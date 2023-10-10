Тур: 7. Стадион: Блумфилд.
История личных встреч
Израиль
Швейцария
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Израиль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.33
|Манор Соломон
|1
|0.17
|Перец Дор
|1
|0.17
|Каничовски Габи
|1
|0.17
|Шломо Раз
|1
|0.17
|Вайссман Шон
|1 (1)
|0.17
|Лави Нета
|0
|0
Швейцария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амдуни Зеки
|5
|0.83
|Штеффен Ренато
|3
|0.5
|Джака Гранит
|2
|0.33
|Фройлер Ремо
|2
|0.33
|Варгас Рубен
|1
|0.17
|Шакири Джердан
|1 (1)
|0.17
|Видмер Сильван
|1
|0.17
|Иттен Седрик
|1
|0.17
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Закария Денис
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Израиль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шломо Раз
|2
|0
|Витор Мигел
|1
|0
|Хазиза Долев
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
Швейцария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
Результаты матчей
Израиль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Израиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Швейцария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
8
Израиль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Швейцария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Израиль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2
Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0 Израиль - Фарерские острова 3:2 Австрия - Израиль 4:2 Израиль - Молдова 2:1 Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0
Швейцария
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Швейцария - Андорра 3:0 Косово - Швейцария 2:2 Швейцария - Румыния 2:2 Андорра - Швейцария 1:2
Швейцария - Израиль 3:0 Беларусь - Швейцария 0:5 Португалия - Швейцария 6:1 Сербия - Швейцария 2:3 Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0
Результаты матчей
Израиль
Швейцария
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Израиль
Швейцария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
Группа I
Группа I
- — Выход в финальную часть Евро-2024
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|Шотландия
|Мактоминай Скотт
|6 (1)
|Дания
|Хёйлунн Расмус
|6
|Англия
|Кейн Гарри
|5 (2)
|Швейцария
|Амдуни Зеки
|5
|Андорра
|Ребес Марк
|1 2
|Северная Македония
|Муслиу Визар
|1 2
|Исландия
|Магнуссон Хёрдур
|1 2
|Черногория
|Вуячич Игор
|1 2
|Латвия
|Эмсис Эдуард
|1 2
Прогнозы на матч Израиль - Швейцария
Исход игры
Израиль
6.7% (1)
Ничья
20% (3)
Швейцария
73.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
60% (9)
Меньше
40% (6)
Обе команды забьют
Да
80% (12)
Нет
20% (3)
Популярный счёт
1:2 Швейцария
60% (9)
1:1 Ничья
20% (3)
0:1 Швейцария
13.3% (2)
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