Тур: 7. Стадион: АЕК Арена. Главный судья: Румсас Донатас
0'
0:1
33' ГолСорлот Александр
46' Желтая карточкаКусулос Янис
0:2
65' ГолХоланн Эрлинг
0:3
72' ГолХоланн Эрлинг
0:4
81' ГолЭурснес Фредрик
90'+4
Ход матча
33'
0:1
46'
65'
0:2
72'
0:3
81'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 9
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
309 Количество передач 807
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Эстигор
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Бобб ОскарНападающий
-
20 Нуса АнтониоНападающий
-
21 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
История личных встреч
Кипр
Норвегия
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастанос Григорис
|1
|0.17
|Питтас Яннис
|1 (1)
|0.17
|Христофи Димитрос
|0
|0
Норвегия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (2)
|1
|Сорлот Александр
|2
|0.33
|Эурснес Фредрик
|1
|0.17
|Эдегор Мартин
|1
|0.17
|Сольбаккен Ола
|1
|0.17
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|1
|1
|Питтас Яннис
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Кусулос Янис
|1
|0
|Гогич Александрос
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
Норвегия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
Результаты матчей
Кипр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Норвегия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Кипр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Норвегия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
0
5
Кипр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Норвегия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
4
100%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
1
9%
76-90
Пропущено
21
8
9 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
10%
1
13%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
6
29%
6
75%
76-90
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2
Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3
Норвегия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Норвегия - Грузия 2:1 Норвегия - Иордания 6:0 Норвегия - Кипр 3:1 Норвегия - Шотландия 1:2
Грузия - Норвегия 1:1 Испания - Норвегия 3:0 Норвегия - Финляндия 1:1 Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1
Результаты матчей
Кипр
Норвегия
Точный счет
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кипр
Норвегия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
Группа A
Группа A
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Норвегия
|Холанн Эрлинг
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 3
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кипр 0:4 Норвегия
Исход игры
Кипр
2.5% (3)
Ничья
9.2% (11)
Норвегия
88.3% (106)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
1:2 Норвегия
38.3% (46)
0:2 Норвегия
22.5% (27)
0:1 Норвегия
8.3% (10)
0:3 Норвегия
7.5% (9)
1:1 Ничья
6.7% (8)
1:3 Норвегия
5.8% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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