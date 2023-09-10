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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Италия
FIFA #8
 
Позже
Украина
FIFA #24
Прогнозы 53
Италия 94.3% (50)
X 5.7% (3)
Украина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Украина
1.49
4.50
8.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Италия
Украина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 2 0.67
Иммобиле Чиро 1 0.33
Пессина Маттео 1 0.33
Тонали Сандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Барелла Николо 0 0
Украина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 2 (1) 0.5
Конопля Ефим 1 0.25
Зинченко Александр 1 0.25
Забарный Илья 1 0.25
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Жоржиньо II 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Тонали Сандро 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Украина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Яремчук Роман 1 0
Довбик Артём 1 0
Ванат Владислав 1 0

Результаты матчей

Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2
Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0
Украина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1

Результаты матчей

Италия
Украина

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Италия
Украина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 5 4 1 0 16 - 2 13
2.
Украина
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Италия
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Северная Македония
 Заявка 4 1 1 2 5 - 12 4
5.
Мальта
 Заявка 4 0 0 4 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Украина
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Северная Македония
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Италия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Италия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Украина
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Северная Македония
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
5.
Мальта
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Украина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Италия 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Украина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Украина
    1.49
    4.50
    8.20
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    Прогнозы на матч Италия - Украина

    Исход игры
    Италия
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Украина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Италия
    32.1% (17)
    2:0 Италия
    28.3% (15)
    3:1 Италия
    13.2% (7)
    1:0 Италия
    9.4% (5)
    3:0 Италия
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    3:2 Италия
    3.8% (2)
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