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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня в 6-м туре квалификационного турнира на Евро-2024 в группе I на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве сборная Израиля принимает сборную Белоруссии. Вместе с вами за ходом этой встречи буду следить я, Сергей Краснов.