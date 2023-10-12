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  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Румсас Донатас
Кипр
FIFA #120
0:4
Конец матча
Норвегия
FIFA #43
0'
0:1
33' Гол
Сорлот Александр
46' Желтая карточка
Кусулос Янис
0:2
65' Гол
Холанн Эрлинг
0:3
72' Гол
Холанн Эрлинг
0:4
81' Гол
Эурснес Фредрик
90'+4

Ход матча

33'
0:1
Сорлот Александр
46'
Кусулос Янис
 
54'
Шполярич Данило
Кириаку Хараламбос
 
54'
Элиа Мариос
Какулис Андроникос
 
60'
Пилеас Костас
Харалампус Харалампос
 
63'
 
Бобб Оскар
Сольбаккен Ола
63'
 
Нуса Антонио
Сорлот Александр
65'
0:2
Холанн Эрлинг
(Эурснес Фредрик)
72'
0:3
Холанн Эрлинг
(Нуса Антонио)
77'
 
Ларсен Йорген
Холанн Эрлинг
77'
 
Торстведт Кристиан
Эдегор Мартин
78'
Корреа Павлос
Кастанос Григорис
 
78'
Гавриэл Ставрос
Кусулос Янис
 
81'
0:4
Эурснес Фредрик
88'
 
Финне Бор
Эурснес Фредрик

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 309 Количество передач 807
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Кипр 2.5% (3)
X 9.2% (11)
Норвегия 88.3% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малл
Джоэл
2
Каро
Андреас
6
Гогич
Александрос
4
Hector
Kyprianou
16
Андреу
Стелиос
12
Кириаку
Хараламбос
8
Кусулос
Янис
5
Харалампус
Харалампос
7
Коррейя
Андерсон
20
Кастанос
Григорис
11
Какулис
Андроникос
1
Нюланд
Эрьян
14
Рюэрсон
Юлиан
3
Айер
Кристоффер
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
8
Берге
Сандер
7
Эурснес
Фредрик
19
Сорлот
Александр
9
Холанн
Эрлинг
11
Сольбаккен
Ола
Кипр
3-5-2
Норвегия
4-3-3

История личных встреч

Кипр
Норвегия

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Е2ОМ
3:1
ЛНУ
0:2
ЛНУ
2:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:3
Е2
3:1
Е2
1:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастанос Григорис 1 0.17
Питтас Яннис 1 (1) 0.17
Христофи Димитрос 0 0
Норвегия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 1
Сорлот Александр 2 0.33
Эурснес Фредрик 1 0.17
Эдегор Мартин 1 0.17
Сольбаккен Ола 1 0.17
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 1 1
Питтас Яннис 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Коррейя Андерсон 1 0
Кусулос Янис 1 0
Гогич Александрос 1 0
Антониу Минас 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Каро Андреас 1 0
Норвегия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 1 0
Сорлот Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Финне Бор 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Сольбаккен Ола 1 0

Результаты матчей

Кипр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Норвегия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Кипр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

0
5
Кипр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Норвегия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
100%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
1
9%
76-90

Пропущено

21
8
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
10%
1
13%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
6
75%
76-90

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2
Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2
Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1

Результаты матчей

Кипр
Норвегия

Точный счет

0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кипр
Норвегия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2.
Испания
 Заявка 5 4 0 1 18 - 3 12
3.
Норвегия
 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
4.
Грузия
 Заявка 5 1 1 3 5 - 13 4
5.
Кипр
 Заявка 6 0 0 6 2 - 21 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания
 Заявка 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Шотландия
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норвегия
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Грузия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 8 1
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шотландия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2.
Норвегия
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Испания
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
4.
Грузия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
5.
Кипр
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Норвегия Холанн Эрлинг 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Латвия Эмсис Эдуард 1 3
Армения Ароян Вараздат 4
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Норвегия заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Кипр: 32%, Норвегия: 68%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Кипр
  • 92'
    Норвегия пытается что-то создать.
  • 91'
    Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • До матча
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    Прогнозы 120
    Кипр 2.5% (3)
    X 9.2% (11)
    Норвегия 88.3% (106)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Кипр 0:4 Норвегия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кипр 0:4 Норвегия

    Исход игры
    Кипр
    2.5% (3)
    Ничья
    9.2% (11)
    Норвегия
    88.3% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    58.77% (67)
    Нет
    41.23% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Норвегия
    38.3% (46)
    0:2 Норвегия
    22.5% (27)
    0:1 Норвегия
    8.3% (10)
    0:3 Норвегия
    7.5% (9)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    1:3 Норвегия
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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