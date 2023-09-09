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ЕВРО 2024: Отборочные матчи

Тур: 6. Стадион: .
Швеция
FIFA #23
 
Позже
Австрия
FIFA #29
Прогнозы 49
Швеция 73.5% (36)
X 18.4% (9)
Австрия 8.2% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Австрия
3.00
3.40
3.25
Все Коэффициенты

История личных встреч

Швеция
Австрия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Е2ОМ
2:0
ТМС
2:0
Е2ОМ
1:4
Е2ОМ
1:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
2.5

Среднее время на гол

64
36

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 2 0.5
Форсберг Эмиль 1 0.25
Кулушевски Деян 1 0.25
Карлссон Йеспер III 1 0.25
Классон Виктор 1 0.25
Кайсон Робин 1 0.25
Исак Александр 1 0.25
Эланга Энтони 1 0.25
Вальквист Линус 0 0
Сема Кен 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0
Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.75
Забитцер Марсель 2 0.5
Грегорич Михаэль 2 0.5
Кайнц Флориан 1 0.25
Пош Штефан 0 0

Карточки

Швеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олссон Кристоффер 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Дьёкереш Виктор 1 0
Густафссон Самуэль 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Хиен Исак 1 0
Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вебер Максимилиан 2 0
Пош Штефан 2 0
Шлагер Александер 1 0
Шлагер Ксавер 1 0

Результаты матчей

Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Швеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Австрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8
Швеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Австрия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
4
44%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3
Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2 Словения - Швеция 0:2 Польша - Швеция 2:0 Швеция - Чехия 1:0 Испания - Швеция 1:0 Грузия - Швеция 2:0 Швеция - Греция 2:0 Швеция - Косово 3:0
Австрия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Австрия - Молдова 1:1 Австрия - Швеция 2:0 Бельгия - Австрия 1:1 Австрия - Эстония 2:1
Австрия - Азербайджан 4:1 Австрия - Италия 2:0 Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0 Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1

Результаты матчей

Швеция
Австрия

Точный счет

0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
5
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Швеция
Австрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Австрия
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Швеция
 Заявка 4 2 0 2 10 - 5 6
4.
Азербайджан
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
5.
Эстония
 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австрия
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Бельгия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Азербайджан
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Эстония
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельгия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Швеция
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Австрия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Эстония
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Азербайджан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Бельгия Лукаку Ромелу 6
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Португалия Роналду Криштиану 3
Армения Ароян Вараздат 3
Люксембург Мартинс Кристофер 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2023, осталось 2 дня 13 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Швеция 73.5% (36)
    X 18.4% (9)
    Австрия 8.2% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Австрия
    3.00
    3.40
    3.25
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Швеция - Австрия

    Исход игры
    Швеция
    74% (37)
    Ничья
    18% (9)
    Австрия
    8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    77.55% (38)
    Нет
    22.45% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    50% (25)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:0 Швеция
    12% (6)
    2:0 Швеция
    10% (5)
    1:2 Австрия
    6% (3)
    2:2 Ничья
    6% (3)
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