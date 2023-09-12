Тур: 6. Стадион: Национальный стадион (Бухарест).
0'
9' Желтая карточкаБурка Андрей
14' Желтая карточкаБериша Бернард
23' Желтая карточкаМурики Ведат
38' Желтая карточкаПушкаш Георге
38' Желтая карточкаРрахмани Амир
45' Вторая желтая карточкаМурики Ведат
52' Желтая карточкаБанку Никусор
53' Желтая карточкаВойвода Мергим
59' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
0:0
61' Не забитый пенальтиСтанчу Николае
Ход матча
9'
14'
23'
38'
38'
45'
52'
53'
59'
61'
0:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
283 Количество передач 114
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бурка
Андрей
14
Хаджи
Янис
10
Жегрова
Эдон
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
-
23 Сореску ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
19 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Primoz Gliha
История личных встреч
Румыния
Косово
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|2
|0.33
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.33
|Станчу Николае
|1
|0.17
|Бурка Андрей
|1
|0.17
|Ман Деннис
|1
|0.17
|Моруцан Олимпиу
|0
|0
|Марин Рэзван
|0
|0
Косово
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|3 (1)
|0.5
|Жегрова Эдон
|1
|0.17
|Рашица Милот
|0
|0
|Кореница Меритон
|0
|0
Карточки
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Георге
|3
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Дрэгушин Раду
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Чикылдэу Александру
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
Косово
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурики Ведат
|1
|1
|Крьезиу Хекуран
|2
|0
|Ррахмани Амир
|2
|0
|Войвода Мергим
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Результаты матчей
Румыния
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Косово
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Румыния
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Румыния
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Косово
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
3
60%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Румыния
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Румыния - Израиль 1:1 Чешант - Румыния 4:3 Швейцария - Румыния 2:2 Косово - Румыния 0:0
Румыния - Беларусь 2:1 Андорра - Румыния 0:2 Молдова - Румыния 0:5 Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1 Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0
Косово
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Косово - Швейцария 2:2 Беларусь - Косово 2:1 Косово - Румыния 0:0 Косово - Андорра 1:1
Израиль - Косово 1:1 Косово - Фарерские острова 1:1 Косово - Армения 2:2 Косово - Кипр 5:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Греция - Косово 2:0 Косово - Северная Ирландия 3:2 Косово - Греция 0:1 Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2
Результаты матчей
Румыния
Косово
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Румыния
Косово
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Косово
Исход игры
Румыния
90% (117)
Ничья
8.5% (11)
Косово
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
2:1 Румыния
43.1% (56)
1:0 Румыния
20.8% (27)
2:0 Румыния
11.5% (15)
1:1 Ничья
6.9% (9)
3:1 Румыния
3.1% (4)
3:2 Румыния
2.3% (3)
1:2 Косово
1.5% (2)
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