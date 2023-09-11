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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Словакия
FIFA #47
3:0
Конец матча
Лихтенштейн
FIFA #200
0'
1:0
1' Гол
Ганцко Давид
2:0
3' Гол
Дуда Ондрей
3:0
6' Гол
Мак Роберт
28' Желтая карточка
Визер Сандро
45' Желтая карточка
Томич Михал
78' Желтая карточка
Грошовски Патрик
87' Желтая карточка
Вернон де Марко
90'+7

Ход матча

1'
Ганцко Давид
(Боженик Роберт)
1:0
3'
Дуда Ондрей
(Мак Роберт)
2:0
6'
Мак Роберт
(Бенеш Ласло)
3:0
28'
 
Визер Сандро
45'
Томич Михал
 
63'
 
Нетцер Андрин
Саланович Деннис
63'
 
Майер Ливио
Вольфингер Сандро
69'
Пекарик Петер
Томич Михал
 
69'
Тупта Любомир
Мак Роберт
 
73'
 
Severin Schlegel
Саглам Ферхат
77'
Грошовски Патрик
Лоботка Станислав
 
77'
Беро Матуш
Дуда Ондрей
 
78'
Грошовски Патрик
 
86'
Вернон де Марко
Ганцко Давид
 
87'
Вернон де Марко
 
90'
 
Марксер Мартин
Малин Андреас
90'
 
Хаас Колин
Люхингер Зимон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Словакия 97.6% (124)
X 0.8% (1)
Лихтенштейн 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дубравка
Мартин
5
Томич
Михал
6
Дьомбер
Норберт
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
8
Дуда
Ондрей
22
Лоботка
Станислав
11
Бенеш
Ласло
20
Мак
Роберт
9
Боженик
Роберт
17
Гараслин
Лукаш
1
Бюхель
Бенджамин
22
Бек
Никлас
4
Трабер
Ларс
6
Малин
Андреас
20
Вольфингер
Сандро
7
Люхингер
Зимон
10
Визер
Сандро
8
Зеле
Арон
3
Гёппель
Максимилиан
9
Саглам
Ферхат
11
Саланович
Деннис
Словакия
4-3-3
Лихтенштейн
3-5-2

История личных встреч

Словакия
Лихтенштейн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2ОМ
0:1
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Роберт 2 0.33
Ганцко Давид 1 0.17
Куцка Юрай 1 0.17
Дуда Ондрей 1 0.17
Вавро Денис 1 0.17
Гараслин Лукаш 1 0.17
Суслов Томаш 1 0.17
Гамшик Марек 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Полиевка Роберт 0 0
Бенеш Ласло 0 0
Боженик Роберт 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольфингер Сандро 1 0.17

Карточки

Словакия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекарик Петер 1 0
Грошовски Патрик 1 0
Шранц Иван 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Вернон де Марко 1 0
Томич Михал 1 0
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визер Сандро 2 0
Малин Андреас 2 0
Люхингер Зимон 2 0
Зеле Арон 1 0
Вольфингер Фабио 1 0
Бек Никлас 1 0
Трабер Ларс 1 0

Результаты матчей

Словакия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Лихтенштейн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Словакия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лихтенштейн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

3
0
Словакия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Лихтенштейн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
4
80%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
2
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
2
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
18
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
2 Не пропускали 6
0
0%
6
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0
Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1 Беларусь - Словакия 0:1 Финляндия - Словакия 0:2 Норвегия - Словакия 2:0 Мальта - Словакия 0:6 Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 поражений
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Исландия 0:7
Португалия - Лихтенштейн 4:0 Гибралтар - Лихтенштейн 2:0 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Лихтенштейн - Латвия 0:2 Андорра - Лихтенштейн 2:1 Латвия - Лихтенштейн 1:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0

Результаты матчей

Словакия
Лихтенштейн

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Словакия
Лихтенштейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
3
3
1.5
1
5
2.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 6 6 0 0 24 - 0 18
2.
Словакия
 Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
3.
Люксембург
 Заявка 6 3 1 2 7 - 16 10
4.
Исландия
 Заявка 6 2 0 4 10 - 9 6
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
6.
Лихтенштейн
 Заявка 6 0 0 6 1 - 19 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 16 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
3.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Люксембург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
5.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
6.
Лихтенштейн
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Португалия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Словакия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Люксембург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 9 4
4.
Исландия
 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
5.
Босния и Герцеговина
 Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
6.
Лихтенштейн
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Весь список
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    Прогнозы 127
    Словакия 97.6% (124)
    X 0.8% (1)
    Лихтенштейн 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Словакия 3:0 Лихтенштейн

    Исход игры
    Словакия
    97.6% (124)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лихтенштейн
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.84% (68)
    Меньше
    45.16% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    12.9% (16)
    Нет
    87.1% (108)
    Популярный счёт
    2:0 Словакия
    40.2% (51)
    3:0 Словакия
    30.7% (39)
    4:0 Словакия
    7.1% (9)
    2:1 Словакия
    5.5% (7)
    3:1 Словакия
    3.9% (5)
    1:0 Словакия
    3.1% (4)
    5:0 Словакия
    2.4% (3)
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