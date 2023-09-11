Тур: 6. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
3:0
Второй тайм: 56'
0'
1:0
1' ГолГанцко Давид
2:0
3' ГолДуда Ондрей
3:0
6' ГолМак Роберт
28' Желтая карточкаВизер Сандро
45' Желтая карточкаТомич Михал
Ход матча
1'
1:0
3'
2:0
6'
3:0
28'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
82 Владение мячом, % 18
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ганцко
Давид
11
Бенеш
Ласло
20
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
20 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
23 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Шранц ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бек НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хаас КолинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Фюнфштюк Конрад
История личных встреч
Словакия
Лихтенштейн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Роберт
|2
|0.33
|Ганцко Давид
|1
|0.17
|Куцка Юрай
|1
|0.17
|Дуда Ондрей
|1
|0.17
|Вавро Денис
|1
|0.17
|Гараслин Лукаш
|1
|0.17
|Суслов Томаш
|1
|0.17
|Гамшик Марек
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Полиевка Роберт
|0
|0
|Бенеш Ласло
|0
|0
|Боженик Роберт
|0
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольфингер Сандро
|1
|0.17
Карточки
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекарик Петер
|1
|0
|Шранц Иван
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Томич Михал
|1
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визер Сандро
|2
|0
|Малин Андреас
|2
|0
|Люхингер Зимон
|2
|0
|Зеле Арон
|1
|0
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|Бек Никлас
|1
|0
|Трабер Ларс
|1
|0
Результаты матчей
Словакия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Словакия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
3
0
Словакия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Лихтенштейн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
15
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0
Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0
Результаты матчей
Словакия
Лихтенштейн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Словакия
Лихтенштейн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 0
|18
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|3.
|0:4 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 11
|10
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|5.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 9
|4
|6.
|0:3 Заявка
|6
|0
|0
|6
|1 - 19
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|0:4 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|5.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|6.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:4 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|5.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|6.
|0:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Словакия 3:0 Лихтенштейн
Исход игры
Словакия
97.6% (124)
Ничья
0.8% (1)
Лихтенштейн
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (68)
Меньше
45.16% (56)
Обе команды забьют
Да
12.9% (16)
Нет
87.1% (108)
Популярный счёт
2:0 Словакия
40.2% (51)
3:0 Словакия
30.7% (39)
4:0 Словакия
7.1% (9)
2:1 Словакия
5.5% (7)
3:1 Словакия
3.9% (5)
1:0 Словакия
3.1% (4)
5:0 Словакия
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!