсон Ларс 1 0
Морис Антони 1 0
Шано Максим 1 0
Бонерт Флориан 1 0
Махмутович Энес 1 0
Тиль Венсан 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
5
Португалия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Люксембург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2
Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1
Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1

Результаты матчей

Португалия
Люксембург

Точный счет

3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Португалия
Люксембург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 5 5 0 0 15 - 0 15
2.
Словакия
 Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
3.
Люксембург
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Босния и Герцеговина
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
5.
Исландия
 Заявка 5 1 0 4 9 - 9 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 5 0 0 5 1 - 16 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Словакия
 Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
5.
Исландия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (1)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Турция Демирал Мерих 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Португалия 100% (46)
    X 0% (0)
    Люксембург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Люксембург
    1.07
    40.00
    80.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Португалия - Люксембург онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Люксембург

    Исход игры
    Португалия
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Люксембург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.22% (37)
    Меньше
    17.78% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    11.11% (5)
    Нет
    88.89% (40)
    Популярный счёт
    3:0 Португалия
    37% (17)
    4:0 Португалия
    17.4% (8)
    2:0 Португалия
    17.4% (8)
    5:0 Португалия
    10.9% (5)
    3:1 Португалия
    6.5% (3)
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