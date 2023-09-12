  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024

ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Мальта
FIFA #171
0:2
Конец матча
Северная Македония
FIFA #68
0'
0:1
5' Гол
Элмас Эльиф
27' Желтая карточка
Теума Тедди
39' Желтая карточка
Борг Стив
0:2
41' Гол
Манев Йован
67' Желтая карточка
Камензули Райан
85' Желтая карточка
Шишковски Дамьян
88' Желтая карточка
Муслиу Визар
90'+9

Ход матча

5'
0:1
Элмас Эльиф
(Барди Энис)
27'
Теума Тедди
 
39'
Борг Стив
 
41'
0:2
Манев Йован
(Барди Энис)
46'
Янкам Янник
Кристенсен Бьорн
 
46'
Аттард Кейн
Мбонг Джозеф
 
46'
Монтебельо Лука
Джонс Джоди
 
67'
Камензули Райан
 
72'
Мбонг Пол
Нвоко Кирьян
 
79'
 
Серафимов Никола
Зайков Джоко
79'
 
Элези Агон
Атанасов Яни
85'
 
Шишковски Дамьян
85'
 
Ашковски Стефан
Димоски Боян
88'
 
Муслиу Визар
89'
Пайбер Брэндон
Гийомье Мэтью
 
90'
 
Ристовски Милан
Миовски Боян

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 470 Количество передач 433
  • 51 Владение мячом, % 49
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Мальта 5.7% (7)
X 9.8% (12)
Северная Македония 84.6% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
13
Пепе
Энрико
22
Мускат
Зак
7
Мбонг
Джозеф
3
Камензули
Райан
6
Гийомье
Мэтью
19
Кристенсен
Бьорн
10
Теума
Тедди
23
Джонс
Джоди
14
Нвоко
Кирьян
22
Шишковски
Дамьян
15
Манев
Йован
4
Зайков
Джоко
6
Муслиу
Визар
21
Димоски
Боян
8
Алиоски
Эгзиян
18
Алими
Исник
11
Атанасов
Яни
10
Барди
Энис
20
Миовски
Боян
7
Элмас
Эльиф
Мальта
3-4-2-1
Северная Македония
3-4-1-2

История личных встреч

Мальта
Северная Македония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
2:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янкам Янник 1 0.2
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элмас Эльиф 3 0.6
Барди Энис 2 (1) 0.4
Чурлинов Дарко 1 0.2
Манев Йован 1 0.2
Ристовски Стефан 0 0
Миовски Боян 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 3 0
Кристенсен Бьорн 2 0
Теума Тедди 2 0
Камензули Райан 1 0
Борг Жан 1 0
Аттард Кейн 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслиу Визар 2 1
Бейтулаи Эгзон 2 0
Благоя Милевски 0 1
Ристовски Стефан 1 0
Алими Исник 1 0
Алиоски Эгзиян 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Миовски Боян 1 0
Манев Йован 1 0

Результаты матчей

Мальта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Мальта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Северная Македония
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
3
Мальта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Северная Македония
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
100%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
4
33%
61-75
1
10%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Мальта - Гибралтар 1:0 Украина - Мальта 1:0 Мальта - Англия 0:4 Люксембург - Мальта 0:1
Мальта - Италия 0:2 Северная Македония - Мальта 2:1 Мальта - Ирландия 0:1 Мальта - Греция 2:2 Мальта - Израиль 2:1 Эстония - Мальта 2:1 Мальта - Сан-Марино 1:0 Мальта - Эстония 1:2 Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0 Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4
Северная Македония
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Северная Македония - Италия 1:1 Англия - Северная Македония 7:0 Северная Македония - Украина 2:3 Северная Македония - Фарерские острова 1:0
Северная Македония - Мальта 2:1 Северная Македония - Азербайджан 1:3 Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0 Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4

Результаты матчей

Мальта
Северная Македония

Точный счет

0:2
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мальта
Северная Македония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Италия
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Украина
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
4.
Северная Македония
 Заявка 5 2 1 2 7 - 12 7
5.
Мальта
 Заявка 5 0 0 5 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Украина
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Италия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Мальта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
4.
Украина
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Барди Энис сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Манев Йован бьет в цель!
    • 39'
      Борг Стив получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Барди Энис сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Элмас Эльиф бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Мальта 5.7% (7)
    X 9.8% (12)
    Северная Македония 84.6% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мальта 0:2 Северная Македония онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальта 0:2 Северная Македония

    Исход игры
    Мальта
    5.7% (7)
    Ничья
    9.8% (12)
    Северная Македония
    84.6% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (52)
    Меньше
    55.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    1:2 Северная Македония
    32.5% (40)
    0:1 Северная Македония
    29.3% (36)
    0:2 Северная Македония
    13.8% (17)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    2:1 Мальта
    3.3% (4)
    1:3 Северная Македония
    2.4% (3)
    0:4 Северная Македония
    1.6% (2)
    1:0 Мальта
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     