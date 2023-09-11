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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Словакия
FIFA #47
3:0
Второй тайм: 56'
Лихтенштейн
FIFA #200
0'
1:0
1' Гол
Ганцко Давид
2:0
3' Гол
Дуда Ондрей
3:0
6' Гол
Мак Роберт
28' Желтая карточка
Визер Сандро
45' Желтая карточка
Томич Михал

Ход матча

1'
Ганцко Давид
(Боженик Роберт)
1:0
3'
Дуда Ондрей
(Мак Роберт)
2:0
6'
Мак Роберт
(Бенеш Ласло)
3:0
28'
 
Визер Сандро
45'
Томич Михал
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 82 Владение мячом, % 18
Прогнозы 127
Словакия 97.6% (124)
X 0.8% (1)
Лихтенштейн 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Лихтенштейн
1.05
21.00
78.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
5
Томич
Михал
6
Дьомбер
Норберт
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
22
Лоботка
Станислав
11
Бенеш
Ласло
20
Мак
Роберт
9
Боженик
Роберт
17
Гараслин
Лукаш
1
Бюхель
Бенджамин
22
Бек
Никлас
4
Трабер
Ларс
6
Малин
Андреас
20
Вольфингер
Сандро
7
Люхингер
Зимон
10
Визер
Сандро
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
9
Саглам
Ферхат
11
Саланович
Деннис
Словакия
4-3-3
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Словакия
Лихтенштейн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 2 0.33
Ганцко Давид 1 0.17
Куцка Юрай 1 0.17
Дуда Ондрей 1 0.17
Вавро Денис 1 0.17
Гараслин Лукаш 1 0.17
Суслов Томаш 1 0.17
Гамшик Марек 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Бенеш Ласло 0 0
Боженик Роберт 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.17

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 1 0
Шранц Иван 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Томич Михал 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Малин Андреас 2 0
Люхингер Зимон 2 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0

Результаты матчей

Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Словакия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

3
0
Словакия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Лихтенштейн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
15
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0
Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Словакия
Лихтенштейн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Словакия
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 6 6 0 0 19 - 0 18
2.
Словакия
 3:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
Люксембург
 0:4 Заявка 6 3 1 2 7 - 11 10
4.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
5.
Исландия
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 9 4
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 6 0 0 6 1 - 19 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Словакия
 3:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 0:4 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 4:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 3:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 0:4 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Исландия
 0:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
6.
Лихтенштейн
 0:3 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Томич Михал получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Бенеш Ласло сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Мак Роберт бьет в цель!
  • 3'
    Мак Роберт сделал результативную передачу.
  • До матча
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Прогнозы 127
Словакия 97.6% (124)
X 0.8% (1)
Лихтенштейн 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Лихтенштейн
1.05
21.00
78.00
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Где смотреть матч Словакия 3:0 Лихтенштейн онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Словакия 3:0 Лихтенштейн

Исход игры
Словакия
97.6% (124)
Ничья
0.8% (1)
Лихтенштейн
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (68)
Меньше
45.16% (56)
Обе команды забьют
Да
12.9% (16)
Нет
87.1% (108)
Популярный счёт
2:0 Словакия
40.2% (51)
3:0 Словакия
30.7% (39)
4:0 Словакия
7.1% (9)
2:1 Словакия
5.5% (7)
3:1 Словакия
3.9% (5)
1:0 Словакия
3.1% (4)
5:0 Словакия
2.4% (3)
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