Тур: 6. Стадион: Та-Кали.
0:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолЭлмас Эльиф
27' Желтая карточкаТеума Тедди
39' Желтая карточкаБорг Стив
0:2
41' ГолМанев Йован
67' Желтая карточкаКамензули Райан
85' Желтая карточкаШишковски Дамьян
88' Желтая карточкаМуслиу Визар
90'+9
Ход матча
5'
0:1
27'
39'
41'
0:2
67'
85'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
470 Количество передач 433
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
10
Теума
Тедди
23
Джонс
Джоди
14
Нвоко
Кирьян
15
Манев
Йован
21
Димоски
Боян
18
Алими
Исник
11
Атанасов
Яни
10
Барди
Энис
20
Миовски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
23 Джонс ДжодиПолузащитник
-
14 Нвоко КирьянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
-
5 Шоу КуртЗащитник
-
21 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оверенд АдамПолузащитник
-
20 Янкам ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марколини Микеле
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
-
18 Алими ИсникПолузащитник
-
11 Атанасов ЯниПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
20 Миовски БоянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элези АгонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милевски Благоя
История личных встреч
Мальта
Северная Македония
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янкам Янник
|1
|0.2
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элмас Эльиф
|3
|0.6
|Барди Энис
|2 (1)
|0.4
|Чурлинов Дарко
|1
|0.2
|Манев Йован
|1
|0.2
|Ристовски Стефан
|0
|0
|Миовски Боян
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|3
|0
|Кристенсен Бьорн
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Камензули Райан
|1
|0
|Борг Жан
|1
|0
|Аттард Кейн
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслиу Визар
|2
|1
|Бейтулаи Эгзон
|2
|0
|Благоя Милевски
|0
|1
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Миовски Боян
|1
|0
|Манев Йован
|1
|0
Результаты матчей
Мальта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Мальта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
3
Мальта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Северная Македония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
100%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1
Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4
Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0
Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4
Результаты матчей
Мальта
Северная Македония
Точный счет
0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мальта
Северная Македония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальта 0:2 Северная Македония
Исход игры
Мальта
5.7% (7)
Ничья
9.8% (12)
Северная Македония
84.6% (104)
Тотал 2.5
Больше
44.07% (52)
Меньше
55.93% (66)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
1:2 Северная Македония
32.5% (40)
0:1 Северная Македония
29.3% (36)
0:2 Северная Македония
13.8% (17)
1:1 Ничья
8.1% (10)
2:1 Мальта
3.3% (4)
1:3 Северная Македония
2.4% (3)
0:4 Северная Македония
1.6% (2)
1:0 Мальта
1.6% (2)
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