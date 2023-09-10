Тур: 6. Стадион: Сан-Сиро.
История личных встреч
Италия
Украина
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Италия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|2
|0.67
|Иммобиле Чиро
|1
|0.33
|Пессина Маттео
|1
|0.33
|Тонали Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Барелла Николо
|0
|0
Украина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.5
|Конопля Ефим
|1
|0.25
|Зинченко Александр
|1
|0.25
|Забарный Илья
|1
|0.25
|Мудрик Михаил
|0
|0
Карточки
Италия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Украина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Ванат Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Украина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Италия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Украина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Италия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Украина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
5
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Италия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2
Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0
Украина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Украина - Мальта 1:0 Северная Македония - Украина 2:3 Германия - Украина 3:3 Англия - Украина 2:0
Украина - Шотландия 0:0 Армения - Украина 0:5 Шотландия - Украина 3:0 Украина - Ирландия 1:1 Украина - Армения 3:0 Ирландия - Украина 0:1 Уэльс - Украина 1:0 Шотландия - Украина 1:3 Риека - Украина 1:1 Эмполи - Украина 1:3 Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Украина - Болгария 1:1 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Украина 1:2 Чехия - Украина 1:1 Украина - Франция 1:1
Результаты матчей
Италия
Украина
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Италия
Украина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Группа C
Группа C
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
Прогнозы на матч Италия - Украина
Исход игры
Италия
94.3% (50)
Ничья
5.7% (3)
Украина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
54.9% (28)
Нет
45.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Италия
32.1% (17)
2:0 Италия
28.3% (15)
3:1 Италия
13.2% (7)
1:0 Италия
9.4% (5)
3:0 Италия
5.7% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
3:2 Италия
3.8% (2)
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