Тур: 6. Стадион: Алгарве.
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История личных встреч
Португалия
Люксембург
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Португалия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|5 (1)
|1
|Фернандеш Бруну
|3
|0.6
|Силва Бернарду
|3
|0.6
|Леау Рафаэл
|1
|0.2
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.2
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|Фелиш Жоау
|1
|0.2
|Невеш Рубен
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Пальинья Жоау
|0
|0
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
Люксембург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синани Данел
|3
|0.6
|Боргес Санчес Ивандро
|2
|0.4
|Родригес Жерсон
|1
|0.2
|Шано Максим
|1 (1)
|0.2
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Курчи Алессио
|0
|0
Карточки
Португалия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
Люксембург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Жанс Лоран
|2
|0
|Мартинс Марвин
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Бонерт Флориан
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Результаты матчей
Португалия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люксембург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Португалия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Люксембург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
5
Португалия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Люксембург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
3
20%
2
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2
Люксембург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Люксембург - Исландия 3:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Люксембург - Мальта 0:1
Люксембург - Португалия 0:6 Словакия - Люксембург 0:0 Люксембург - Болгария 0:0 Люксембург - Венгрия 2:2 Люксембург - Литва 1:0 Турция - Люксембург 3:3 Люксембург - Фарерские острова 2:2 Люксембург - Турция 0:2 Фарерские острова - Люксембург 0:1 Литва - Люксембург 0:2 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3 Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1
Результаты матчей
Португалия
Люксембург
Точный счет
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:6
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Португалия
Люксембург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
23
14
14
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 0
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|5.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|9 - 9
|3
|6.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 16
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|6.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
|Турция
|Демирал Мерих
|3
Прогнозы на матч Португалия - Люксембург
Исход игры
Португалия
100% (46)
Ничья
0% (0)
Люксембург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
82.22% (37)
Меньше
17.78% (8)
Обе команды забьют
Да
11.11% (5)
Нет
88.89% (40)
Популярный счёт
3:0 Португалия
37% (17)
4:0 Португалия
17.4% (8)
2:0 Португалия
17.4% (8)
5:0 Португалия
10.9% (5)
3:1 Португалия
6.5% (3)
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