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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Бельгия
FIFA #5
5:0
Конец матча
Эстония
FIFA #111
0'
1:0
4' Гол
Вертонген Ян
2:0
18' Гол
Троссар Леандро
41' Желтая карточка
Метс Кароль
3:0
56' Гол
Лукаку Ромелу
4:0
58' Гол
Лукаку Ромелу
70' Желтая карточка
Де Кетеларе Шарль
5:0
88' Гол
Де Кетеларе Шарль
90'+2

Ход матча

4'
Вертонген Ян
(Карраско Янник)
1:0
18'
Троссар Леандро
(Лукаку Ромелу)
2:0
41'
 
Метс Кароль
46'
 
Шейн Рокко Роберт
Поом Маркус
56'
Лукаку Ромелу
(Мангаля Орель)
3:0
58'
Лукаку Ромелу
(Теате Артур)
4:0
59'
Лукебакио Доди
Карраско Янник
 
59'
Опенда Лои
Лукаку Ромелу
 
60'
 
Синявский Василий
Оямаа Хенрик
60'
 
Тунёв Георгий
Васильев Константин
66'
Де Кетеларе Шарль
Троссар Леандро
 
66'
Сике Уго
Кастань Тимоти
 
67'
 
Зенёв Сергей
Аниер Хенри
70'
Де Кетеларе Шарль
 
75'
 
Миллер Мартин
Кяйт Маттиас
84'
Дебаст Зено
Вертонген Ян
 
88'
Де Кетеларе Шарль
(Докю Жереми)
5:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Бельгия 100% (125)
X 0% (0)
Эстония 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кастельс
Коэн
21
Кастань
Тимоти
5
Вертонген
Ян
4
Фас
Ваут
3
Теате
Артур
18
Мангаля
Орель
6
Онана
Амаду
11
Карраско
Янник
9
Троссар
Леандро
10
Лукаку
Ромелу
7
Докю
Жереми
12
Хейн
Карл-Якоб
21
Баранов
Никита
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
13
Паскочи
Максим
3
Пикк
Артур
4
Кяйт
Маттиас
20
Поом
Маркус
14
Васильев
Константин
11
Оямаа
Хенрик
8
Аниер
Хенри
Бельгия
4-3-3
Эстония
3-4-2-1

История личных встреч

Бельгия
Эстония

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
0:3
ОМЧ2Е
3:1
ОМЧ2Е
2:5
ОМЧ2Е
0:2
ОМЧ2Е
8:1
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
3:2

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

4.67
2.5

Среднее время на гол

19
36

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
45

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 8 1.6
Карраско Янник 1 0.2
Бакайоко Жоан 1 0.2
Вертонген Ян 1 0.2
Троссар Леандро 1 0.2
Де Кетеларе Шарль 1 0.2
Лукебакио Доди 0 0
Теате Артур 0 0
Мангаля Орель 0 0
Докю Жереми 0 0
Вранкс Астер 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саппинен Рауно 2 0.4
Зенёв Сергей 0 0
Миллер Мартин 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукаку Ромелу 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Докю Жереми 1 0
Вранкс Астер 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 3 0
Синявский Василий 2 0
Кяйт Маттиас 2 0
Оямаа Хенрик 1 0
Тунёв Георгий 1 0
Паскочи Максим 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бельгия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эстония
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

7
0
Бельгия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Эстония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
100%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

0
16
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Азербайджан - Бельгия 0:1 Эстония - Бельгия 0:3 Бельгия - Австрия 1:1 Германия - Бельгия 2:3
Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1
Эстония
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эстония - Швеция 0:5 Эстония - Бельгия 0:3 Азербайджан - Эстония 1:1 Австрия - Эстония 2:1
Венгрия - Эстония 1:0 Финляндия - Эстония 0:1 Исландия - Эстония 1:1 Эстония - Литва 2:0 Латвия - Эстония 1:1 Сан-Марино - Эстония 0:4 Эстония - Мальта 2:1 Албания - Эстония 0:0 Мальта - Эстония 1:2 Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1

Результаты матчей

Бельгия
Эстония

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Эстония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
2.
Австрия
 Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3.
Швеция
 Заявка 5 2 0 3 11 - 8 6
4.
Азербайджан
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
5.
Эстония
 Заявка 5 0 1 4 2 - 16 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Бельгия
 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Швеция
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Австрия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
Эстония
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
5.
Азербайджан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
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    Прогнозы 125
    Бельгия 100% (125)
    X 0% (0)
    Эстония 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 5:0 Эстония

    Исход игры
    Бельгия
    100% (125)
    Ничья
    0% (0)
    Эстония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.83% (95)
    Меньше
    20.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    10.92% (13)
    Нет
    89.08% (106)
    Популярный счёт
    3:0 Бельгия
    42.4% (53)
    2:0 Бельгия
    19.2% (24)
    4:0 Бельгия
    16% (20)
    4:1 Бельгия
    4.8% (6)
    5:0 Бельгия
    4% (5)
    2:1 Бельгия
    2.4% (3)
    3:1 Бельгия
    2.4% (3)
    7:0 Бельгия
    1.6% (2)
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