Тур: 6. Стадион: Турбийон.
0'
22' Желтая карточкаФройлер Ремо
1:0
49' ГолИттен Седрик
68' Желтая карточкаВалес Эрик
69' Желтая карточкаГильен Жоэль
69' Желтая карточкаАканджи Мануэль
70' Желтая карточкаЗоммер Янн
2:0
84' ГолДжака Гранит
90' Желтая карточкаНдой Дан
3:0
90' ПенальтиШакири Джердан
90'+7
Ход матча
22'
49'
1:0
66'
68'
69'
69'
70'
84'
2:0
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
77 Владение мячом, % 23
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мвого
Ивон
17
Варгас
Рубен
10
Джака
Гранит
16
Иттен
Седрик
19
Гильен
Жоэль
17
Сервос
Жоан
23
Валес
Эрик
21
Гарсия
Марк
- Основной состав
-
12 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Варгас РубенЗащитник
- Полузащитник
-
10 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шёр ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Яшари АрдонПолузащитник
-
15 Соу ДжибрилПолузащитник
-
19 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Якин Мурат
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Гильен ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Валес ЭрикПолузащитник
-
21 Гарсия МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кольдо
История личных встреч
Швейцария
Андорра
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|5
|0.83
|Штеффен Ренато
|3
|0.5
|Джака Гранит
|2
|0.33
|Фройлер Ремо
|2
|0.33
|Варгас Рубен
|1
|0.17
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.17
|Видмер Сильван
|1
|0.17
|Иттен Седрик
|1
|0.17
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Закария Денис
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росас Альберт
|2
|0.33
|Виейра Марсио
|1
|0.17
|Сервос Жоан
|0
|0
|Алаведра Альберт
|0
|0
Карточки
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребес Марк
|2
|1
|Льовера Макс
|2
|0
|Гильен Жоэль
|2
|0
|Пуйоль Марк
|1
|0
|Валес Марк
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Валес Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
0
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Андорра
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90
Забито
8
1
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
16
3
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
2
13%
2
67%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
4
67%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0
Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1
Андорра
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0
Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0
Результаты матчей
Швейцария
Андорра
Точный счет
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Швейцария
Андорра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Швейцария 3:0 Андорра
Исход игры
Швейцария
100% (123)
Ничья
0% (0)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (91)
Меньше
23.53% (28)
Обе команды забьют
Да
8.4% (10)
Нет
91.6% (109)
Популярный счёт
3:0 Швейцария
42.3% (52)
2:0 Швейцария
21.1% (26)
4:0 Швейцария
14.6% (18)
5:0 Швейцария
7.3% (9)
3:1 Швейцария
4.1% (5)
2:1 Швейцария
2.4% (3)
6:0 Швейцария
1.6% (2)
1:0 Швейцария
1.6% (2)
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