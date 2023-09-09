Тур: 6. Стадион: Френдс Арена.
История личных встреч
Швеция
Австрия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
2.5
Среднее время на гол
64
36
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Швеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|2
|0.5
|Форсберг Эмиль
|1
|0.25
|Кулушевски Деян
|1
|0.25
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.25
|Классон Виктор
|1
|0.25
|Кайсон Робин
|1
|0.25
|Исак Александр
|1
|0.25
|Эланга Энтони
|1
|0.25
|Вальквист Линус
|0
|0
|Сема Кен
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.75
|Забитцер Марсель
|2
|0.5
|Грегорич Михаэль
|2
|0.5
|Кайнц Флориан
|1
|0.25
|Пош Штефан
|0
|0
Карточки
Швеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Дьёкереш Виктор
|1
|0
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Хиен Исак
|1
|0
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Результаты матчей
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Швеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3
Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0
Австрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1
Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1
Результаты матчей
Швеция
Австрия
Точный счет
0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
5
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Швеция
Австрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
31
22
13
22
13
22
Группа F
Группа F
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|6
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|Армения
|Ароян Вараздат
|3
|Люксембург
|Мартинс Кристофер
|3
Прогнозы на матч Швеция - Австрия
Исход игры
Швеция
74% (37)
Ничья
18% (9)
Австрия
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
77.55% (38)
Нет
22.45% (11)
Популярный счёт
2:1 Швеция
50% (25)
1:1 Ничья
12% (6)
1:0 Швеция
12% (6)
2:0 Швеция
10% (5)
1:2 Австрия
6% (3)
2:2 Ничья
6% (3)
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