Тур: 6. Стадион: Блумфилд.
История личных встреч
Израиль
Беларусь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.4
|Манор Соломон
|1
|0.2
|Перец Дор
|1
|0.2
|Шломо Раз
|1
|0.2
|Вайссман Шон
|1 (1)
|0.2
|Лави Нета
|0
|0
Беларусь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбонг Макс
|2
|0.4
|Морозов Владислав
|2
|0.4
|Климович Владислав
|0
|0
|Яблонский Евгений
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шломо Раз
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
Беларусь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эбонг Макс
|3
|0
|Политевич Сергей
|1
|0
|Игнатович Сергей
|1
|0
|Хващинский Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Малькевич Владислав
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Беларусь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
2
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Беларусь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
4
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1
Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5
Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3
Результаты матчей
Израиль
Беларусь
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Израиль
Беларусь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
Прогнозы на матч Израиль - Беларусь
Исход игры
Израиль
84.9% (45)
Ничья
13.2% (7)
Беларусь
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (25)
Меньше
51.92% (27)
Обе команды забьют
Да
61.54% (32)
Нет
38.46% (20)
Популярный счёт
2:1 Израиль
37.7% (20)
2:0 Израиль
28.3% (15)
1:1 Ничья
13.2% (7)
1:0 Израиль
9.4% (5)
3:1 Израиль
5.7% (3)
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