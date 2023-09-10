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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Израиль
FIFA #76
 
Позже
Беларусь
FIFA #98
Прогнозы 53
Израиль 84.9% (45)
X 13.2% (7)
Беларусь 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Беларусь
1.47
4.80
8.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Израиль
Беларусь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
1:2
ММ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.4
Манор Соломон 1 0.2
Перец Дор 1 0.2
Шломо Раз 1 0.2
Вайссман Шон 1 (1) 0.2
Лави Нета 0 0
Беларусь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбонг Макс 2 0.4
Морозов Владислав 2 0.4
Климович Владислав 0 0
Яблонский Евгений 0 0
Юзепчук Роман 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шломо Раз 2 0
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Даса Элазар 1 0
Беларусь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбонг Макс 3 0
Политевич Сергей 1 0
Игнатович Сергей 1 0
Хващинский Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Селява Александр 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Малькевич Владислав 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Морозов Владислав 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Беларусь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Беларусь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
2
Израиль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Беларусь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
4
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1
Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4
Беларусь
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беларусь - Косово 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Румыния - Беларусь 2:1 Беларусь - Швейцария 0:5
Оман - Беларусь 2:0 Сирия - Беларусь 0:1 Словакия - Беларусь 1:1 Казахстан - Беларусь 2:1 Азербайджан - Беларусь 2:0 Беларусь - Казахстан 1:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Беларусь - Словакия 0:1 Бахрейн - Беларусь 0:1 Индия - Беларусь 0:3 Беларусь - Иордания 1:0 Уэльс - Беларусь 5:1 Беларусь - Чехия 0:2 Эстония - Беларусь 2:0 Беларусь - Бельгия 0:1 Беларусь - Уэльс 2:3

Результаты матчей

Израиль
Беларусь

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Израиль
Беларусь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2.
Румыния
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Израиль
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
4.
Беларусь
 Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
5.
Косово
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
6.
Андорра
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Израиль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Румыния
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Андорра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Беларусь
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Израиль 84.9% (45)
    X 13.2% (7)
    Беларусь 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Беларусь
    1.47
    4.80
    8.40
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    Прогнозы на матч Израиль - Беларусь

    Исход игры
    Израиль
    84.9% (45)
    Ничья
    13.2% (7)
    Беларусь
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (32)
    Нет
    38.46% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Израиль
    37.7% (20)
    2:0 Израиль
    28.3% (15)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    1:0 Израиль
    9.4% (5)
    3:1 Израиль
    5.7% (3)
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