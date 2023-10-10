  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2024: Отборочные матчи 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Израиль
FIFA #72
 
Отложен
Швейцария
FIFA #14
Прогнозы 15
Израиль 6.7% (1)
X 20% (3)
Швейцария 73.3% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Израиль
Ничья
Швейцария
5.70
Реклама, pari.ru
4.55
2.01
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Израиль
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2ОМ
3:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.33
Манор Соломон 1 0.17
Перец Дор 1 0.17
Каничовски Габи 1 0.17
Шломо Раз 1 0.17
Вайссман Шон 1 (1) 0.17
Лави Нета 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 5 0.83
Штеффен Ренато 3 0.5
Джака Гранит 2 0.33
Фройлер Ремо 2 0.33
Варгас Рубен 1 0.17
Шакири Джердан 1 (1) 0.17
Видмер Сильван 1 0.17
Иттен Седрик 1 0.17
Родригес Рикардо 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Закария Денис 0 0
Окафор Ноа 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шломо Раз 2 0
Витор Мигел 1 0
Хазиза Долев 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Перец Дор 1 0
Каничовски Габи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Даса Элазар 1 0
Тургеман Дор 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Зоммер Янн 1 0
Джака Гранит 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Видмер Сильван 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Ндой Дан 1 0

Результаты матчей

Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
8
Израиль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2
Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0
Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2
Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0

Результаты матчей

Израиль
Швейцария

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Израиль
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
2.
Румыния
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Израиль
 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
4.
Беларусь
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
5.
Косово
 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
6.
Андорра
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Румыния
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Израиль
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Беларусь
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
5.
Косово
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария
 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Румыния
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Израиль
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Беларусь
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
5.
Косово
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
6.
Андорра
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в финальную часть Евро-2024

Топ бомбардиров
Бельгия Лукаку Ромелу 8 (1)
Шотландия Мактоминай Скотт 6 (1)
Дания Хёйлунн Расмус 6
Англия Кейн Гарри 5 (2)
Швейцария Амдуни Зеки 5
Весь список

Топ нарушителей
Андорра Ребес Марк 1 2
Северная Македония Муслиу Визар 1 2
Исландия Магнуссон Хёрдур 1 2
Черногория Вуячич Игор 1 2
Латвия Эмсис Эдуард 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2023, осталось 1 день 7 часов 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 15
    Израиль 6.7% (1)
    X 20% (3)
    Швейцария 73.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Израиль
    Ничья
    Швейцария
    5.70
    Реклама, pari.ru
    4.55
    2.01
    Реклама, tennisi.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Израиль - Швейцария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Израиль - Швейцария

    Исход игры
    Израиль
    6.7% (1)
    Ничья
    20% (3)
    Швейцария
    73.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (9)
    Меньше
    40% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (12)
    Нет
    20% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Швейцария
    60% (9)
    1:1 Ничья
    20% (3)
    0:1 Швейцария
    13.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Израиль
    Швейцария
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     