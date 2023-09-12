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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Швейцария
FIFA #13
3:0
Конец матча
Андорра
FIFA #154
0'
22' Желтая карточка
Фройлер Ремо
1:0
49' Гол
Иттен Седрик
68' Желтая карточка
Валес Эрик
69' Желтая карточка
Гильен Жоэль
69' Желтая карточка
Аканджи Мануэль
70' Желтая карточка
Зоммер Янн
2:0
84' Гол
Джака Гранит
90' Желтая карточка
Ндой Дан
3:0
90' Пенальти
Шакири Джердан
90'+7

Ход матча

22'
Фройлер Ремо
 
23'
 
Фернандес Рикард
Лима Ильдефонс
49'
Иттен Седрик
(Джака Гранит)
1:0
66'
Ндой Дан
Амдуни Зеки
 
66'
Соу Джибрил
Фройлер Ремо
 
68'
 
Валес Эрик
69'
 
Гильен Жоэль
69'
Аканджи Мануэль
 
70'
Зоммер Янн
 
76'
 
Виейра Марсио
Валес Марк
76'
 
Алаез Жорди
Валес Эрик
81'
Окафор Ноа
Иттен Седрик
 
84'
Джака Гранит
(Ндой Дан)
2:0
88'
 
Бернат Виктор
Фернандес Рикард
89'
 
Фернандес Исан
Сервос Жоан
90'
Ндой Дан
 
90'
Шакири Джердан
3:0
90'
Бислими Уран
Варгас Рубен
 
90'
Эбишер Мишель
Шакири Джердан
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 77 Владение мячом, % 23
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Швейцария 100% (123)
X 0% (0)
Андорра 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Мвого
Ивон
4
Эльведи
Нико
5
Аканджи
Мануэль
13
Родригес
Рикардо
11
Штеффен
Ренато
17
Варгас
Рубен
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
16
Иттен
Седрик
7
Амдуни
Зеки
12
Альварес
Икер
19
Гильен
Жоэль
20
Алаведра
Альберт
5
Льовера
Макс
6
Лима
Ильдефонс
15
Сан-Никола
Мойсес
17
Сервос
Жоан
4
Ребес
Марк
23
Валес
Эрик
21
Гарсия
Марк
3
Валес
Марк
Швейцария
3-4-1-2
Андорра
5-4-1

История личных встреч

Швейцария
Андорра

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:2
ОМЧ2Е
3:0
ОМЧ2Е
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 5 0.83
Штеффен Ренато 3 0.5
Джака Гранит 2 0.33
Фройлер Ремо 2 0.33
Варгас Рубен 1 0.17
Шакири Джердан 1 (1) 0.17
Видмер Сильван 1 0.17
Иттен Седрик 1 0.17
Родригес Рикардо 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росас Альберт 2 0.33
Виейра Марсио 1 0.17
Сервос Жоан 0 0
Алаведра Альберт 0 0

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Зоммер Янн 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Ндой Дан 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребес Марк 2 1
Льовера Макс 2 0
Гильен Жоэль 2 0
Пуйоль Марк 1 0
Валес Марк 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Валес Эрик 1 0

Результаты матчей

Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Андорра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Андорра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
0
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Андорра
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
2
33%
76-90

Забито

8
1
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

16
3
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
2
13%
2
67%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
4
67%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2 Швейцария - Израиль 3:0
Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1
Андорра
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Андорра - Беларусь 0:0 Уэска - Андорра 0:1 Химнастик - Андорра 1:2 Вильярреал-2 - Андорра 3:0
Жирона - Андорра 2:2 Тулуза - Андорра 0:0 Израиль - Андорра 2:1 Андорра - Швейцария 1:2 Косово - Андорра 1:1 Андорра - Румыния 0:2 Андорра - Бадалона Футур 1:0 Гибралтар - Андорра 1:0 Андорра - Австрия 0:1 Андорра - Латвия 1:1 Лихтенштейн - Андорра 0:2 Уэска - Андорра 3:1 Барселона-2 - Андорра 0:1 Андорра - Эспаньол-2 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Мурсия - Андорра 0:0

Результаты матчей

Швейцария
Андорра

Точный счет

3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Швейцария
Андорра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5
1
5
4.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
2.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
3.
Румыния
 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 4 10
4.
Косово
 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
5.
Беларусь
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
6.
Андорра
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Румыния
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 0:0 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Косово
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5.
Беларусь
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Валес Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 66'
      Фройлер Ремо уходит с поля. Соу Джибрил выходит вместо него
    • 66'
      Зеки Амдуни уходит с поля. Ндой Дан выходит вместо него
    • 49'
      Джака Гранит сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Швейцария 100% (123)
    X 0% (0)
    Андорра 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швейцария 3:0 Андорра

    Исход игры
    Швейцария
    100% (123)
    Ничья
    0% (0)
    Андорра
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (91)
    Меньше
    23.53% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    8.4% (10)
    Нет
    91.6% (109)
    Популярный счёт
    3:0 Швейцария
    42.3% (52)
    2:0 Швейцария
    21.1% (26)
    4:0 Швейцария
    14.6% (18)
    5:0 Швейцария
    7.3% (9)
    3:1 Швейцария
    4.1% (5)
    2:1 Швейцария
    2.4% (3)
    6:0 Швейцария
    1.6% (2)
    1:0 Швейцария
    1.6% (2)
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