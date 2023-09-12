Тур: 6. Стадион: им. короля Бодуэна.
0'
1:0
4' ГолВертонген Ян
2:0
18' ГолТроссар Леандро
41' Желтая карточкаМетс Кароль
3:0
56' ГолЛукаку Ромелу
4:0
58' ГолЛукаку Ромелу
70' Желтая карточкаДе Кетеларе Шарль
5:0
88' ГолДе Кетеларе Шарль
90'+2
Ход матча
4'
1:0
18'
2:0
41'
56'
3:0
58'
4:0
88'
5:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
4
Фас
Ваут
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
20
Поом
Маркус
11
Оямаа
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сике УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Опенда ЛоиНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оямаа ХенрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Калласте КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Зенёв СергейНападающий
-
15 Тамм АлексНападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Бельгия
Эстония
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
4.67
2.5
Среднее время на гол
19
36
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
45
Бомбардиры внутри турнира
Бельгия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|8
|1.6
|Карраско Янник
|1
|0.2
|Бакайоко Жоан
|1
|0.2
|Вертонген Ян
|1
|0.2
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.2
|Лукебакио Доди
|0
|0
|Теате Артур
|0
|0
|Мангаля Орель
|0
|0
|Докю Жереми
|0
|0
|Вранкс Астер
|0
|0
Эстония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саппинен Рауно
|2
|0.4
|Зенёв Сергей
|0
|0
|Миллер Мартин
|0
|0
Карточки
Бельгия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Эстония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|3
|0
|Синявский Василий
|2
|0
|Кяйт Маттиас
|2
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
|Тунёв Георгий
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
Результаты матчей
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Бельгия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
7
0
Бельгия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
100%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
0
16
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3
Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1
Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1
Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1
Результаты матчей
Бельгия
Эстония
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Бельгия
Эстония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бельгия 5:0 Эстония
Исход игры
Бельгия
100% (125)
Ничья
0% (0)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
79.83% (95)
Меньше
20.17% (24)
Обе команды забьют
Да
10.92% (13)
Нет
89.08% (106)
Популярный счёт
3:0 Бельгия
42.4% (53)
2:0 Бельгия
19.2% (24)
4:0 Бельгия
16% (20)
4:1 Бельгия
4.8% (6)
5:0 Бельгия
4% (5)
2:1 Бельгия
2.4% (3)
3:1 Бельгия
2.4% (3)
7:0 Бельгия
1.6% (2)
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