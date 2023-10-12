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Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

80' Удар от ворот произведет Кипр

80' Торстведт Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хорошую попытку сделал Нуса Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Эдегор Мартин пробует нанести удар издали, но Жоель Малл держит все под контролем

73' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Г О О О О О О Л - Холанн Эрлинг из команды Норвегия с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

72' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Кипр

71' Мелинг Биргер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Эурснес Фредрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Гогич Александрос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Рюэрсон Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Кипр совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Г О О О О Л - Холанн Эрлинг забивает с левой ноги!

65' Hector Kyprianou успешно блокирует удар.

64' Норвегия идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Норвегия

60' Эдегор Мартин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Берге Сандер пробует нанести удар издали, но Жоель Малл держит все под контролем

59' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Норвегия совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Эурснес Фредрик наказан за толчок Hector Kyprianou

55' Hector Kyprianou ослабляет давление, выбив мяч.

55' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Эурснес Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сорлот Александр наказан за толчок Hector Kyprianou

50' Удар от ворот произведет Кипр

50' Эурснес Фредрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Берге Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Hector Kyprianou из команды Кипр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Норвегия совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кириаку Хараламбос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кипр совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Кипр

46' Кусулос Янис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение